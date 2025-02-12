https://ria.ru/20250212/gladkov-1998936869.html

Дрон ВСУ ранил двух жителей Белгородской области

Дрон ВСУ ранил двух жителей Белгородской области - РИА Новости, 12.02.2025

Дрон ВСУ ранил двух жителей Белгородской области

Два мирных жителя получили ранения при атаках украинских дронов по автомобилям в Валуйском округе и Борисовском районе, сообщил губернатор Белгородской области... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T18:47:00+03:00

2025-02-12T18:47:00+03:00

2025-02-12T19:19:00+03:00

белгородская область

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

россия

вячеслав гладков

происшествия

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БЕЛГОРОД, 12 фев - РИА Новости. Два мирных жителя получили ранения при атаках украинских дронов по автомобилям в Валуйском округе и Борисовском районе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В селе Колыхалино Валуйского округа в результате удара дрона по грузовому автомобилю ранен мужчина. Бригада "скорой" доставляет пострадавшего в тяжелом состоянии в областную клиническую больницу. Вся необходимая помощь оказывается. В селе Березовка Борисовского района беспилотник атаковал движущийся автомобиль. Мужчину с баротравмой и осколочным ранением руки попутным транспортом доставили в Борисовскую ЦРБ. После оказания медицинской помощи его переведут в городскую больницу №2 г. Белгорода", - написал Гладков.Губернатор добавил, что в результате удара FPV-дрона по многоквартирному дому в городе Грайворон загорелась одна из квартир, возгорание оперативно ликвидировано бойцами самообороны."В селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа в результате атаки беспилотника пробита кровля, выбиты окна, посечены фасад и забор частного домовладения. Также повреждён стоящий во дворе автомобиль. Еще один дрон атаковал припаркованный легковой автомобиль в селе Новое Волоконовского района", - уточнил глава области.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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белгородская область, вооруженные силы украины, россия, вячеслав гладков, происшествия