https://ria.ru/20250213/putin-1999198790.html

Путин объявил благодарность дочери Кадырова

Путин объявил благодарность дочери Кадырова - РИА Новости, 13.02.2025

Путин объявил благодарность дочери Кадырова

Президент России Владимир Путин отметил благодарностью дочь главы Чечни Карину Кадырову, первого заместителя руководителя администрации главы и правительства... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T18:04:00+03:00

2025-02-13T18:04:00+03:00

2025-02-13T18:33:00+03:00

россия

владимир путин

чеченская республика (чечня)

рамзан кадыров

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил благодарностью дочь главы Чечни Карину Кадырову, первого заместителя руководителя администрации главы и правительства Чечни, следует из указа, подписанного главой государства. "Объявить благодарность президента РФ Карине Кадыровой, первому заместителю руководителя администрации главы и правительства Чеченской Республики, министру Чеченской Республики", - говорится в указе главы государства. Карине Кадыровой 25 лет, ранее она возглавляла департамент дошкольного образования города Грозный.

https://ria.ru/20250211/putin-1998589880.html

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2025

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россия, владимир путин, чеченская республика (чечня), рамзан кадыров