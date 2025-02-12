https://ria.ru/20250212/britaniya-1998939955.html

Британия будет ставить свои интересы превыше всего, заявил Стармер

Британия будет ставить свои интересы превыше всего, заявил Стармер - РИА Новости, 12.02.2025

Британия будет ставить свои интересы превыше всего, заявил Стармер

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, комментируя возможность введения ответных пошлин в отношении США, заявил, что Лондон будет ставить свои национальные РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T18:53:00+03:00

2025-02-12T18:53:00+03:00

2025-02-12T18:53:00+03:00

сша

великобритания

лондон

дональд трамп

кир стармер

введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/05/1957559489_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_942e0cf3a1784eea5d745f47eb74ea8c.jpg

МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, комментируя возможность введения ответных пошлин в отношении США, заявил, что Лондон будет ставить свои национальные интересы превыше всего. Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия. "Британская сталелитейная промышленность - это неотъемлемая часть нашего центра, и мы не бросим наших квалифицированных работников. Это требует взвешенной оценки последствий, чем мы сейчас и занимаемся, однако мы всегда будем ставить свои национальные интересы на первое место", - заявил Стармер, отвечая в парламенте на вопрос о возможной подготовке ответных мер. Трансляция велась на сайте органа. Ранее газета Times сообщала, что Великобритания, как ожидается, не собирается вводить ответные пошлины против введенных США ограничений на импорт стали и алюминия. Вместо этого в Лондоне надеются договориться с Вашингтоном, чтобы для них сделали исключение. До этого издание Politico сообщило, что британское правительство добивается от США разъяснений по поводу решения Трампа ввести тарифы на импорт стали и алюминия. Британская торговая ассоциация производителей стали UK Steel сообщила, что решение президента США Дональда Трампа ввести пошлины на импорт алюминия и стали станет сокрушительным ударом по сталелитейному сектору Великобритании.

https://ria.ru/20250211/sholts-1998627714.html

https://ria.ru/20250211/britaniya-1998519849.html

сша

великобритания

лондон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, великобритания, лондон, дональд трамп, кир стармер, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, в мире