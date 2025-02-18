"Россети" подсчитали ущерб от черных криптомайнеров
Ущерб "Россетей" от черных криптомайнеров за год составил 1,3 миллиарда рублей
Стойка с асиками. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Ущерб группы "Россети" от "черных" криптомайнеров превысил 1,3 миллиарда рублей в прошлом году, всего было пресечено 130 случаев незаконного присоединения к сетям, сообщили в Telegram-канале компании.
"Ущерб группы "Россети" от "черных" майнеров превысил 1,3 миллиарда рублей в 2024 году. Пресечено 130 случаев незаконного присоединения к сетям и неучтенного потребления. Материалы преданы в правоохранительные органы. Возбуждено более 40 уголовных дел по статьям УК РФ, предусматривающим наказание с реальным сроком лишения свободы", - сказано в сообщении.
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В сообщении добавили, что наибольший объем ущерба зафиксирован у компаний "Россети Северный Кавказ" (свыше 600 миллионов рублей), "Россети Новосибирск" (400 миллионов), "Россети Центр и Приволжье" (120 миллионов рублей).
Крупнейший случай хищения электроэнергии на территории работы "Россетей" был зафиксирован в Новосибирске, где было выявлено более 3,2 тысяч устройств для майнинга, принадлежащих одному владельцу. Ущерб оценивается в 197 миллионов рублей, а нарушитель сейчас заключен под стражу, рассказали в компании.
Майнинговые фермы создают риски перегрузки сетей, и тем самым приводят к порче оборудования и бытовой техники. Например, на севере Карачаево-Черкессии энергетики и правоохранители обнаружили почти 200 систем для майнинга, которые за время работы "сожгли" более 12 тысяч кВт.ч электроэнергии, заключают в "Россетях".