Как засолить форель в домашних условиях: 5 рецептов от классики до блица

МОСКВА — РИА Новости. Соленая форель — классическое европейское блюдо, одновременно вкусное и очень полезное, при этом достаточно простое в приготовлении. Домашняя форель получается значительно дешевле магазинной, а многообразие рецептов позволяет получить продукт на любой вкус. Самые популярные рецепты засолки форели, полезные свойства и важные нюансы — в материале РИА Новости.

Какую форель выбрать для засолки

Существует несколько видов форели, каждый из которых подходит для засолки. Но при этом важно учитывать нюансы.

Виды форели для засолки Тип форели Жирность Плюсы Минусы Радужная (фермерская) Средняя (6-8%) доступная цена достаточно плотная, но при этом нежная рыба нейтральный вкус хорошо просаливается. может получиться рыхлой тонкое филе выше риск пересолить Морская Высокая (10-15%) жирная и сочная рыба яркий вкус высокая стоимость Ручьевая (дикая) Низкая (2-4%) плотная текстура яркий и насыщенный вкус редкая в некоторые сезоны высокая стоимость риск обнаружить паразитов Стейки (с костью) Зависит от вида рыбы доступная цена удобство (рыба уже разделена на порции). наличие костей

Свежая или замороженная: какую форель лучше использовать

Для засолки можно использовать как свежую, так и замороженную рыбу. В идеале лучше выбрать охлажденную форель, так как она сохраняет правильную плотную текстуру, на ней нет лишнего льда. При этом важно убедиться в том, что рыба свежая: качественная имеет легкий нейтральный запах без неприятного аромата, чистые жабры красного или розового оттенка, упругое мясо без липкости.

Охлажденная форель даже в холодильнике хранится всего пару дней, а филе еще меньше — съесть его нужно в течение суток.

Замороженная форель может использоваться для засолки. Как правило, такая рыба доступнее по цене, но для того, чтобы максимально сохранить ее текстуру, рекомендуется размораживать форель в холодильнике при относительно невысокой температуре (разморозка в воде быстрее, однако рыба при этом может стать слишком мягкой, а вкус испортится). Важно подготовиться к тому, что размораживаться форель будет достаточно долго (можно оставить в холодильнике на ночь).

Создатель и бренд-шеф проекта “Рыбная лавка капитана Селедкина”, специалист рыбопромышленной отрасли Олег Гугунава:

« “Форель — одна из немногих рыб, которая легка как в разделке, так и в приготовлении. Если соблюдать рекомендации, ее практически невозможно испортить. Вся форель относится к семейству лососевых и является продуктом аквакультуры, так как вылов дикой форели у нас в стране запрещен. Важно помнить, что все виды форели подвержены паразитарным заболеваниям. Чтобы обезопасить себя, перед засолкой рыбу рекомендуется заморозить”.

На что обратить внимание при покупке

Покупая рыбу в магазине, важно убедиться, что вы приобретаете свежий и качественный продукт. Вот основные признаки того, что рыба перед вами — свежая:

внешний вид (у хорошей рыбы должны быть чистые, не мутные глаза, чешуя — чистая, влажная и блестящая, без повреждений и пятен, жабры — ярко-красного или розового оттенка, без неприятного запаха);

упругое мясо (по возможности стоит надавить на поверхность пальцем: если вмятина постепенно исчезла — рыба свежая);

запах (свежая качественная форель имеет легкий морской аромат, без резких неприятных нот).

Если жабры форели имеют серый или бурый оттенок, глаза мутные, а чешуя сухая и осыпается, с неприятным налетом или темными пятнами на туше, а сама форель издает неприятный запах — от покупки такой рыбы стоит отказаться.

Замороженная форель не должна быть покрыта слишком толстым или неравномерным слоем льда.

Подготовка форели к засолке

Определившись с рыбой для засолки, ее необходимо правильно подготовить. Целую тушку — избавить от головы, плавников, отделить филе, а также подготовить необходимый инвентарь и специи.

