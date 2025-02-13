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Путин объявил благодарность дочери Кадырова - РИА Новости, 13.02.2025
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18:04 13.02.2025 (обновлено: 18:33 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/putin-1999198790.html
Путин объявил благодарность дочери Кадырова
Путин объявил благодарность дочери Кадырова - РИА Новости, 13.02.2025
Путин объявил благодарность дочери Кадырова
Президент России Владимир Путин отметил благодарностью дочь главы Чечни Карину Кадырову, первого заместителя руководителя администрации главы и правительства... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T18:04:00+03:00
2025-02-13T18:33:00+03:00
россия
владимир путин
чеченская республика (чечня)
рамзан кадыров
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил благодарностью дочь главы Чечни Карину Кадырову, первого заместителя руководителя администрации главы и правительства Чечни, следует из указа, подписанного главой государства. "Объявить благодарность президента РФ Карине Кадыровой, первому заместителю руководителя администрации главы и правительства Чеченской Республики, министру Чеченской Республики", - говорится в указе главы государства. Карине Кадыровой 25 лет, ранее она возглавляла департамент дошкольного образования города Грозный.
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россия, владимир путин, чеченская республика (чечня), рамзан кадыров
Россия, Владимир Путин, Чеченская республика (Чечня), Рамзан Кадыров
Путин объявил благодарность дочери Кадырова

Путин указом объявил благодарность дочери Кадырова Карине

© РИА Новости / Евгений Паулин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / Евгений Паулин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил благодарностью дочь главы Чечни Карину Кадырову, первого заместителя руководителя администрации главы и правительства Чечни, следует из указа, подписанного главой государства.
"Объявить благодарность президента РФ Карине Кадыровой, первому заместителю руководителя администрации главы и правительства Чеченской Республики, министру Чеченской Республики", - говорится в указе главы государства.
Карине Кадыровой 25 лет, ранее она возглавляла департамент дошкольного образования города Грозный.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
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11 февраля, 12:24
 
РоссияВладимир ПутинЧеченская республика (Чечня)Рамзан Кадыров
 
 
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