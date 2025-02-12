https://ria.ru/20250212/gladkov-1998936869.html
Дрон ВСУ ранил двух жителей Белгородской области
Дрон ВСУ ранил двух жителей Белгородской области - РИА Новости, 12.02.2025
Дрон ВСУ ранил двух жителей Белгородской области
Два мирных жителя получили ранения при атаках украинских дронов по автомобилям в Валуйском округе и Борисовском районе, сообщил губернатор Белгородской области... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T18:47:00+03:00
2025-02-12T18:47:00+03:00
2025-02-12T19:19:00+03:00
белгородская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
россия
вячеслав гладков
происшествия
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БЕЛГОРОД, 12 фев - РИА Новости. Два мирных жителя получили ранения при атаках украинских дронов по автомобилям в Валуйском округе и Борисовском районе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В селе Колыхалино Валуйского округа в результате удара дрона по грузовому автомобилю ранен мужчина. Бригада "скорой" доставляет пострадавшего в тяжелом состоянии в областную клиническую больницу. Вся необходимая помощь оказывается. В селе Березовка Борисовского района беспилотник атаковал движущийся автомобиль. Мужчину с баротравмой и осколочным ранением руки попутным транспортом доставили в Борисовскую ЦРБ. После оказания медицинской помощи его переведут в городскую больницу №2 г. Белгорода", - написал Гладков.Губернатор добавил, что в результате удара FPV-дрона по многоквартирному дому в городе Грайворон загорелась одна из квартир, возгорание оперативно ликвидировано бойцами самообороны."В селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа в результате атаки беспилотника пробита кровля, выбиты окна, посечены фасад и забор частного домовладения. Также повреждён стоящий во дворе автомобиль. Еще один дрон атаковал припаркованный легковой автомобиль в селе Новое Волоконовского района", - уточнил глава области.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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белгородская область, вооруженные силы украины, россия, вячеслав гладков, происшествия
Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Россия, Вячеслав Гладков, Происшествия
Дрон ВСУ ранил двух жителей Белгородской области
Гладков: дрон ВСУ атаковал автомобили в Белгородской области, двое пострадали