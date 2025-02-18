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Американская делегация проигнорировала вопросы об Украине - РИА Новости, 18.02.2025
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13:02 18.02.2025 (обновлено: 17:32 18.02.2025)
https://ria.ru/20250218/delegatsija-2000036662.html
Американская делегация проигнорировала вопросы об Украине
Американская делегация проигнорировала вопросы об Украине - РИА Новости, 18.02.2025
Американская делегация проигнорировала вопросы об Украине
Американская делегация перед переговорами с Россией во вторник проигнорировала вопросы об отсутствии Украины на встрече, передает Рейтер. РИА Новости, 18.02.2025
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2025-02-18T17:32:00+03:00
в мире
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сша
юрий ушаков
сергей лавров
марко рубио
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Американская делегация перед переговорами с Россией во вторник проигнорировала вопросы об отсутствии Украины на встрече, передает Рейтер. "Официальные лица проигнорировали вопросы, которые выкрикивала пресса, о том, оттеснили ли США украинцев", — говорится в сообщении на сайте агентства. Отмечается, что американская делегация также не ответила на вопросы о том, на какие уступки Вашингтон мог бы призвать пойти Москву. Российско-американские переговоры высокого уровня стартовали в Эр-Рияде во вторник. Россию за столом переговоров представляют глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Напротив них — трое американских переговорщиков: помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во главе стола — представители Саудовской Аравии. Как отмечал Ушаков, на встрече обсуждали будущие переговоры по Украине.
https://ria.ru/20250218/slutskij-2000035458.html
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в мире, россия, украина, сша, юрий ушаков, сергей лавров, марко рубио, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
В мире, Россия, Украина, США, Юрий Ушаков, Сергей Лавров, Марко Рубио, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
Американская делегация проигнорировала вопросы об Украине

Рейтер: делегация из США игнорировала вопрос об отсутствии Украины на встрече

© AP Photo / Evelyn HocksteinАмериканская делегация во время российско-американских переговоров в Эр-Рияде
Американская делегация во время российско-американских переговоров в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© AP Photo / Evelyn Hockstein
Американская делегация во время российско-американских переговоров в Эр-Рияде
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Американская делегация перед переговорами с Россией во вторник проигнорировала вопросы об отсутствии Украины на встрече, передает Рейтер.
"Официальные лица проигнорировали вопросы, которые выкрикивала пресса, о том, оттеснили ли США украинцев", — говорится в сообщении на сайте агентства.
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
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Отмечается, что американская делегация также не ответила на вопросы о том, на какие уступки Вашингтон мог бы призвать пойти Москву.
Российско-американские переговоры высокого уровня стартовали в Эр-Рияде во вторник. Россию за столом переговоров представляют глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Напротив них — трое американских переговорщиков: помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во главе стола — представители Саудовской Аравии.

Как отмечал Ушаков, на встрече обсуждали будущие переговоры по Украине.
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В миреРоссияУкраинаСШАЮрий УшаковСергей ЛавровМарко РубиоПереговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
 
 
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