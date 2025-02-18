https://ria.ru/20250218/delegatsija-2000036662.html
Американская делегация проигнорировала вопросы об Украине
Американская делегация проигнорировала вопросы об Украине - РИА Новости, 18.02.2025
Американская делегация проигнорировала вопросы об Украине
Американская делегация перед переговорами с Россией во вторник проигнорировала вопросы об отсутствии Украины на встрече, передает Рейтер. РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T13:02:00+03:00
2025-02-18T13:02:00+03:00
2025-02-18T17:32:00+03:00
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Американская делегация перед переговорами с Россией во вторник проигнорировала вопросы об отсутствии Украины на встрече, передает Рейтер. "Официальные лица проигнорировали вопросы, которые выкрикивала пресса, о том, оттеснили ли США украинцев", — говорится в сообщении на сайте агентства. Отмечается, что американская делегация также не ответила на вопросы о том, на какие уступки Вашингтон мог бы призвать пойти Москву. Российско-американские переговоры высокого уровня стартовали в Эр-Рияде во вторник. Россию за столом переговоров представляют глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Напротив них — трое американских переговорщиков: помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во главе стола — представители Саудовской Аравии. Как отмечал Ушаков, на встрече обсуждали будущие переговоры по Украине.
https://ria.ru/20250218/slutskij-2000035458.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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В мире, Россия, Украина, США, Юрий Ушаков, Сергей Лавров, Марко Рубио, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
Американская делегация проигнорировала вопросы об Украине
Рейтер: делегация из США игнорировала вопрос об отсутствии Украины на встрече