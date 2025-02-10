https://ria.ru/20250210/turkmeniya-1998331431.html

Посол России заявил, что страна уважает внешнеполитический курс Туркмении

Посол России заявил, что страна уважает внешнеполитический курс Туркмении - РИА Новости, 10.02.2025

Посол России заявил, что страна уважает внешнеполитический курс Туркмении

Россия с большим уважением относится к выбранному туркменским руководством внешнеполитическому курсу, сообщил посол РФ в Ашхабаде Иван Волынкин. РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T05:50:00+03:00

2025-02-10T05:50:00+03:00

2025-02-10T05:50:00+03:00

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АШХАБАД, 10 фев – РИА Новости. Россия с большим уважением относится к выбранному туркменским руководством внешнеполитическому курсу, сообщил посол РФ в Ашхабаде Иван Волынкин. "В 2025 году Туркменистан будет отмечать 30-летнюю годовщину своего дважды признанного ООН постоянного нейтралитета. Хотел бы отметить, что в России всегда с большим уважением относились к выбранному туркменским руководством внешнеполитическому курсу, который вносит неоценимый вклад в общее дело обеспечения глобальной стабильности и геополитического равновесия", – написал он в статье, посвященной Дню дипломатического работника, которую опубликовала официальная газета "Нейтральный Туркменистан". Волынкин отметил, что отношения Москвы и Ашхабада всегда строились на прочном фундаменте совместной истории, уважительного и взаимовыгодного диалога. "Мы с удовлетворением констатируем совпадение или близость подходов России и Туркменистана к ключевым международным и региональным проблемам, решимость обеих сторон углублять сотрудничество по обеспечению безопасности в регионе и в мире в целом", – пишет дипломат. Он также поздравил коллег с наступающим Днем дипломатических работников Туркмении, который отмечается 18 февраля, пожелав им крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в ответственной деятельности на благо братского туркменского народа.

https://ria.ru/20250207/pobeda-1998083015.html

https://ria.ru/20241212/turkmeniya-1988730145.html

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россия, туркмения, ашхабад, иван волынкин, оон