Что нужно для засолки

Инвентарь:

разделочная доска для рыбы (деревянные доски наносят меньший вред ножам, но требуют ухода, а пластиковые практически не впитывают запах);

нож (должен быть острым, можно выбрать специальный для рыбы);

специальный пинцет, который поможет удалить из рыбы кости;

емкость для засолки с крышкой (материал не должен вступать в контакт со специями и солью, подходит стекло или керамика, иногда допускается пластик);

пищевая пленка (может заменить стеклянную или керамическую посуду).

Примерные пропорции ингредиентов (на 1 кг форели):

Филе форели — 1 кг

Соль — 2 ст.л. (40 грамм)

Специи — по вкусу (при желании можно добавить к форели перец, лавровый лист или другие)

“Количество соли при засолке рыбы должно составлять 4 % от веса филе”, — отмечает Олег Гугунава.

Как разделать форель на филе

Форель можно солить целиком, но большинство предпочитают солить филе (это сокращает и время посола, и с костями в готовом блюде не придется справляться).

Пошаговая инструкция по разделки рыбы на филе:

Шаг 1: Почистить рыбу от чешуи, промыть ее холодной водой и обсушить при помощи бумажных полотенец.

Шаг 2: Положить форель на бок, разрезать брюшко и аккуратно удалить все внутренности.

Шаг 3: Срезать хвост и плавники;

Шаг 4: Сделать надрез за жабрами до позвоночника, удалить жабры и отделить голову.

Шаг 5: Ножом провести вдоль хребта по направлению от головы к хвосту, срезать таким образом одно за другим два филе.

Шаг 6: Удалить кости из филе пинцетом.

Шаг 7: Форель можно засолить с кожей (в этом случае рыба будет лучше держать форму) либо без кожи (заметно сократит время засолки).

Лайфхак: Покупая готовое филе форели в магазине, перед подачей на стол лучше проверить его на наличие костей. Порой их удаляют не полностью, так что при необходимости стоит воспользоваться пинцетом.

Базовые пропорции соли и сахара

Классический рецепт для засолки форели содержит минимум ингредиентов и самые простые приправы — только соль (в некоторых рецептах также встречается и сахар). Главное правило, которым стоит руководствоваться в этом случае, — соблюдение пропорций 2:1 (на две части соли — одна часть сахара).

Таким образом, чтобы засолить 1 килограмм рыбы, нужно смешать:

соль — 2 столовые ложки без горки (примерно 40 граммов);

сахар — 1 столовая ложка без горки (20 граммов).

Соль выполнит роль консерванта, к тому же она забирает из рыбы лишнюю влагу, сохраняя при этом сочность. Сахар позволяет сбалансировать вкус рыбы и сохранить правильную текстуру филе.

“Для засолки филе используется исключительно мелкая соль. Крупная нужна для целой неразделанной рыбы. На филе она будет оставлять “ожоги”, — говорит Олег Гугунава.

Пропорции соли для разного веса Вес форели Соль (ст.л.) Соль (граммы) 500 г 1 20 г 1 кг 2 40 г 1,5 кг 3 60 г 2 кг 4 80 г

Не рекомендуется использовать ароматизированную соль (слишком ароматные добавки могут перебить вкус рыбы).

Рецепты засолки форели (5 способов)

Предлагаем пять самых популярных рецептов засолки форели.

Классическая засолка форели (сухой способ) за 24 часа

Сложность: ⭐ Простая

Время: 24 часа

Ингредиенты:

Филе форели — 1 кг

Соль — 2 ст.л. (40 г)

Сахар — 1 ст.л. (20 г)

Приготовление:

Шаг 1: Обработать филе (в данном рецепте можно использовать как рыбу целиком, так и разделанную на одинаковые кусочки форель)

Шаг 2: Смешайте в миске необходимое количества соли и сахара

Шаг 3: На дно емкости высыпать третью часть подготовленной смеси

Шаг 4: Выложить часть филе кожей вниз, посыпать смесью

Шаг 5: Накрыть оставшимися кусочками форели, которые нужно уложить кожей кверху (чтобы филе соприкасалось друг с другом)

