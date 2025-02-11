https://ria.ru/20250211/putin-1998597292.html

Путин наградил орденом Почета коллектив "Артека"

Путин наградил орденом Почета коллектив "Артека" - РИА Новости, 11.02.2025

Путин наградил орденом Почета коллектив "Артека"

Президент России Владимир Путин наградил орденом Почета коллектив международного детского центра "Артек", соответствующий указ размещен на сайте официального... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T12:50:00+03:00

2025-02-11T12:50:00+03:00

2025-02-11T12:50:00+03:00

общество

россия

владимир путин

артек

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом Почета коллектив международного детского центра "Артек", соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "За заслуги в области образования, вклад в воспитание, оздоровление детей и в связи со 100-летием со дня создание наградить орденом Почета коллектив федерального государственного бюджетного образовательного учреждения "Международных детский центр "Артек", Республика Крым", - говорится в документе.

https://ria.ru/20250211/putin-1998589880.html

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общество, россия, владимир путин, артек