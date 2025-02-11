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Путин наградил орденом Почета коллектив "Артека" - РИА Новости, 11.02.2025
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12:50 11.02.2025
https://ria.ru/20250211/putin-1998597292.html
Путин наградил орденом Почета коллектив "Артека"
Путин наградил орденом Почета коллектив "Артека" - РИА Новости, 11.02.2025
Путин наградил орденом Почета коллектив "Артека"
Президент России Владимир Путин наградил орденом Почета коллектив международного детского центра "Артек", соответствующий указ размещен на сайте официального... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T12:50:00+03:00
2025-02-11T12:50:00+03:00
общество
россия
владимир путин
артек
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом Почета коллектив международного детского центра "Артек", соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "За заслуги в области образования, вклад в воспитание, оздоровление детей и в связи со 100-летием со дня создание наградить орденом Почета коллектив федерального государственного бюджетного образовательного учреждения "Международных детский центр "Артек", Республика Крым", - говорится в документе.
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общество, россия, владимир путин, артек
Общество, Россия, Владимир Путин, Артек
Путин наградил орденом Почета коллектив "Артека"

Путин наградил орденом Почета коллектив международного детского центра "Артек"

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом Почета коллектив международного детского центра "Артек", соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"За заслуги в области образования, вклад в воспитание, оздоровление детей и в связи со 100-летием со дня создание наградить орденом Почета коллектив федерального государственного бюджетного образовательного учреждения "Международных детский центр "Артек", Республика Крым", - говорится в документе.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
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