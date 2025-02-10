Посол России заявил, что страна уважает внешнеполитический курс Туркмении
Посол Волынкин: Россия с уважением относится к выбранному Туркменией курсу
Иван Волынкин. Архивное фото
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АШХАБАД, 10 фев – РИА Новости. Россия с большим уважением относится к выбранному туркменским руководством внешнеполитическому курсу, сообщил посол РФ в Ашхабаде Иван Волынкин.
"В 2025 году Туркменистан будет отмечать 30-летнюю годовщину своего дважды признанного ООН постоянного нейтралитета. Хотел бы отметить, что в России всегда с большим уважением относились к выбранному туркменским руководством внешнеполитическому курсу, который вносит неоценимый вклад в общее дело обеспечения глобальной стабильности и геополитического равновесия", – написал он в статье, посвященной Дню дипломатического работника, которую опубликовала официальная газета "Нейтральный Туркменистан".
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Волынкин отметил, что отношения Москвы и Ашхабада всегда строились на прочном фундаменте совместной истории, уважительного и взаимовыгодного диалога. "Мы с удовлетворением констатируем совпадение или близость подходов России и Туркменистана к ключевым международным и региональным проблемам, решимость обеих сторон углублять сотрудничество по обеспечению безопасности в регионе и в мире в целом", – пишет дипломат.
Он также поздравил коллег с наступающим Днем дипломатических работников Туркмении, который отмечается 18 февраля, пожелав им крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в ответственной деятельности на благо братского туркменского народа.
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