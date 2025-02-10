Посол в Молдавии высказался о пересмотре формата переговоров по ПМР
Посол Озеров: РФ не видит оснований для пересмотра формата урегулирования в ПМР
Посол РФ в Молдавии Олег Озеров. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 10 фев - РИА Новости. Россия не видит оснований для пересмотра формата приднестровского урегулирования, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Молдавии Олег Озеров.
Ранее вице-премьер по реинтеграции Молдавии Олег Серебрян заявил, что нужно переформатировать переговорный процесс по приднестровскому конфликту, поскольку прежние форматы уже устарели.
Он отметил, что исторический опыт урегулирования различных конфликтов говорит сам за себя. Посол привел в пример формат переговоров арабо-израильского конфликта, который до сих пор существует.
"Именно в тяжелые моменты, когда очень сложно перезапустить политическое урегулирование, мне кажется, не время рушить форматы, а время, наоборот, их оживлять. Естественно, это требует политической воли сторон, диалога, и вот через этот диалог можно вырабатывать оптимальные формы возобновления процесса приднестровского урегулирования", - подчеркнул Озеров.
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В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Ранее Украина временно приостановила деятельности военных наблюдателей в миротворческой операции на Днестре, также была приостановлена работа формата "5+2" из-за конфликта посредников в лице Москвы и Киева. Вместо этого проводятся встречи в формате "1+1", которые предполагают участие переговорщиков от Кишинева и Тирасполя и посредника в лице представителей миссии ОБСЕ.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
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