Шаг 6: Засыпать рыбу оставшейся смесью

Шаг 7: Накрыть емкость крышкой или пищевой пленкой и поместить в холодильник

Шаг 8: Через 12 часов перевернуть кусочки (это позволит рыбе просолиться равномерно). При необходимости слить образовавшийся рассол

Шаг 9: Приготовление форели сухим способом занимает примерно сутки так что еще через 12 часов рыбу можно достать, промыть под холодной водой (дабы удалить остатки смеси) и, обсушив салфетками, подавать готовую малосольную форель на стол

Приготовленная таким способом рыба может храниться в холодильнике примерно 5-7 дней. Если рыбу нужно сохранить на более долгий срок, ее лучше заморозить.

© Getty Images / yulia-bogdanova Девушка солит лосось © Getty Images / yulia-bogdanova Девушка солит лосось

Быстрая экспресс засолка форели за 2-4 часа

Сложность: ⭐ Простая

Время: 2-4 часа

Особенность: Форель нужно солить небольшими кусочками, что значительно ускоряет процесс

Ингредиенты:

Филе форели — 500 г

Соль — 4 ст.л.

Сахар — 0,5 ст.л.

Приготовление:

Шаг 1: Форель нарезать кубиками примерного размера 2×3 см (без кожи!) или тонкими слайсами

Шаг 2: Смешать соль и сахар

Шаг 3: Выложить кусочки рыбы в емкость, пересыпая их солью. Закрыть крышкой или пленкой

Шаг 4: Убрать в холодильник на 2 часа (так получится слабосоленый продукт) или 4 часа

Шаг 5: Слить выделившийся за это время рассол и приступать к дегустации

Такая рыбка идеально подойдет как для приготовления салатов, так и для вкусных бутербродов или праздничных блюд (например, тарталеток или канапе).

© Getty Images / Duncan Cuthbertson Порезанный на кубики лосось © Getty Images / Duncan Cuthbertson Порезанный на кубики лосось

Форель в рассоле (мокрый способ засолки) за 12 часов

Сложность: ⭐⭐ Средняя

Время: 24 часа

Особенность: Более равномерная засолка, рыба не пересаливается

Ингредиенты:

Филе форели — 1 кг

Вода кипяченая охлажденная — 1 л

Соль — 4 ст.л. (80 г)

Сахар — 2 ст.л. (40 г)

Перец душистый — 5 горошин

Лавровый лист — 2 шт.

Приготовление:

Шаг 1: Поставить на огонь указанное количество воды и, когда она закипит, добавить сахар, соль и специи;

Шаг 2: Продолжить кипятить еще в течение 2-3 минут

Шаг 3: Получившийся рассол снять с огня и подождать, пока он не остынет до комнатной температуры

Шаг 4: Подготовленное филе сложить в выбранную емкость и залить готовым рассолом, который должен покрывать форель полностью

Шаг 5: Закрыть пленкой или крышкой и держать в холодильнике ориентировочно 24 часа (можно дольше, если хочется получить более соленую рыбу)

Шаг 6: Готовую рыбу промокнуть салфетками, чтобы убрать лишний рассол (промывать такую форель не нужно!)

Пересолить при данном способе засолки практически невозможно, а филе получается очень нежным.

© Getty Images / Lena_Zajchikova Форель в рассоле © Getty Images / Lena_Zajchikova Форель в рассоле

Рецепт засолки форели с цитрусами за 12 часов

Сложность: ⭐⭐ Средняя

Время: 12 часов

Особенность: Готовое блюдо обладает ярким ароматом и подходит для праздничного стола

Ингредиенты:

Филе форели — 500 гр

Соль — 2 ст.л.

Сахар — 1 ст.л.

