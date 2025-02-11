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Индонезия и Россия могут провести совместные учения в 2026 году

Индонезия и Россия могут провести совместные учения в 2026 году - РИА Новости, 11.02.2025

Индонезия и Россия могут провести совместные учения в 2026 году

Следующие совместные военно-морские учения Индонезии и России "Орруда" могут пройти в 2026 году, заявил РИА Новости индонезийский посол в Москве Жозе Тавареш. РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T09:25:00+03:00

2025-02-11T09:25:00+03:00

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МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Следующие совместные военно-морские учения Индонезии и России "Орруда" могут пройти в 2026 году, заявил РИА Новости индонезийский посол в Москве Жозе Тавареш. "Учения "Орруда-2024" прошли в Сурабае. Насколько я знаю, учения "Орруда" проводятся раз в два года. То есть, они должны пройти в следующем году. В таких учениях много пользы. С учетом итогов "Орруды" Индонезия и Россия, вероятно, продолжат изучать возможности для проведения совместных военно-морских учений в будущем", - сказал Тавареш в интервью агентству. Ранее в Яванском море отряд кораблей ВМФ России в составе корветов "Громкий", "Резкий" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" приняли участие в первом совместном военно-морском учении "Орруда-2024" с боевыми кораблями ВМС Индонезии.

https://ria.ru/20241103/korabli-1981670635.html

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