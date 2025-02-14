https://ria.ru/20250214/vinnik-1999355868.html

В Кремле прокомментировали возвращение Винника из США

В Кремле прокомментировали возвращение Винника из США - РИА Новости, 14.02.2025

В Кремле прокомментировали возвращение Винника из США

Возвращение гражданина РФ на свою родину - это радость, в том числе для президента страны Владимира Путина, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T12:56:00+03:00

2025-02-14T12:56:00+03:00

2025-02-14T13:11:00+03:00

россия

александр винник

обмен заключенными между россией и западом

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дмитрий песков

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Возвращение гражданина РФ на свою родину - это радость, в том числе для президента страны Владимира Путина, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возвращение россиянина Александра Винника."Для нас для всех и, конечно же, для президента России всегда радость, когда гражданин России, который отбывал ничем не обоснованное наказание в Соединенных Штатах, возвращается оттуда на свою родину", - сказал Песков журналистам.Ранее в пятницу РИА Новости опубликовало кадры прилета Винника из США в Россию. Он прилетел поздно вечером в четверг в аэропорт "Внуково". По его словам, его доставили в Россию американским спецбортом через Польшу.Винника в США обвиняли в участии в управлении биржей криптовалют BTC-e, которая, как считают американцы, использовалась в том числе для перевода, легализации и хранения доходов от преступной деятельности, в том числе хакерских атак, коррупции и торговли наркотиками. Винник почти восемь лет находился в тюрьмах без судебного решения о его вине. В США не состоялось ни одного судебного слушания по делу, все заседания суда были техническими.

https://ria.ru/20250214/vinnik-1999357104.html

https://ria.ru/20250214/vinnik-1999285462.html

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россия, александр винник, обмен заключенными между россией и западом, владимир путин, дмитрий песков, польша, сша, политика