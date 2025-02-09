https://ria.ru/20250209/zaporozhe-1998216856.html

Уровень поддержки Зеленского в Запорожье резко снизился, рассказал житель

Уровень поддержки Зеленского в Запорожье резко снизился, рассказал житель - РИА Новости, 09.02.2025

Уровень поддержки Зеленского в Запорожье резко снизился, рассказал житель

Уровень поддержки Владимира Зеленского среди жителей Запорожья сильно снизился, противников киевского режима стало больше, рассказал РИА Новости житель города... РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T04:51:00+03:00

2025-02-09T04:51:00+03:00

2025-02-09T04:51:00+03:00

специальная военная операция на украине

запорожье

россия

запорожская область

владимир зеленский

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МЕЛИТОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости. Уровень поддержки Владимира Зеленского среди жителей Запорожья сильно снизился, противников киевского режима стало больше, рассказал РИА Новости житель города Константин. "Если раньше было больше лояльных к... власти, то сейчас всё больше против этой власти, это по моим оценкам с людьми, с которыми я общаюсь. Многие люди стали недовольны, положение всё хуже и хуже: как экономически, так и людей "зашугали", - сказал Константин. Собеседник агентства пояснил, что власти в городе бездействуют, и правовая защита населения практически отсутствует. "Ему (Зеленскому — ред.) уже никто не верит. Кто-то проголосует по любому, но не 73%, как было раньше. Если 2-3% проголосуют, и то, это я даже много посчитал. Думаю, только пара процентов за него проголосуют, и то — те, которые сидят у кормушки", - сказал житель Запорожья. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года, однако выборы на Украине отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20250208/zelenskiy-1998196783.html

https://ria.ru/20250208/spetsoperatsiya-1998150292.html

запорожье

россия

запорожская область

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запорожье, россия, запорожская область, владимир зеленский