https://ria.ru/20250214/gosduma-1999255043.html

﻿В Госдуму внесут проект о выплатах парам, состоящим в браке долгое время

﻿В Госдуму внесут проект о выплатах парам, состоящим в браке долгое время - РИА Новости, 14.02.2025

﻿В Госдуму внесут проект о выплатах парам, состоящим в браке долгое время

Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с председателем думского комитета по соцполитике Ярославом Ниловым внесут на рассмотрение нижней палаты парламента... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T00:18:00+03:00

2025-02-14T00:18:00+03:00

2025-02-14T00:18:00+03:00

общество

россия

ярослав нилов

госдума рф

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с председателем думского комитета по соцполитике Ярославом Ниловым внесут на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, которым предлагается материально поощрять супружеские пары, состоящие в официальном браке не менее 30 лет, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Супруги, прожившие в официальном браке со дня государственной регистрации заключения брака в органах записи актов гражданского состояния не менее 30 лет, имеют право на получение выплат к юбилею совместной жизни в следующих размерах: 30 тысяч рублей - в связи с 30‑летием совместной жизни, 40 тысяч рублей - в связи с 40‑летием совместной жизни, 50 тысяч рублей - в связи с 50‑летием совместной жизни, 60 тысяч рублей - в связи с 60‑летием совместной жизни и 70 тысяч рублей - в связи с 70‑летием совместной жизни", - сказано в документе. Авторы инициативы отмечают, что выплаты подобного плана существуют лишь в 19 субъектах РФ, а также в ряде городов, кроме того, размер выплат существенно различается в зависимости от региона. Авторы законопроекта подчеркивают, что чаще всего материально премируют семейные пары, прожившие в официально зарегистрированном браке 50 лет, но в ряде регионов выплаты полагаются и за последующие "круглые" даты – 55, 60, 65, 70 лет. Кроме того, установленные законопроектом размеры единовременных выплат к юбилеям совместной жизни предлагается ежегодно индексировать, а для лиц, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в районах с тяжелыми климатическими условиями увеличивать на соответствующий районный коэффициент. "Согласно законопроекту, полномочия по назначению и предоставлению выплат к юбилеям Российская Федерация передает для осуществления органам государственной власти субъектов РФ, которые осуществляют и исполняют данные полномочия за счет субвенций, предоставляемых из федерального бюджета бюджету субъекта РФ в порядке, определяемом правительством РФ", - сказано в документе. При этом законопроектом предусматривается, что органы государственной власти субъектов РФ, а также местного самоуправления вправе устанавливать за счет средств своих бюджетов дополнительные меры социальной поддержки лиц, состоящих в браке длительное время, в том числе с учетом количества детей, которые воспитываются либо были воспитаны в данной семье. В документе также сказано, что выплата к юбилею назначается гражданам в течение 10 дней после обращения, а подается заявление не позднее двух месяцев с даты юбилея совместной супружеской жизни либо в электронном виде через Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО), либо в МФЦ, либо лично. По мнению авторов инициативы, принятие законопроекта положительно скажется на укреплении института брака и сохранении традиционных семейных ценностей в России.

https://ria.ru/20240821/brak-1967505332.html

https://ria.ru/20240908/semya-1971407388.html

https://ria.ru/20240909/gosduma-1971592816.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, ярослав нилов, госдума рф