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"Россети" подсчитали ущерб от черных криптомайнеров - РИА Новости, 18.02.2025
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11:07 18.02.2025 (обновлено: 11:39 18.02.2025)
https://ria.ru/20250218/kriptomaynery-1999994754.html
"Россети" подсчитали ущерб от черных криптомайнеров
"Россети" подсчитали ущерб от черных криптомайнеров - РИА Новости, 18.02.2025
"Россети" подсчитали ущерб от черных криптомайнеров
Ущерб группы "Россети" от "черных" криптомайнеров превысил 1,3 миллиарда рублей в прошлом году, всего было пресечено 130 случаев незаконного присоединения к... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T11:07:00+03:00
2025-02-18T11:39:00+03:00
происшествия
россия
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Ущерб группы "Россети" от "черных" криптомайнеров превысил 1,3 миллиарда рублей в прошлом году, всего было пресечено 130 случаев незаконного присоединения к сетям, сообщили в Telegram-канале компании."Ущерб группы "Россети" от "черных" майнеров превысил 1,3 миллиарда рублей в 2024 году. Пресечено 130 случаев незаконного присоединения к сетям и неучтенного потребления. Материалы преданы в правоохранительные органы. Возбуждено более 40 уголовных дел по статьям УК РФ, предусматривающим наказание с реальным сроком лишения свободы", - сказано в сообщении.В сообщении добавили, что наибольший объем ущерба зафиксирован у компаний "Россети Северный Кавказ" (свыше 600 миллионов рублей), "Россети Новосибирск" (400 миллионов), "Россети Центр и Приволжье" (120 миллионов рублей).Крупнейший случай хищения электроэнергии на территории работы "Россетей" был зафиксирован в Новосибирске, где было выявлено более 3,2 тысяч устройств для майнинга, принадлежащих одному владельцу. Ущерб оценивается в 197 миллионов рублей, а нарушитель сейчас заключен под стражу, рассказали в компании.Майнинговые фермы создают риски перегрузки сетей, и тем самым приводят к порче оборудования и бытовой техники. Например, на севере Карачаево-Черкессии энергетики и правоохранители обнаружили почти 200 систем для майнинга, которые за время работы "сожгли" более 12 тысяч кВт.ч электроэнергии, заключают в "Россетях".
https://ria.ru/20240905/elektroenergiya-1970691994.html
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происшествия, россия, россети
Происшествия, Россия, Россети
"Россети" подсчитали ущерб от черных криптомайнеров

Ущерб "Россетей" от черных криптомайнеров за год составил 1,3 миллиарда рублей

© РИА Новости / Евгений Козырев | Перейти в медиабанкСтойка с асиками
Стойка с асиками - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости / Евгений Козырев
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Ущерб группы "Россети" от "черных" криптомайнеров превысил 1,3 миллиарда рублей в прошлом году, всего было пресечено 130 случаев незаконного присоединения к сетям, сообщили в Telegram-канале компании.
"Ущерб группы "Россети" от "черных" майнеров превысил 1,3 миллиарда рублей в 2024 году. Пресечено 130 случаев незаконного присоединения к сетям и неучтенного потребления. Материалы преданы в правоохранительные органы. Возбуждено более 40 уголовных дел по статьям УК РФ, предусматривающим наказание с реальным сроком лишения свободы", - сказано в сообщении.
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В сообщении добавили, что наибольший объем ущерба зафиксирован у компаний "Россети Северный Кавказ" (свыше 600 миллионов рублей), "Россети Новосибирск" (400 миллионов), "Россети Центр и Приволжье" (120 миллионов рублей).
Крупнейший случай хищения электроэнергии на территории работы "Россетей" был зафиксирован в Новосибирске, где было выявлено более 3,2 тысяч устройств для майнинга, принадлежащих одному владельцу. Ущерб оценивается в 197 миллионов рублей, а нарушитель сейчас заключен под стражу, рассказали в компании.
Майнинговые фермы создают риски перегрузки сетей, и тем самым приводят к порче оборудования и бытовой техники. Например, на севере Карачаево-Черкессии энергетики и правоохранители обнаружили почти 200 систем для майнинга, которые за время работы "сожгли" более 12 тысяч кВт.ч электроэнергии, заключают в "Россетях".
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