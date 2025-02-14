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В Кремле прокомментировали возвращение Винника из США - РИА Новости, 14.02.2025
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12:56 14.02.2025 (обновлено: 13:11 14.02.2025)
https://ria.ru/20250214/vinnik-1999355868.html
В Кремле прокомментировали возвращение Винника из США
В Кремле прокомментировали возвращение Винника из США - РИА Новости, 14.02.2025
В Кремле прокомментировали возвращение Винника из США
Возвращение гражданина РФ на свою родину - это радость, в том числе для президента страны Владимира Путина, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T12:56:00+03:00
2025-02-14T13:11:00+03:00
россия
александр винник
обмен заключенными между россией и западом
владимир путин
дмитрий песков
польша
сша
политика
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Возвращение гражданина РФ на свою родину - это радость, в том числе для президента страны Владимира Путина, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возвращение россиянина Александра Винника."Для нас для всех и, конечно же, для президента России всегда радость, когда гражданин России, который отбывал ничем не обоснованное наказание в Соединенных Штатах, возвращается оттуда на свою родину", - сказал Песков журналистам.Ранее в пятницу РИА Новости опубликовало кадры прилета Винника из США в Россию. Он прилетел поздно вечером в четверг в аэропорт "Внуково". По его словам, его доставили в Россию американским спецбортом через Польшу.Винника в США обвиняли в участии в управлении биржей криптовалют BTC-e, которая, как считают американцы, использовалась в том числе для перевода, легализации и хранения доходов от преступной деятельности, в том числе хакерских атак, коррупции и торговли наркотиками. Винник почти восемь лет находился в тюрьмах без судебного решения о его вине. В США не состоялось ни одного судебного слушания по делу, все заседания суда были техническими.
https://ria.ru/20250214/vinnik-1999357104.html
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россия, александр винник, обмен заключенными между россией и западом, владимир путин, дмитрий песков, польша, сша, политика
Россия, Александр Винник, Обмен заключенными между Россией и Западом, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Польша, США, Политика
В Кремле прокомментировали возвращение Винника из США

Песков назвал возвращение Винника из США радостью, в том числе для Путина

© РИА Новости | Перейти в медиабанкАлександр Винник прилетел в Москву. Стоп-кадр видео
Александр Винник прилетел в Москву. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости
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Александр Винник прилетел в Москву. Стоп-кадр видео
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Возвращение гражданина РФ на свою родину - это радость, в том числе для президента страны Владимира Путина, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возвращение россиянина Александра Винника.
"Для нас для всех и, конечно же, для президента России всегда радость, когда гражданин России, который отбывал ничем не обоснованное наказание в Соединенных Штатах, возвращается оттуда на свою родину", - сказал Песков журналистам.
Александр Винник прилетел в Москву. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
В Кремле пока не знают, будет ли Путин созваниваться с Винником
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Ранее в пятницу РИА Новости опубликовало кадры прилета Винника из США в Россию. Он прилетел поздно вечером в четверг в аэропорт "Внуково". По его словам, его доставили в Россию американским спецбортом через Польшу.
Винника в США обвиняли в участии в управлении биржей криптовалют BTC-e, которая, как считают американцы, использовалась в том числе для перевода, легализации и хранения доходов от преступной деятельности, в том числе хакерских атак, коррупции и торговли наркотиками. Винник почти восемь лет находился в тюрьмах без судебного решения о его вине. В США не состоялось ни одного судебного слушания по делу, все заседания суда были техническими.
Александр Винник прилетел в Москву. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
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РоссияАлександр ВинникОбмен заключенными между Россией и ЗападомВладимир ПутинДмитрий ПесковПольшаСШАПолитика
 
 
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