https://ria.ru/20250211/putin-1998597292.html
Путин наградил орденом Почета коллектив "Артека"
Путин наградил орденом Почета коллектив "Артека" - РИА Новости, 11.02.2025
Путин наградил орденом Почета коллектив "Артека"
Президент России Владимир Путин наградил орденом Почета коллектив международного детского центра "Артек", соответствующий указ размещен на сайте официального... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T12:50:00+03:00
2025-02-11T12:50:00+03:00
2025-02-11T12:50:00+03:00
общество
россия
владимир путин
артек
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194984_0:28:3191:1823_1920x0_80_0_0_9b7e20df3b72486a61b77c1bdc086712.jpg
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом Почета коллектив международного детского центра "Артек", соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "За заслуги в области образования, вклад в воспитание, оздоровление детей и в связи со 100-летием со дня создание наградить орденом Почета коллектив федерального государственного бюджетного образовательного учреждения "Международных детский центр "Артек", Республика Крым", - говорится в документе.
https://ria.ru/20250211/putin-1998589880.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194984_460:0:3191:2048_1920x0_80_0_0_17c37c9ba992bf5611d1d3508579c542.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин, артек
Общество, Россия, Владимир Путин, Артек
Путин наградил орденом Почета коллектив "Артека"
Путин наградил орденом Почета коллектив международного детского центра "Артек"