https://ria.ru/20250210/biryukov-1998343405.html
Первый этап благоустройства у строящейся станции "Достоевская" выполнен
Первый этап благоустройства у строящейся станции "Достоевская" выполнен - РИА Новости, 10.02.2025
Первый этап благоустройства у строящейся станции "Достоевская" выполнен
Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили работы первого этапа благоустройства территорий, прилегающих к строящейся станции метро "Достоевская"... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T09:28:00+03:00
2025-02-10T09:28:00+03:00
2025-02-10T09:28:00+03:00
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили работы первого этапа благоустройства территорий, прилегающих к строящейся станции метро "Достоевская" кольцевой линии в центральном округе Москвы, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Главной задачей было создание удобных пешеходных маршрутов и подъездов к будущей станции, в районе которой находятся значимые городские объекты - театр Российской армии, Центральный музей Вооруженных сил РФ, Екатерининский и Фестивальный парки. В зону работ вошли улицы Достоевского, Советской Армии, Образцова и Октябрьская, Институтский и Лазаревский переулки", - рассказал Бирюков. Заммэра подчеркнул, что воздушные линии убрали в кабельную канализацию протяженностью свыше 29 километров, что позволило улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций. Дополнительно проложили 180 метров ливневки. "В рамках проекта оптимизировали геометрию улиц, частично расширив пешеходную зону. На тротуарах и проезжей части обновили асфальтовое покрытие общей площадью 105,5 тысячи квадратных метров, заменили девять светофоров, организовали парковки для машин и велосипедов. Для комфорта и безопасности пешеходов установили 236 фонарей с энергосберегающими светильниками, нерегулируемые переходы оснастили опорами контрастного освещения", - добавил Бирюков. По его словам, в районе будущей станции смонтировали современные остановочные павильоны с зарядными слотами. На улицах Достоевского и Образцова, где проходят трамвайные линии, сделали остановки с удобными приподнятыми платформами. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что озеленение - обязательная составляющая всех столичных проектов благоустройства. На прилегающих к станции улицах привели в порядок существующий и разбили новый газон общей площадью 24,4 тысячи квадратных метров. "В рамках второго этапа в этом году запланировано благоустройство Селезневской улицы", - подчеркнул Бирюков.
https://ria.ru/20250121/petrbiryukov-1994884543.html
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петр бирюков, москва, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Петр Бирюков, Москва, Городское хозяйство Москвы
Первый этап благоустройства у строящейся станции "Достоевская" выполнен
Бирюков: первый этап благоустройства у строящейся станции "Достоевская" выполнен
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили работы первого этапа благоустройства территорий, прилегающих к строящейся станции метро "Достоевская" кольцевой линии в центральном округе Москвы, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Главной задачей было создание удобных пешеходных маршрутов и подъездов к будущей станции, в районе которой находятся значимые городские объекты - театр Российской армии, Центральный музей Вооруженных сил РФ
, Екатерининский и Фестивальный парки. В зону работ вошли улицы Достоевского, Советской Армии, Образцова и Октябрьская
, Институтский и Лазаревский переулки", - рассказал Бирюков
.
Заммэра подчеркнул, что воздушные линии убрали в кабельную канализацию протяженностью свыше 29 километров, что позволило улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций. Дополнительно проложили 180 метров ливневки.
"В рамках проекта оптимизировали геометрию улиц, частично расширив пешеходную зону. На тротуарах и проезжей части обновили асфальтовое покрытие общей площадью 105,5 тысячи квадратных метров, заменили девять светофоров, организовали парковки для машин и велосипедов. Для комфорта и безопасности пешеходов установили 236 фонарей с энергосберегающими светильниками, нерегулируемые переходы оснастили опорами контрастного освещения", - добавил Бирюков.
По его словам, в районе будущей станции смонтировали современные остановочные павильоны с зарядными слотами. На улицах Достоевского и Образцова, где проходят трамвайные линии, сделали остановки с удобными приподнятыми платформами.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что озеленение - обязательная составляющая всех столичных проектов благоустройства. На прилегающих к станции улицах привели в порядок существующий и разбили новый газон общей площадью 24,4 тысячи квадратных метров.
"В рамках второго этапа в этом году запланировано благоустройство Селезневской улицы", - подчеркнул Бирюков.