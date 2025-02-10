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Ольга Сорокина: Довериецентричность и ИИ – основные тренды в финтехе - РИА Новости, 10.02.2025
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Наука
 
12:58 10.02.2025
https://ria.ru/20250210/sorokina-1998386547.html
Ольга Сорокина: Довериецентричность и ИИ – основные тренды в финтехе
Ольга Сорокина: Довериецентричность и ИИ – основные тренды в финтехе - РИА Новости, 10.02.2025
Ольга Сорокина: Довериецентричность и ИИ – основные тренды в финтехе
Одними из ключевых трендов финансового сектора в 2025 году станут довериецентричность и рост роли ИИ в бизнес-процессах, сообщила член Совета директоров,... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T12:58:00+03:00
2025-02-10T12:58:00+03:00
наука
технологии
эра-глонасс
искусственный интеллект (ии)
финтех
вск (страховой дом)
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Одними из ключевых трендов финансового сектора в 2025 году станут довериецентричность и рост роли ИИ в бизнес-процессах, сообщила член Совета директоров, заместитель генерального директора по развитию бизнеса Страхового Дома ВСК Ольга Сорокина со ссылкой на исследование Ассоциации ФинТех. Сорокина, которая также является председателем комитета развития цифровых финансовых продуктов и сервисов Ассоциации ФинТех, выступила на конференции "Ассоциация ФинТех: тренды 2025. Комплекс бизнес-, технологических и финтех-трендов, которые формируют российский рынок". По ее мнению, суть довериецентричности заключается в том, что сначала компания предоставляет пользователю удобную услугу, воспользовавшись которой он становится ее постоянным клиентом. Например, предоставление возможности всем клиентам получить предварительную консультацию у медицинского советника. С одной стороны, такая стратегия несет определенные затраты, ведь страховщик оплачивает консультацию советника, но с другой – повышается лояльность потребителя и вероятность того, что он станет постоянным клиентом компании. Топ-менеджер Страхового Дома ВСК подчеркнула, что неотъемлемым инструментом формирования довериецентричности сегодня являются цифровые технологии, в частности, модель "ИИ-плюс". Помимо того, что ИИ внедряется в ключевые функциональные процессы, уже сейчас появляются компании, в которых ИИ является основой бизнес-модели. Такие компании генерируют базовую выгоду именно на основе этой технологии. Так, в страховой отрасли на базе ИИ уже функционируют все базовые для цифровизации процессы - урегулирование убытков, продажи, андеррайтинг. В числе финтех-трендов Сорокина отметила масштабирование открытых данных (Open Data), подчеркнув, что это локомотив цифровизации в стране. Например, Страховой Дом ВСК принял участие в пилоте Open API (общедоступный программный интерфейс) на площадке Ассоциации ФинТех, а затем масштабировал проект по обмену данными с "ЭРА-ГЛОНАСС" - госинформсистема аварийного оповещения была интегрирована с ВСК через API. Благодаря реализации проекта урегулирование страховых случаев в компании значительно ускорилось и также улучшились показатели по борьбе с мошенничеством. "На данный момент мы находимся на финальном этапе формирования ИИ стратегии. Уже сейчас в ВСК доля проникновения искусственного интеллекта в бизнес-процессы составляет 11%. Мы регулярно оцениваем бизнес-эффект от применения ИИ в нашей компании, у нас есть серьезный потенциал для дальнейшего развития передовых цифровых сервисов", - резюмировала Сорокина.
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технологии, эра-глонасс, искусственный интеллект (ии), финтех, вск (страховой дом)
Наука, Технологии, ЭРА-ГЛОНАСС, Искусственный интеллект (ИИ), Финтех, ВСК (страховой дом)
Ольга Сорокина: Довериецентричность и ИИ – основные тренды в финтехе