Лимон — 1 шт. (цедра)

Приготовление:

Шаг 1: С помощью мелкой терки подготовить лимонную цедру (ее нужно снять так, чтобы не затронуть находящуюся под ней белую часть фрукта)

Шаг 2: Смешать соль и сахар

Шаг 4: Натереть филе получившейся смесью, посыпать цедрой

Шаг 5: Уложить в контейнер, накрыть и убрать в холодильник на 12 часов

Шаг 6: Готовую рыбу промыть и обсушить. После этого продукт можно нарезать и подавать на стол

© Getty Images / Roman Ivanenko Лосось с лимоном © Getty Images / Roman Ivanenko Лосось с лимоном

Норвежская засолка форели (гравлакс) — 48 часов

Сложность: ⭐⭐⭐ Сложная

Время: 48 часов

Особенность: Максимальная плотность, долгий срок хранения (до 14 дней)

Ингредиенты:

Филе форели — 500 гр

Соль — 2 ст.л.

Сахар — 2 ст.л.

Черный перец молотый — 2 ч.л.

Укроп свежий — пучок (весом приблизительно 50 гр.)

Приготовление:

Шаг 1: Соединить вместе подготовленное количество соли, сахара и перца

Шаг 2: Измельчить укроп

Шаг 3: Куски филе тщательно натереть смесью, засыпать нарезанным укропом

Шаг 4: Сложить куски мясом друг к другу (кожей наружу) и завернуть в пленку

Шаг 5: Сложить в емкость для засола, сверху можно поставить груз (например, банку с водой)

Шаг 6: Убрать в холодильник на 48 часов, не забывая переворачивать каждые 12 часов

Шаг 7: Очистить рыбу от специй и промокнуть бумажными полотенцами

Шаг 8: Нарезать тончайшими ломтиками и подавать на стол

Получившаяся рыба будет в меру соленой и нежной, ее можно использовать для приготовления бутербродов и праздничных закусок.

© Getty Images / ClarkandCompany Норвежская засолка форели (гравлакс) © Getty Images / ClarkandCompany Норвежская засолка форели (гравлакс)

Еще один рецепт, с использованием соевого соуса, предлагает Степан Галустов, бренд-шеф сети кафе “Sample coffee”.

Ингредиенты:

Лосось — 1200 гр.

Соль морская — 30 гр.

Сахар — 20 гр.

Перец черный свежемолотый — 4 гр.

Соевый соус — 30 гр.

Укроп — 30 гр.

Приготовление:

Шаг 1. Обработанное и очищенное от костей филе лосося на коже посыпать солью, перцем и сахаром;

Шаг 2. Распределить специи таким образом, чтобы на толстую часть филе их приходилось больше, а на хвостовую часть меньше;

Шаг 3. Посыпать веточками укропа;

Шаг 4. Залить по всей поверхности лосося соевым соусом;

Шаг 5. Выдержать не менее 2,5 часов, после чего убрать остатки соли, вытереть сухой салфеткой и нарезать на ломтики необходимого размера.

© Getty Images / gracethang Форель, маринованная в соевом соусе © Getty Images / gracethang Форель, маринованная в соевом соусе

Таблица специй для засолки

Для засолки форели могут использоваться различные приправы и специи. Точное количество зависит от рецепта, мы приведем средние ориентировочные значения:

Какие специи можно добавлять в форель Специя Вкус Сочетается с Укроп свежий Классический, свежий Все способы засолки Перец розовый Деликатная острота, сладкие ноты Цитрусовая засолка Лавровый лист Пряный, чуть горьковатый Рассол, сухая засолка Кориандр семена Цитрусовый оттенок Рассол Можжевельник ягоды Хвойный аромат Норвежская засолка

КБЖУ и пищевая ценность

Форель обладает множеством полезных свойств для организма, так как является хорошим источником не только белка, но и важных витаминов, минералов и омега-3 жирных кислот. Полезные свойства продукта сохраняет и слабосоленая форель, однако важно соблюдать меру: высокое содержание соли может быть противопоказано при некоторых заболеваниях и состояниях (например, людям, страдающим от проблем с сердечно-сосудистой системой).

