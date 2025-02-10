Гладков рассказал о возведении белгородских флагманских президентских школ
Губернатор Гладков рассказал о работе белгородских флагманских школ
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской областиГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 10 фев – РИА Новости. Белгородская область стала одним из пилотных регионов по строительству флагманских президентских школ в России, будут готовить кадровый резерв для наукоёмких и высокотехнологичных отраслей экономики, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Губернатор Белгородской области принял участие в заседании Координационного совета при правительстве РФ по созданию передовых общеобразовательных организаций. По поручению президента РФ Владимира Путина в каждом федеральном округе до 2030 года создадут не менее 12 передовых школ. Их построят в рамках национального проекта "Молодёжь и дети". Школы будут способствовать подготовке кадрового резерва для наукоёмких и высокотехнологичных отраслей экономики. В число пилотных регионов, где построят флагманские президентские школы, вошла и Белгородская область.
"Благодарен правительству России за то, что Белгородская область выбрана одним из пилотных регионов. Уверен, что мы будем лидерами в этом проекте. Для нас образование является приоритетом в работе. Стараемся уделять ему максимальное внимание. В 2021 году мы стали первым регионом в РФ после Москвы, кто поднял до такого уровня нормативное содержание на одного ребенка", — подчеркнул Гладков, слова которого приводит пресс-служба правительства региона.
Подростки будут обучаться во флагманских школах с 7-го по 11-й класс и проходить ежегодную оценку знаний, а учителя — проверку квалификации. Выпускники будут развивать отечественную науку и экономику. По словам министра просвещения РФ Сергея Кравцова, правительство РФ поставило задачу стопроцентного трудоустройства учеников в ведущие компании. Создание сети школ также предполагает взаимообмен между учениками и учителями из разных регионов России.
"Мы сейчас строим абсолютно лучшие школы. Это наши региональные проекты. И, конечно же, участвуем во флагманском проекте, который изменит все общее образование в стране" — отметил губернатор.