Топ-менеджер ВСК рассказала об основных трендах финтех-отрасли в 2025 году

© Фото предоставлено пресс-службой Страхового Дома ВСКЧлен совета директоров, заместитель генерального директора по развитию бизнеса, САО "ВСК" Ольга Сорокина и генеральный директор Ассоциации ФинТех Максим Григорьев на пресс-конференции "Ассоциация ФинТех: тренды 2025. Комплекс бизнес-, технологических и финтех-трендов, которые формируют российский рынок"
Член совета директоров, заместитель генерального директора по развитию бизнеса, САО ВСК Ольга Сорокина и генеральный директор Ассоциации ФинТех Максим Григорьев на пресс-конференции Ассоциация ФинТех: тренды 2025. Комплекс бизнес-, технологических и финтех-трендов, которые формируют российский рынок - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© Фото предоставлено пресс-службой Страхового Дома ВСК
Член совета директоров, заместитель генерального директора по развитию бизнеса, САО "ВСК" Ольга Сорокина и генеральный директор Ассоциации ФинТех Максим Григорьев на пресс-конференции "Ассоциация ФинТех: тренды 2025. Комплекс бизнес-, технологических и финтех-трендов, которые формируют российский рынок"
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Одними из ключевых трендов финансового сектора в 2025 году станут довериецентричность и рост роли ИИ в бизнес-процессах, сообщила член Совета директоров, заместитель генерального директора по развитию бизнеса Страхового Дома ВСК Ольга Сорокина со ссылкой на исследование Ассоциации ФинТех.
Сорокина, которая также является председателем комитета развития цифровых финансовых продуктов и сервисов Ассоциации ФинТех, выступила на конференции "Ассоциация ФинТех: тренды 2025. Комплекс бизнес-, технологических и финтех-трендов, которые формируют российский рынок".
© Фото предоставлено пресс-службой Страхового Дома ВСКПресс-конференция "Ассоциация ФинТех: тренды 2025. Комплекс бизнес-, технологических и финтех-трендов, которые формируют российский рынок"
Пресс-конференция Ассоциация ФинТех: тренды 2025. Комплекс бизнес-, технологических и финтех-трендов, которые формируют российский рынок - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© Фото предоставлено пресс-службой Страхового Дома ВСК
Пресс-конференция "Ассоциация ФинТех: тренды 2025. Комплекс бизнес-, технологических и финтех-трендов, которые формируют российский рынок"
По ее мнению, суть довериецентричности заключается в том, что сначала компания предоставляет пользователю удобную услугу, воспользовавшись которой он становится ее постоянным клиентом. Например, предоставление возможности всем клиентам получить предварительную консультацию у медицинского советника. С одной стороны, такая стратегия несет определенные затраты, ведь страховщик оплачивает консультацию советника, но с другой – повышается лояльность потребителя и вероятность того, что он станет постоянным клиентом компании.
Топ-менеджер Страхового Дома ВСК подчеркнула, что неотъемлемым инструментом формирования довериецентричности сегодня являются цифровые технологии, в частности, модель "ИИ-плюс".
Помимо того, что ИИ внедряется в ключевые функциональные процессы, уже сейчас появляются компании, в которых ИИ является основой бизнес-модели. Такие компании генерируют базовую выгоду именно на основе этой технологии. Так, в страховой отрасли на базе ИИ уже функционируют все базовые для цифровизации процессы - урегулирование убытков, продажи, андеррайтинг.
В числе финтех-трендов Сорокина отметила масштабирование открытых данных (Open Data), подчеркнув, что это локомотив цифровизации в стране. Например, Страховой Дом ВСК принял участие в пилоте Open API (общедоступный программный интерфейс) на площадке Ассоциации ФинТех, а затем масштабировал проект по обмену данными с "ЭРА-ГЛОНАСС" - госинформсистема аварийного оповещения была интегрирована с ВСК через API. Благодаря реализации проекта урегулирование страховых случаев в компании значительно ускорилось и также улучшились показатели по борьбе с мошенничеством.
"На данный момент мы находимся на финальном этапе формирования ИИ стратегии. Уже сейчас в ВСК доля проникновения искусственного интеллекта в бизнес-процессы составляет 11%. Мы регулярно оцениваем бизнес-эффект от применения ИИ в нашей компании, у нас есть серьезный потенциал для дальнейшего развития передовых цифровых сервисов", - резюмировала Сорокина.
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НаукаТехнологииЭРА-ГЛОНАССИскусственный интеллект (ИИ)ФинтехВСК (страховой дом)
 
 
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