Калорийность соленой форели:

Инесса Чехлова, нутрициолог, сертифицированный специалист Academy of Nutrition and Dietetics (USA):

« “Точные цифры КБЖУ зависят от вида рыбы (радужная/морская/дикая) и ее жирности. Форель в среднем дает примерно 0,5–1 г омега-3 (EPA+DHA) на 100 граммов, точные цифры зависят от вида и кормления. У более жирных морских видов показатель может быть выше. Часть витаминов группы В в процессе засолки рыбы переходит в рассол, но ключевые нутриенты — белок, омега-3, витамин D, B12, минералы — сохраняются”.

КБЖУ соленой форели (на 100 г) Показатель Классическая засолка Калорийность 175-200 ккал Белки 17,5 г Жиры 10-12 г Углеводы 0 г

Полезные вещества:

Форель содержит в своем составе множество полезных веществ, прежде всего - разнообразных витаминов и микроэлементов.

Так, по содержанию витамина D порция форели в размере 100 грамм покрывает больше половины дневной нормы человека, аналогичным образом ситуация обстоит и с витамином B12. Помимо этого в составе данной рыбы можно найти витамины A, E и другие витамины группы B, а также фосфор, селен, калий, кальций, магний и прочие минералы. Ценится данная рыба и как прекрасный источник Омега-3 жирных кислот.

« “Форель полезна для сердца и сосудов: омега-3 снижают воспаление, улучшают липидный профиль, благоприятно влияют на эластичность сосудов и помогают уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Витамин B12, ниацин (B3), витамин В6 и омега-3 важны для когнитивных функций, повышают устойчивость к стрессу и концентрацию, благоприятны для работы нервной системы. Форель — один из лучших пищевых источников витамина D: 100 г покрывают более 50% суточной нормы. Также рыба богата селеном — антиоксидантом, важным для иммунитета и гормональной системы. Входящие в ее состав омега-3 и витамин Е улучшают состояние кожи, уменьшают воспаление и участвуют в гормональной регуляции. Белок рыбы — строительный материал для всех тканей организма. К тому же форель легко усваивается”. Инесса Чехлова нутрициолог, сертифицированный специалист Academy of Nutrition and Dietetics (USA) нутрициолог, сертифицированный специалист Academy of Nutrition and Dietetics (USA)

Однако некоторым категориям граждан соленую форель все же стоит употреблять очень осторожно. В первую очередь это — люди с гипертонией, сердечно-сосудистыми заболеваниями, отеками, ведь даже слабосоленая рыба все же содержит достаточно большое количество этой приправы (примерно 50–60% от максимально рекомендуемой нормы в сутки). Увлекаться соленой форелью не стоит и гражданам с заболеваниями почек: по словам эксперта, повышенная соленость продукта создает дополнительную нагрузку на выводящую систему. Также данный деликатес не рекомендуется включать в меню людям с заболеваниями ЖКТ (в острый период), а также всем, кто страдает аллергией на рыбу или морепродукты.

Как хранить соленую форель

Соленую форель нельзя оставлять при комнатной температуре, она должна храниться в холодильнике или (если рыбы приготовлено много и съесть ее за несколько дней не получится) в замороженном виде в морозильной камере.

Условия и сроки хранения Способ хранения Температура Срок годности Рекомендации В контейнере с крышкой 0-4°C до 5 дней ( в зависимости от степени засолки) Переложить пергаментом, плотно закрыть В вакуумной упаковке 0-4°C 10-14 дней (после вскрытия упаковки - не более 3 дней) Идеально для долгого хранения В морозилке -18°C До 3-4 месяцев Размораживать в холодильнике 6-8 часов, без перепадов температур В масле (заливка) 0-4°C 7-10 дней Залить растительным маслом, хранить в стекле

Правила хранения

Важно помнить, что форель очень хорошо впитывает все посторонние запахи, а потому хранить эту рыбу стоит в максимально герметичной упаковке (например, в контейнере, дно которого выложено пергаментной бумагой). Рядом лучше не размещать продукты с сильным резким запахом, а также сырое мясо и рыбу.

