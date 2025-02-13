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Владельца танкера "Волгонефть-239" оштрафовали - РИА Новости, 13.02.2025
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14:31 13.02.2025 (обновлено: 15:58 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/mazut-1999113419.html
Владельца танкера "Волгонефть-239" оштрафовали
Владельца танкера "Волгонефть-239" оштрафовали - РИА Новости, 13.02.2025
Владельца танкера "Волгонефть-239" оштрафовали
Арбитражный суд Краснодарского края назначил административный штраф владельцу потерпевшего крушение танкера "Волгонефть-239", передает корреспондент РИА Новости РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T14:31:00+03:00
2025-02-13T15:58:00+03:00
происшествия
краснодарский край
севастополь
керченский пролив
федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)
крушение двух танкеров в керченском проливе
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КРАСНОДАР, 13 фев — РИА Новости. Арбитражный суд Краснодарского края назначил административный штраф владельцу потерпевшего крушение танкера "Волгонефть-239", передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний. "Суд решил привлечь закрытое акционерное общество "Волгатранснефть" к административной ответственности, предусмотренной частью 2 статьи 14.43 КоАП России ("Нарушение требований технических регламентов". — Прим. ред.). Назначить наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей", — сказал представитель госоргана.Как заявила Ольга Паутова, представляющая интересы судовладельца "Волгонефти-239", причиной крушения стала ветроволновая нагрузка, превысившая конструктивные возможности корпуса судна, а шторм, указала она, может возникнуть вне зависимости от времени года.Паутова также уточнила, что для танкера была разработана техническая документация на переход через Керченский пролив, который судно выполняло по указанию портовых служб.Гособвинитель, в свою очередь, заявил, что освидетельствование "Волгонефти-239" было назначено на 30 ноября 2024 года, но танкер не предоставили, поэтому действие квалификационных документов приостановили.Таким образом, нахождение судна класса "река — море" в районе Керченского пролива вне сезона привело к нарушению технических регламентов, поскольку создало угрозу жизни и здоровью экипажа, а также окружающей среде.Пятнадцатого декабря в районе Керченского пролива потерпели крушение два танкера — "Волгонефть-212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть-239", на борту которого было 14 моряков. Суда столкнулись с сильным шквалистым ветром и волнением моря до семи баллов. Людей с танкеров эвакуировали, при этом погиб вахтенный матрос "Волгонефти-212".Как сообщили в Минтрансе, в результате ЧП в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Больше всего пострадало побережье Краснодарского края, там ввели режим ЧС федерального характера. Мазут вынесло и на берег Крыма — в Севастополе и районах действуют режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера.
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происшествия, краснодарский край, севастополь, керченский пролив, федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор), крушение двух танкеров в керченском проливе
Происшествия, Краснодарский край, Севастополь, Керченский пролив, Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор), Крушение двух танкеров в Керченском проливе

Владельца танкера "Волгонефть-239" оштрафовали

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкДемонтаж севшего на мель танкера "Волгонефть-239" в Краснодарском крае
Демонтаж севшего на мель танкера Волгонефть-239 в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 13 фев — РИА Новости. Арбитражный суд Краснодарского края назначил административный штраф владельцу потерпевшего крушение танкера "Волгонефть-239", передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний.
"Суд решил привлечь закрытое акционерное общество "Волгатранснефть" к административной ответственности, предусмотренной частью 2 статьи 14.43 КоАП России ("Нарушение требований технических регламентов". — Прим. ред.). Назначить наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей", — сказал представитель госоргана.
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Как заявила Ольга Паутова, представляющая интересы судовладельца "Волгонефти-239", причиной крушения стала ветроволновая нагрузка, превысившая конструктивные возможности корпуса судна, а шторм, указала она, может возникнуть вне зависимости от времени года.

Во время заседания судья озвучила переписку судовладельца и фрахтователя, где первый сообщает о возможном ухудшении погоды, добиваясь ускорения разгрузки судна.

Паутова также уточнила, что для танкера была разработана техническая документация на переход через Керченский пролив, который судно выполняло по указанию портовых служб.
Гособвинитель, в свою очередь, заявил, что освидетельствование "Волгонефти-239" было назначено на 30 ноября 2024 года, но танкер не предоставили, поэтому действие квалификационных документов приостановили.
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Таким образом, нахождение судна класса "река — море" в районе Керченского пролива вне сезона привело к нарушению технических регламентов, поскольку создало угрозу жизни и здоровью экипажа, а также окружающей среде.
Пятнадцатого декабря в районе Керченского пролива потерпели крушение два танкера — "Волгонефть-212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть-239", на борту которого было 14 моряков. Суда столкнулись с сильным шквалистым ветром и волнением моря до семи баллов. Людей с танкеров эвакуировали, при этом погиб вахтенный матрос "Волгонефти-212".
Как сообщили в Минтрансе, в результате ЧП в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Больше всего пострадало побережье Краснодарского края, там ввели режим ЧС федерального характера. Мазут вынесло и на берег Крыма — в Севастополе и районах действуют режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера.
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