https://ria.ru/20250212/britaniya-1998939955.html
Британия будет ставить свои интересы превыше всего, заявил Стармер
Британия будет ставить свои интересы превыше всего, заявил Стармер - РИА Новости, 12.02.2025
Британия будет ставить свои интересы превыше всего, заявил Стармер
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, комментируя возможность введения ответных пошлин в отношении США, заявил, что Лондон будет ставить свои национальные РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T18:53:00+03:00
2025-02-12T18:53:00+03:00
2025-02-12T18:53:00+03:00
сша
великобритания
лондон
дональд трамп
кир стармер
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/05/1957559489_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_942e0cf3a1784eea5d745f47eb74ea8c.jpg
МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, комментируя возможность введения ответных пошлин в отношении США, заявил, что Лондон будет ставить свои национальные интересы превыше всего. Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия. "Британская сталелитейная промышленность - это неотъемлемая часть нашего центра, и мы не бросим наших квалифицированных работников. Это требует взвешенной оценки последствий, чем мы сейчас и занимаемся, однако мы всегда будем ставить свои национальные интересы на первое место", - заявил Стармер, отвечая в парламенте на вопрос о возможной подготовке ответных мер. Трансляция велась на сайте органа. Ранее газета Times сообщала, что Великобритания, как ожидается, не собирается вводить ответные пошлины против введенных США ограничений на импорт стали и алюминия. Вместо этого в Лондоне надеются договориться с Вашингтоном, чтобы для них сделали исключение. До этого издание Politico сообщило, что британское правительство добивается от США разъяснений по поводу решения Трампа ввести тарифы на импорт стали и алюминия. Британская торговая ассоциация производителей стали UK Steel сообщила, что решение президента США Дональда Трампа ввести пошлины на импорт алюминия и стали станет сокрушительным ударом по сталелитейному сектору Великобритании.
https://ria.ru/20250211/sholts-1998627714.html
https://ria.ru/20250211/britaniya-1998519849.html
сша
великобритания
лондон
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/05/1957559489_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_f3444cdf1b523701f66f6c052d52176b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, великобритания, лондон, дональд трамп, кир стармер, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, в мире
США, Великобритания, Лондон, Дональд Трамп, Кир Стармер, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады, В мире
Британия будет ставить свои интересы превыше всего, заявил Стармер
Премьер Великобритании Стармер: Лондон будет ставить свои интересы превыше всего