https://ria.ru/20250218/delegatsija-2000036662.html

Американская делегация проигнорировала вопросы об Украине

Американская делегация проигнорировала вопросы об Украине - РИА Новости, 18.02.2025

Американская делегация проигнорировала вопросы об Украине

Американская делегация перед переговорами с Россией во вторник проигнорировала вопросы об отсутствии Украины на встрече, передает Рейтер. РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T13:02:00+03:00

2025-02-18T13:02:00+03:00

2025-02-18T17:32:00+03:00

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Американская делегация перед переговорами с Россией во вторник проигнорировала вопросы об отсутствии Украины на встрече, передает Рейтер. "Официальные лица проигнорировали вопросы, которые выкрикивала пресса, о том, оттеснили ли США украинцев", — говорится в сообщении на сайте агентства. Отмечается, что американская делегация также не ответила на вопросы о том, на какие уступки Вашингтон мог бы призвать пойти Москву. Российско-американские переговоры высокого уровня стартовали в Эр-Рияде во вторник. Россию за столом переговоров представляют глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Напротив них — трое американских переговорщиков: помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во главе стола — представители Саудовской Аравии. Как отмечал Ушаков, на встрече обсуждали будущие переговоры по Украине.

https://ria.ru/20250218/slutskij-2000035458.html

https://ria.ru/20250217/ushakov-1999933729.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, украина, сша, юрий ушаков, сергей лавров, марко рубио, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде