Трамп заявил, что у него есть план по завершению конфликта на Украине
Трамп призвал начать организацию встреч по Украине
© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал начать организовывать встречи по завершению конфликта на Украине, уточнив, что у него есть конкретный план по разрешению конфликта, утверждает газета New York Post со ссылкой на интервью политика.
По словам газеты, во время интервью политика на борту Air Force One поднималась тема конфликта на Украине. Газета утверждает, что Трамп делал акцент на хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным. Политик подчеркнул, что конфликт "вредит Украине" и выразил надежду на скорое завершение конфликта. По словам издания, Трамп заявил, что у него есть "конкретный план по решению конфликта".
Издание добавляет, что во время интервью Трамп обратился к советнику по национальной безопасности США Майку Уолцу, который присоединился к нему в его кабинете на борту Air Force One, и призвал начать проводить встречи для решения конфликта на Украине.
"Давайте начнем эти встречи. Они хотят встретиться. Каждый день люди умирают",- цитирует газета Трампа.
Газета New York Post ранее утверждала, что президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным по поводу прекращения конфликта на Украине.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в пятницу, что в Кремле проинформируют о предстоящих контактах между Россией и США, как только появится субстантивная информация.
Ранее спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог опроверг сообщения западных СМИ, заявив, что план США по урегулированию украинского конфликта не будет представлен им на следующей неделе на Мюнхенской конференции по безопасности. Он добавил, что представить подобный план может только американский лидер.
Президент Путин ранее заявил о готовности спокойно поговорить с президентом США Трампом по всем направлениям, которые представляют интерес для обеих стран. Трамп говорил, что желает "немедленно" встретиться с Путиным. Сам Трамп ранее сообщал, что США ведут "конструктивные" переговоры с РФ и Украиной. Песков ранее заявлял, что власти РФ и США пока еще не обсуждали возможную встречу глав двух государств. Позднее он отмечал, что контакты РФ и США по линии "отдельных ведомств" идут, в последнее время они интенсифицировались.