https://ria.ru/20250211/spetsoperatsiya-1998688861.html

Российский военный на УАЗе победил в дуэли с украинским танком

Российский военный на УАЗе победил в дуэли с украинским танком - РИА Новости, 11.02.2025

Российский военный на УАЗе победил в дуэли с украинским танком

Российский военный Леон с позывным Француз в интервью RT рассказал, как протаранил вражеский танк на грузовике и вышел победителем из дуэли. РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T17:38:00+03:00

2025-02-11T17:38:00+03:00

2025-02-11T18:32:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

ульяновский автомобильный завод (уаз)

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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Российский военный Леон с позывным Француз в интервью RT рассказал, как протаранил вражеский танк на грузовике и вышел победителем из дуэли."Бежать от танка не вариант в нашем случае. Мы с товарищем согласились, что надо брать его на таран: хотя бы обозначим, чтобы наши увидели. Ну и все, поехали прямо на него. Последнее, что успел подумать: "Мама, прости!" — вспоминает он.Как уточнил снайпер-морпех, вражеский танк шел на позиции российских военных, однако заглушенный противником радиоэфир помешал связаться с эвакуационной группой.Отмечается, что горящий танк и УАЗ увидели две российские БМП, которые как раз ехали на перехват. Француз после столкновения вылетел через лобовое стекло, но его и второго бойца смогли эвакуировать и уничтожить танк, который был временно заблокирован.Леон получил серьезные травмы, но смог восстановиться и вернуться на передовую. Как выяснило издание, в 2024 году в ДНР боец освобождал те же места, где 80 лет назад на 1-м Украинском фронте назад воевал его прадед-пулеметчик.

https://ria.ru/20250211/trump-1998669110.html

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в мире, донецкая народная республика, ульяновский автомобильный завод (уаз)