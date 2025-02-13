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Строительство крупного спорткомплекса началось в югорском Лянторе - РИА Новости, 13.02.2025
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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
08:27 13.02.2025
https://ria.ru/20250213/trubetskoy-1999008189.html
Строительство крупного спорткомплекса началось в югорском Лянторе
Строительство крупного спорткомплекса началось в югорском Лянторе - РИА Новости, 13.02.2025
Строительство крупного спорткомплекса началось в югорском Лянторе
Строительство двухэтажного спортивного комплекса началось в городе Лянтор Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа, сообщил глава муниципалитета... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T08:27:00+03:00
2025-02-13T08:27:00+03:00
ханты-мансийский автономный округ
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 фев – РИА Новости. Строительство двухэтажного спортивного комплекса началось в городе Лянтор Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой. "Подрядчик уже приступил к подготовительным работам на участке. Побывал на площадке сегодня во время рабочей поездки в Лянтор. Стоимость объекта – порядка 281,7 миллиона рублей. Общая площадь здания составит без малого 1,9 тысячи квадратных метров, из них почти 1,1 тысячи квадратных метров придется на универсальный игровой зал со зрительскими трибунами на 152 места", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале. Также, по его словам, в спорткомплексе оборудуют тренажерный зал, медпункт, тренерские, душевые, раздевалки, сауны и санузлы. Объект также станет базой для подготовки спортсменов к соревнованиям и проведения состязаний, также местные жители смогут в нем заниматься мини-футболом, волейболом, баскетболом и вольной борьбой. Как отметил Трубецкой, с введением комплекса обеспеченность жителей Лянтора спортивными сооружениями увеличится на 1,5% – до 44,1%, в целом по району – на 1,1%. За последние пять лет власти Сургутского района направили на создание спортивных объектов более 786 миллионов рублей, с 2019 года в разных поселениях возведен 41 спортивный объект. На сегодняшний день спортом систематически занимаются свыше 90 тысяч жителей муниципалитета, что составляет 74,4% населения.
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Ханты-Мансийский Автономный Округ
Строительство крупного спорткомплекса началось в югорском Лянторе

Трубецкой: строительство крупного спорткомплекса началось в югорском Лянторе

© Фото : пресс-служба администрации Сургутского районаАндрей Трубецкой
Андрей Трубецкой - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© Фото : пресс-служба администрации Сургутского района
Андрей Трубецкой. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 фев – РИА Новости. Строительство двухэтажного спортивного комплекса началось в городе Лянтор Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой.
"Подрядчик уже приступил к подготовительным работам на участке. Побывал на площадке сегодня во время рабочей поездки в Лянтор. Стоимость объекта – порядка 281,7 миллиона рублей. Общая площадь здания составит без малого 1,9 тысячи квадратных метров, из них почти 1,1 тысячи квадратных метров придется на универсальный игровой зал со зрительскими трибунами на 152 места", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале.
Также, по его словам, в спорткомплексе оборудуют тренажерный зал, медпункт, тренерские, душевые, раздевалки, сауны и санузлы. Объект также станет базой для подготовки спортсменов к соревнованиям и проведения состязаний, также местные жители смогут в нем заниматься мини-футболом, волейболом, баскетболом и вольной борьбой.
Как отметил Трубецкой, с введением комплекса обеспеченность жителей Лянтора спортивными сооружениями увеличится на 1,5% – до 44,1%, в целом по району – на 1,1%.
За последние пять лет власти Сургутского района направили на создание спортивных объектов более 786 миллионов рублей, с 2019 года в разных поселениях возведен 41 спортивный объект. На сегодняшний день спортом систематически занимаются свыше 90 тысяч жителей муниципалитета, что составляет 74,4% населения.
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