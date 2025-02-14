https://ria.ru/20250214/shuvalov-1999448439.html

Шувалов: задача - поддержать предпринимательскую энергию и новые проекты

Шувалов: задача - поддержать предпринимательскую энергию и новые проекты - РИА Новости, 14.02.2025

Шувалов: задача - поддержать предпринимательскую энергию и новые проекты

В Москве, в ВЭБ Центре, прошла первая встреча нового состава Экспертного совета Агентства стратегических инициатив. Заседание состоялось под руководством главы... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T17:05:00+03:00

2025-02-14T17:05:00+03:00

2025-02-14T19:18:00+03:00

россия

игорь шувалов

светлана чупшева

агентство стратегических инициатив (аси)

корпорация мсп

вэб.рф (вэб)

поддержка бизнеса

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0e/1999448235_0:299:3072:2027_1920x0_80_0_0_5421088eaa872401470b34503fb7da90.jpg

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. В Москве, в ВЭБ Центре, прошла первая встреча нового состава Экспертного совета Агентства стратегических инициатив. Заседание состоялось под руководством главы совета, председателя ВЭБ.РФ Игоря Шувалова и генерального директора АСИ Светланы Чупшевой. Обновленный формат Экспертного совета Агентства стратегических инициатив нацелен на реализацию президентской программы действий по достижению национальных целей развития, при этом одним из ключевых направлений работы совета станет поддержка предпринимательской инициативы и перспективных проектов и идей, сообщил Шувалов. В состав совета вошли более 200 представителей профессионального, отраслевого, предпринимательского, научного сообществ, общественных объединений и органов госвласти со всей России, объединенных в 8 рабочих групп. По словам Шувалова, одна из задач совета - соединить знания и потенциал экспертов АСИ с возможностями группы ВЭБ.РФ. "У нас с вами нетривиальная задача – как эту энергию и интеллектуальный потенциал экспертов АСИ соединить с возможностями и инструментами группы ВЭБ.РФ. Наше партнерство охватывает сам ВЭБ, Корпорацию МСП, РЭЦ, Сколтех, Сколково, ФСИ, РФРИТ, ФРП. В какой бы регион мы не приезжали вместе с АСИ, везде есть предпринимательская энергия, большой потенциал, перспективные проекты. Наша задача – помочь это движение привести к успеху и позитивному результату. Это будет наш общий вклад в достижение национальных целей развития, обозначенных президентом России", – подчеркнул Шувалов. В свою очередь, генеральный директор АСИ рассказала об общих положениях новой Стратегии развития Агентства до 2030 года, утвержденной президентом России. Чупшева отметила, что Агентство – это проектный офис президента, который объединяет усилия общества, государства и бизнеса. Миссия Агентства – создавать возможности для самореализации амбициозных лидеров, способных вывести Россию на передовые позиции в мире. Стратегической целью и фокусом работы Агентства является народосбережение. Ключевые функции АСИ включают внедрение управленческих практик, развитие опорных населенных пунктов и туризма в регионах, аналитику и рейтинги, правовые инициативы. Агентство реализует 5 национальных инициатив: социальную, технологическую, предпринимательскую, кадровую, экологическую и климатическую. "АСИ — проводник изменений в России и на мировой арене. Такое стратегические видение мы определили до 2030 года. Проектный цикл Агентства работает таким образом: первые полгода мы работаем с повесткой будущего (прогнозируем тренды, собираем экспертов). Следующие шесть месяцев посвящены генерации и отбору идей и проектов. После мы занимаемся выращиванием лидеров, поддержкой проектов. Это проходит в течение одного года. Заключительный этап (также один год) включает выход из проектов: внедрение мероприятий в национальные проекты, тиражирование в регионы и выход на международную площадку", – пояснила Чупшева.

https://ria.ru/20250131/granty-1996585880.html

https://ria.ru/20250123/igorshuvalov-1995203009.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, игорь шувалов, светлана чупшева, агентство стратегических инициатив (аси), корпорация мсп, вэб.рф (вэб), поддержка бизнеса