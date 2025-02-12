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Украина готова к переговорам, заявил Умеров - РИА Новости, 12.02.2025
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12:21 12.02.2025 (обновлено: 23:16 12.02.2025)
https://ria.ru/20250212/peregovory-1998823973.html
Украина готова к переговорам, заявил Умеров
Украина готова к переговорам, заявил Умеров - РИА Новости, 12.02.2025
Украина готова к переговорам, заявил Умеров
Министр обороны Украины Рустем Умеров утверждает, что Киев готов к переговорам с Россией о завершении конфликта. РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T12:21:00+03:00
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Министр обороны Украины Рустем Умеров утверждает, что Киев готов к переговорам с Россией о завершении конфликта. Ранее Владимир Зеленский заявлял, что Украина хочет получить гарантии безопасности от США и закончить конфликт с Россией в 2025 году. "Украина готова к переговорам по завершению войны. Но справедливый и длительный мир возможен только тогда, когда Украина будет сильной на поле боя", — написал Умеров на своей странице в соцсети Facebook* (запрещена в России как экстремистская). Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе". В свою очередь, американский президент Дональд Трамп говорил о том, что Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них.* Деятельность Meta (Instagram и Facebook) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250205/zelenskiy-1997478392.html
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В мире, Украина, Россия, Киев, Рустем Умеров, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Facebook
Украина готова к переговорам, заявил Умеров

Умеров заявил, что Киев готов к переговорам с Россией о завершении конфликта

© ANDRII NESTERENKOРустем Умеров
Рустем Умеров - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© ANDRII NESTERENKO
Рустем Умеров. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Министр обороны Украины Рустем Умеров утверждает, что Киев готов к переговорам с Россией о завершении конфликта.
Ранее Владимир Зеленский заявлял, что Украина хочет получить гарантии безопасности от США и закончить конфликт с Россией в 2025 году.
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"Украина готова к переговорам по завершению войны. Но справедливый и длительный мир возможен только тогда, когда Украина будет сильной на поле боя", — написал Умеров на своей странице в соцсети Facebook* (запрещена в России как экстремистская).
Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
В свою очередь, американский президент Дональд Трамп говорил о том, что Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них.
* Деятельность Meta (Instagram и Facebook) запрещена в России как экстремистская.
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В миреУкраинаРоссияКиевРустем УмеровВладимир ЗеленскийВладимир ПутинFacebook
 
 
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