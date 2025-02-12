https://ria.ru/20250212/bespilotniki-1998808517.html
Над Белгородской областью уничтожили два украинских беспилотника
Над Белгородской областью уничтожили два украинских беспилотника - РИА Новости, 12.02.2025
Над Белгородской областью уничтожили два украинских беспилотника
Российские средства ПВО около 10.10 мск уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T11:35:00+03:00
2025-02-12T11:35:00+03:00
2025-02-12T12:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Российские средства ПВО около 10.10 мск уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. "Двенадцатого февраля 2025 года около 10.10 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Белгородской областью уничтожили два украинских беспилотника
МО РФ: ПВО уничтожила два украинских беспилотника над Белгородской областью