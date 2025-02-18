https://ria.ru/20250218/kriptomaynery-1999994754.html

"Россети" подсчитали ущерб от черных криптомайнеров

"Россети" подсчитали ущерб от черных криптомайнеров - РИА Новости, 18.02.2025

"Россети" подсчитали ущерб от черных криптомайнеров

Ущерб группы "Россети" от "черных" криптомайнеров превысил 1,3 миллиарда рублей в прошлом году, всего было пресечено 130 случаев незаконного присоединения к... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T11:07:00+03:00

2025-02-18T11:07:00+03:00

2025-02-18T11:39:00+03:00

происшествия

россия

россети

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Ущерб группы "Россети" от "черных" криптомайнеров превысил 1,3 миллиарда рублей в прошлом году, всего было пресечено 130 случаев незаконного присоединения к сетям, сообщили в Telegram-канале компании."Ущерб группы "Россети" от "черных" майнеров превысил 1,3 миллиарда рублей в 2024 году. Пресечено 130 случаев незаконного присоединения к сетям и неучтенного потребления. Материалы преданы в правоохранительные органы. Возбуждено более 40 уголовных дел по статьям УК РФ, предусматривающим наказание с реальным сроком лишения свободы", - сказано в сообщении.В сообщении добавили, что наибольший объем ущерба зафиксирован у компаний "Россети Северный Кавказ" (свыше 600 миллионов рублей), "Россети Новосибирск" (400 миллионов), "Россети Центр и Приволжье" (120 миллионов рублей).Крупнейший случай хищения электроэнергии на территории работы "Россетей" был зафиксирован в Новосибирске, где было выявлено более 3,2 тысяч устройств для майнинга, принадлежащих одному владельцу. Ущерб оценивается в 197 миллионов рублей, а нарушитель сейчас заключен под стражу, рассказали в компании.Майнинговые фермы создают риски перегрузки сетей, и тем самым приводят к порче оборудования и бытовой техники. Например, на севере Карачаево-Черкессии энергетики и правоохранители обнаружили почти 200 систем для майнинга, которые за время работы "сожгли" более 12 тысяч кВт.ч электроэнергии, заключают в "Россетях".

https://ria.ru/20240905/elektroenergiya-1970691994.html

https://ria.ru/20250105/mayning-1992577275.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, россети