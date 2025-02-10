https://ria.ru/20250210/medrese-1998338226.html

Медресе имени первого героя СВО откроют в России

Медресе имени первого героя СВО откроют в России - РИА Новости, 10.02.2025

Медресе имени первого героя СВО откроют в России

Медресе имени первого героя России времен СВО Нурмагомеда Гаджимагомедова, которому звание было присвоено посмертно, откроют в России, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T08:26:00+03:00

2025-02-10T08:26:00+03:00

2025-02-10T08:44:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

донецк

альбир крганов

сергей меликов

владимир путин

общество

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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Медресе имени первого героя России времен СВО Нурмагомеда Гаджимагомедова, которому звание было присвоено посмертно, откроют в России, заявил в интервью РИА Новости глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР), член Общественной палаты РФ муфтий Альбир Крганов."На новых территориях согласовано решение президиума ДСМР об открытии учебного заведения, медресе, которое будет носить имя первого героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова, погибшего в зоне СВО. Это важный аспект воспитания молодежи. Там также планируется координационный центр для организации образовательной работы с детьми, мусульманскими женщинами, молодежью и пожилыми людьми — это многоуровневая работа", – сказал муфтий. Глава Дагестана Сергей Меликов ранее сообщал, что большой памятник с музеем в честь участников специальной военной операции планируется установить в республике. По его словам, за основу памятника будет взят образ Гаджимагомедова. Гвардии старший лейтенант Нурмагомед Гаджимагомедов, командир роты 247-го гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка ВДВ-десантных войск геройски погиб 24 февраля 2022 года. Боевая машина, в которой следовал Гаджимагомедов, была подбита, он мгновенно покинул горящую машину, открыв огонь по нападавшим, что отвлекло их внимание и обеспечило возможность руководимым им военнослужащим рассредоточиться и занять круговую оборону. Во время ожесточенного боя он находился на самом опасном участке, уверенно управляя огнем подразделения. Получив тяжелые ранения, продолжал вести огонь по превосходящим силам противника до последнего патрона, но попал в окружение. Не желая сдаваться противнику, подорвал себя и окруживших его украинских боевиков последней гранатой. Третьего марта 2022 года указом президента России Владимира Путина Гаджимагомедову присвоено звание Героя России. Его именем названа площадь в Ворошиловском районе Донецка.

https://ria.ru/20241009/ekaterinburg-1977158460.html

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россия, донецк, альбир крганов, сергей меликов, владимир путин, общество