Рейтинг@Mail.ru
Посол в Молдавии высказался о пересмотре формата переговоров по ПМР - РИА Новости, 10.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:10 10.02.2025
https://ria.ru/20250210/pmr-1998340889.html
Посол в Молдавии высказался о пересмотре формата переговоров по ПМР
Посол в Молдавии высказался о пересмотре формата переговоров по ПМР - РИА Новости, 10.02.2025
Посол в Молдавии высказался о пересмотре формата переговоров по ПМР
Россия не видит оснований для пересмотра формата приднестровского урегулирования, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Молдавии Олег Озеров. РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T09:10:00+03:00
2025-02-10T09:10:00+03:00
в мире
молдавия
россия
кишинев
олег озеров
обсе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983299213_0:7:2875:1624_1920x0_80_0_0_f82028a421033e3ad09f898e5c81356c.jpg
КИШИНЕВ, 10 фев - РИА Новости. Россия не видит оснований для пересмотра формата приднестровского урегулирования, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Молдавии Олег Озеров. Ранее вице-премьер по реинтеграции Молдавии Олег Серебрян заявил, что нужно переформатировать переговорный процесс по приднестровскому конфликту, поскольку прежние форматы уже устарели. "На данный момент мы не видим оснований для пересмотра формата "5+2". Обсуждать эти вопросы можно опять же в рамках этого формата. Потому что участвуют и ОБСЕ, и другие участники, которые пока как бы скрылись из глаз - в том числе Соединенные Штаты Америки", - сказал Озеров. Он отметил, что исторический опыт урегулирования различных конфликтов говорит сам за себя. Посол привел в пример формат переговоров арабо-израильского конфликта, который до сих пор существует. "Именно в тяжелые моменты, когда очень сложно перезапустить политическое урегулирование, мне кажется, не время рушить форматы, а время, наоборот, их оживлять. Естественно, это требует политической воли сторон, диалога, и вот через этот диалог можно вырабатывать оптимальные формы возобновления процесса приднестровского урегулирования", - подчеркнул Озеров. В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Ранее Украина временно приостановила деятельности военных наблюдателей в миротворческой операции на Днестре, также была приостановлена работа формата "5+2" из-за конфликта посредников в лице Москвы и Киева. Вместо этого проводятся встречи в формате "1+1", которые предполагают участие переговорщиков от Кишинева и Тирасполя и посредника в лице представителей миссии ОБСЕ. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
https://ria.ru/20250210/pridnestrove-1998327898.html
https://ria.ru/20250208/moldavija-1998198806.html
https://ria.ru/20241123/deklaratsiya-1985391799.html
молдавия
россия
кишинев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983299213_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_d0698ae10d4b76faa3f0c6d3d1fadcd1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, россия, кишинев, олег озеров, обсе
В мире, Молдавия, Россия, Кишинев, Олег Озеров, ОБСЕ
Посол в Молдавии высказался о пересмотре формата переговоров по ПМР

Посол Озеров: РФ не видит оснований для пересмотра формата урегулирования в ПМР

© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкПосол РФ в Молдавии Олег Озеров
Посол РФ в Молдавии Олег Озеров - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско
Перейти в медиабанк
Посол РФ в Молдавии Олег Озеров. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 10 фев - РИА Новости. Россия не видит оснований для пересмотра формата приднестровского урегулирования, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Молдавии Олег Озеров.
Ранее вице-премьер по реинтеграции Молдавии Олег Серебрян заявил, что нужно переформатировать переговорный процесс по приднестровскому конфликту, поскольку прежние форматы уже устарели.
Стела в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
Россия готова к любому развитию ситуации вокруг своих граждан в ПМР
Вчера, 04:10
"На данный момент мы не видим оснований для пересмотра формата "5+2". Обсуждать эти вопросы можно опять же в рамках этого формата. Потому что участвуют и ОБСЕ, и другие участники, которые пока как бы скрылись из глаз - в том числе Соединенные Штаты Америки", - сказал Озеров.
Он отметил, что исторический опыт урегулирования различных конфликтов говорит сам за себя. Посол привел в пример формат переговоров арабо-израильского конфликта, который до сих пор существует.
"Именно в тяжелые моменты, когда очень сложно перезапустить политическое урегулирование, мне кажется, не время рушить форматы, а время, наоборот, их оживлять. Естественно, это требует политической воли сторон, диалога, и вот через этот диалог можно вырабатывать оптимальные формы возобновления процесса приднестровского урегулирования", - подчеркнул Озеров.
Глава фракции БКС Влад Батрынча - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
Вице-спикер Молдавии призвал Санду к диалогу с Приднестровьем
8 февраля, 22:09
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Ранее Украина временно приостановила деятельности военных наблюдателей в миротворческой операции на Днестре, также была приостановлена работа формата "5+2" из-за конфликта посредников в лице Москвы и Киева. Вместо этого проводятся встречи в формате "1+1", которые предполагают участие переговорщиков от Кишинева и Тирасполя и посредника в лице представителей миссии ОБСЕ.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
Тирасполь направил Кишиневу новую декларацию о мирном урегулировании
23 ноября 2024, 21:41
 
В миреМолдавияРоссияКишиневОлег ОзеровОБСЕ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала