https://ria.ru/20250217/pmr-1999853860.html

Россия продолжит оказывать поддержку Приднестровью в получении газа

Россия продолжит оказывать поддержку Приднестровью в получении газа - РИА Новости, 17.02.2025

Россия продолжит оказывать поддержку Приднестровью в получении газа

Россия готова продолжать оказывать поддержку Приднестровью в вопросе получении газа, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T16:02:00+03:00

2025-02-17T16:02:00+03:00

2025-02-17T16:02:00+03:00

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александр новак

вадим красносельский

молдовагаз

еврокомиссия

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Россия готова продолжать оказывать поддержку Приднестровью в вопросе получении газа, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский сообщил в пятницу, что в Приднестровье поступил газ благодаря кредитной поддержке России. Ещё ранее компания "Молдовагаз" сообщила, что направила в Приднестровье 3 миллиона кубометров природного газа. "Россия оказала поддержку для того, чтобы такой объем газа пошел с европейского рынка. Дальше будем вместе смотреть за текущей ситуацией и также оказывать поддержку", - сказал Новак. Транзит российского газа через территорию Украины был приостановлен с 1 января, по этому маршруту газ поступал в том числе в Приднестровье. "Это создало по сути гуманитарную катастрофу в Приднестровье, поскольку та же Молдавия не сделала ни одного движения с тем, чтобы обеспечить продолжение транзита и выйти с таким вопросом, инициативой в Евросоюз, Еврокомиссию. По сути дела, действиями в том числе руководства Молдавии был достигнут кризис в части энергообеспечения и работы предприятий социальной сферы", - прокомментировал Новак.

https://ria.ru/20250210/krasnoselskiy-1998411171.html

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россия, молдавия, украина, александр новак, вадим красносельский, молдовагаз, еврокомиссия, в мире