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Гладков рассказал о возведении белгородских флагманских президентских школ - РИА Новости, 10.02.2025
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Белгородская область - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
Белгородская область
 
19:56 10.02.2025
https://ria.ru/20250210/gladkov-1998493095.html
Гладков рассказал о возведении белгородских флагманских президентских школ
Гладков рассказал о возведении белгородских флагманских президентских школ - РИА Новости, 10.02.2025
Гладков рассказал о возведении белгородских флагманских президентских школ
Белгородская область стала одним из пилотных регионов по строительству флагманских президентских школ в России, будут готовить кадровый резерв для наукоёмких и... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T19:56:00+03:00
2025-02-10T19:56:00+03:00
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БЕЛГОРОД, 10 фев – РИА Новости. Белгородская область стала одним из пилотных регионов по строительству флагманских президентских школ в России, будут готовить кадровый резерв для наукоёмких и высокотехнологичных отраслей экономики, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Губернатор Белгородской области принял участие в заседании Координационного совета при правительстве РФ по созданию передовых общеобразовательных организаций. По поручению президента РФ Владимира Путина в каждом федеральном округе до 2030 года создадут не менее 12 передовых школ. Их построят в рамках национального проекта "Молодёжь и дети". Школы будут способствовать подготовке кадрового резерва для наукоёмких и высокотехнологичных отраслей экономики. В число пилотных регионов, где построят флагманские президентские школы, вошла и Белгородская область. "Благодарен правительству России за то, что Белгородская область выбрана одним из пилотных регионов. Уверен, что мы будем лидерами в этом проекте. Для нас образование является приоритетом в работе. Стараемся уделять ему максимальное внимание. В 2021 году мы стали первым регионом в РФ после Москвы, кто поднял до такого уровня нормативное содержание на одного ребенка", — подчеркнул Гладков, слова которого приводит пресс-служба правительства региона. Подростки будут обучаться во флагманских школах с 7-го по 11-й класс и проходить ежегодную оценку знаний, а учителя — проверку квалификации. Выпускники будут развивать отечественную науку и экономику. По словам министра просвещения РФ Сергея Кравцова, правительство РФ поставило задачу стопроцентного трудоустройства учеников в ведущие компании. Создание сети школ также предполагает взаимообмен между учениками и учителями из разных регионов России. "Мы сейчас строим абсолютно лучшие школы. Это наши региональные проекты. И, конечно же, участвуем во флагманском проекте, который изменит все общее образование в стране" — отметил губернатор.
https://ria.ru/20250210/gladkov-1998488437.html
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россия, белгородская область, москва, вячеслав гладков, владимир путин, сергей кравцов
Белгородская область, Россия, Белгородская область, Москва, Вячеслав Гладков, Владимир Путин, Сергей Кравцов
Гладков рассказал о возведении белгородских флагманских президентских школ

Губернатор Гладков рассказал о работе белгородских флагманских школ

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской областиГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 10 фев – РИА Новости. Белгородская область стала одним из пилотных регионов по строительству флагманских президентских школ в России, будут готовить кадровый резерв для наукоёмких и высокотехнологичных отраслей экономики, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Губернатор Белгородской области принял участие в заседании Координационного совета при правительстве РФ по созданию передовых общеобразовательных организаций. По поручению президента РФ Владимира Путина в каждом федеральном округе до 2030 года создадут не менее 12 передовых школ. Их построят в рамках национального проекта "Молодёжь и дети". Школы будут способствовать подготовке кадрового резерва для наукоёмких и высокотехнологичных отраслей экономики. В число пилотных регионов, где построят флагманские президентские школы, вошла и Белгородская область.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
Гладков и Файзуллин обсудили модернизацию ЖКХ в Белгородской области
Вчера, 19:15
"Благодарен правительству России за то, что Белгородская область выбрана одним из пилотных регионов. Уверен, что мы будем лидерами в этом проекте. Для нас образование является приоритетом в работе. Стараемся уделять ему максимальное внимание. В 2021 году мы стали первым регионом в РФ после Москвы, кто поднял до такого уровня нормативное содержание на одного ребенка", — подчеркнул Гладков, слова которого приводит пресс-служба правительства региона.
Подростки будут обучаться во флагманских школах с 7-го по 11-й класс и проходить ежегодную оценку знаний, а учителя — проверку квалификации. Выпускники будут развивать отечественную науку и экономику. По словам министра просвещения РФ Сергея Кравцова, правительство РФ поставило задачу стопроцентного трудоустройства учеников в ведущие компании. Создание сети школ также предполагает взаимообмен между учениками и учителями из разных регионов России.
"Мы сейчас строим абсолютно лучшие школы. Это наши региональные проекты. И, конечно же, участвуем во флагманском проекте, который изменит все общее образование в стране" — отметил губернатор.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
Гладков рассказал о поддержке белгородских начинающих предпринимателей
Вчера, 12:03
 
Белгородская областьРоссияБелгородская областьМоскваВячеслав ГладковВладимир ПутинСергей Кравцов
 
 
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