Разместить форель лучше в той части холодильника, где сохраняется стабильная и максимально прохладная температура.

Для хранения соленой форели лучше выбрать пластиковую или стеклянную посуду. Очень важно внимательно следить за температурой, так как при ее повышении более чем до +4°C рыба начинает портиться.

При необходимости форель можно и заморозить, причем сделать это как до засолки (если есть сомнения в качестве рыбы, тогда предварительная заморозка поможет избавиться от возможных паразитов), так и после нее (это может отразиться на текстуре рыбы, но позволяет сохранить ее на более долгий срок).

Перед заморозкой форель рекомендуется разделить на небольшие порционные куски (так будет удобнее размораживать ее при необходимости), если рыба солилась в рассоле — убрать лишнюю влагу. Каждый кусочек можно обернуть пергаментной бумагой и пищевой пленкой, а затем - поместить в пакеты, убрав из них воздух. Не забудьте указать на упаковке дату заморозки: это поможет следить за сроком годности форели.

Для того, чтобы после длительной заморозки форель порадовала вкусом и текстурой, размораживать ее нужно правильно. Главный принцип при этом - не спешить: лучше делать это в холодильнике, а не при комнатной температуре (создает благоприятные условия для размножения бактерий) или в горячей воде (нарушает структуру форели).

Что делать, если пересолили форель

Порой даже при соблюдении всех пропорций и правил засолки есть риск получить слишком соленый продукт. Если отреагировать оперативно, есть шанс убрать лишнюю соль и улучшить вкус продукта.

Метод 1: Вымачивание в воде

Пересоленную форель можно быстро промыть под струей холодной воды, а после — замочить в такой же холодной воде примерно на полчаса (можно дольше, если рыба оказалась очень соленой). Вода при таком способе должна покрывать рыбу полностью, а емкость при этом необходимо убрать в холодильник и периодически менять воду (например, каждые 15 минут). В конце процедуры рыбу нужно аккуратно обсушить салфетками или бумажными полотенцами.

Метод 2: Вымачивание в молоке

Убрать лишнюю соль из рыбы можно и при помощи молока. Для этого пересоленный кусок рыбы необходимо полностью залить молоком и поместить в холодильник на полчаса. После этого форель нужно промыть и обсушить.

Метод 3: Используйте в салатах

Впрочем, даже пересоленной форели можно найти кулинарное применение. Например, сделать ее основным ингредиентом в салате, попробовав сбалансировать содержащуюся в рыбе соль нейтральным вкусом других продуктов (огурец, авокадо и так далее).

Подача и использование соленой форели

Правильно засоленная форель — прекрасный универсальный продукт, которая не только добавит вкуса самым разным блюдам, но и уместна даже в качестве самостоятельного угощения.

Так, для праздничного стола форель можно нарезать различными способами. Очень важно, чтобы нож был остро наточен (так слайсы получатся аккуратными и тонкими). Нож при этом рекомендуется держать под углом в 45° к поверхности стола и отрезать кусочки рыбы одним плавным движением. Готовые ломтики можно выложить на тарелку веером либо свернуть розочкой и по желанию украсить зеленью, тонко нарезанными кусочками лимона, маслинами и т.д.

Бутерброды c форелью

Бутерброды со слабосоленой форелью — прекрасная закуска, а многообразие вкусовых сочетаний позволяет подобрать варианты практически под любой вкус. Вот лишь один из вариантов.

Ингредиенты:

багет — 4 ломтика;

слабосоленая форель — 100 грамм;

сливочный/творожный сыр — 3-4 столовые ложки;

соус песто — 2 столовые ложки;

зелень — для украшения.

Приготовление:

Шаг 1. Багет нарезать ломтиками, толщина которых составляет примерно полтора-два сантиметра. Их можно слегка подсушить на сухой сковороде без использования масла или в тостере, чтобы появился хруст.

Шаг 2. Остывшие ломтики хлеба намазать сыром, добавить немного песто и положить сверху нарезанную тонкими слайсами рыбу.

Шаг 3. Готовые бутерброды украсить зеленью.

© Getty Images / AnnaPustynnikova Бутерброд с форелью © Getty Images / AnnaPustynnikova Бутерброд с форелью

Канапе с форелью

Ингредиенты:

соленая форель — 100 грамм;

творожный сыр — 100 грамм;

свежий огурец (большой) — 1 штука.

Приготовление:

Шаг 1. Вымыть и нарезать огурец аккуратными и по возможности одинаковыми кружками.

Шаг 2. На каждый кусочек огурца выложить небольшое количество творожного сыра.

Шаг 3. Поверх сыра аккуратно выложить кусочки форели.

Шаг 4. Проткнуть канапе шпажкой, чтобы его было удобно брать.

С чем сочетается соленая форель

Нежный вкус соленой форели прекрасно сочетается с самыми разными продуктами. Среди них:

свежие овощи (огурцы, редис, листовые салаты и другие);

сливочный сыр;

авокадо;

зелень, руккола;

маринованный лук и другие.

Из напитков соленая форель подходит под легкие и игристые вина, а также крепкие спиртные напитки.

Часто задаваемые вопросы

Основные моменты, касающиеся засолки форели, — в вопросах и ответах

Можно ли солить замороженную форель?

Для засолки вполне может использоваться замороженная форель, но важно правильно разморозить рыбу (на это потребуется до 12 часов в холодильнике). Если рыба не оттает полностью, есть риск, что просолится она неравномерно.

Нужно ли добавлять водку или коньяк?

В некоторых рецептах засолки форели действительно встречается алкоголь. Считается, что он служит для дополнительной дезинфекции продукта, помогает лучше раскрыть вкус специй, однако его присутствие не является обязательным.

Можно ли использовать йодированную соль для засолки форели?

По словам эксперта, йодированная соль никак не влияет на вкус получившейся рыбы.

Как понять, что форель готова?

Готовность форели можно проверить, обратив внимание на текстуру рыбы. Если мясо упругое и плотное, то форель готова.

Нужно ли снимать кожу перед засолкой форели?

Снимать кожу с филе перед засолкой не обязательно. Кожа помогает рыбе сохранять форму, но при этом сам процесс становится дольше.

Что делать, если соленая форель горчит?

Готовая форель может горчить по самым разным причинам. Например, из-за пропитавшей мясо желчи (если при потрошении рыбы был задет желчный пузырь) или оставшейся после разделки черной пленки. Нередко горький привкус может появиться у рыбы, которая неправильно хранилась.

Можно попробовать избавиться от горечи, тщательно промыв рыбу или замочив ее в молоке (порой это помогает смягчить вкус)

Можно ли солить форель с головой?

Такой вариант возможен, но обязательно нужно удалить у рыбы жабры (они могут давать ненужную горечь). Если рыба засаливается целиком, то сам процесс занимает гораздо больше времени (до двух дней).

Сколько соли нужно для слабосоленой форели?

Рыбу с малым содержанием соли можно приготовить различными способами (сухим или в рассоле). Но количество соли при этом можно уменьшить примерно на треть (то есть вместо двух столовых ложек на килограмм рыбы использовать полторы)

Что делать, если выделилось мало жидкости?

В процессе засолки даже сухим способом из рыбы выделяется немало жидкости, так как содержащаяся в форели вода замещается проникающей в нее солью. Если рассола появилось очень мало, это может быть вызвано недостаточным количеством соли (тогда стоит дополнительно добавить приправы). Также можно попробовать поставить рыбу под пресс (это может быть наполненная водой банка и т.д.)

Нужно ли промывать форель после засолки?

После сухой засолки рыбу можно промыть под струей холодной воды, чтобы убрать излишки соли (и обязательно просушить после). Форель, которая находилась в рассоле, достаточно будет промокнуть бумажными салфетками или полотенцами.

Можно ли использовать морскую мелкую соль для засолки рыбы?