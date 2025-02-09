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Гатилов рассказал о последствиях выхода США из ВОЗ

Гатилов рассказал о последствиях выхода США из ВОЗ - РИА Новости, 09.02.2025

Гатилов рассказал о последствиях выхода США из ВОЗ

Выход США из ВОЗ усложнит работу администрации американского президента Дональда Трампа по решению проблем в сфере здравоохранения, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T05:31:00+03:00

2025-02-09T05:31:00+03:00

2025-02-09T05:31:00+03:00

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ЖЕНЕВА, 9 фев – РИА Новости. Выход США из ВОЗ усложнит работу администрации американского президента Дональда Трампа по решению проблем в сфере здравоохранения, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов. "Сомневаюсь, что выход из ВОЗ позволит администрации Дональда Трампа успешнее справляться с многочисленными проблемами в сфере здравоохранения, стоящими перед США. Скорее, наоборот", - сказал Гатилов. По его словам, отказ от деполитизированного профессионального взаимодействия на экспертном уровне невыгоден никому, "в том числе (и, может быть, прежде всего) самим США". Как указал постпред, современные вызовы, в частности в сфере охраны здоровья, носят глобальный характер, и эффективно реагировать на них можно только сообща. "Очевидно, что соответствующие многосторонние усилия должны быть скоординированными и целенаправленными. Особая ответственность здесь лежит на ВОЗ, Устав которой наделяет Организацию функцией "руководящего и координирующего органа в международной работе по здравоохранению". Это решение мирового сообщества, которое не подлежит пересмотру в угоду сиюминутным интересам отдельных государств, включая Соединённые Штаты", - подчеркнул он. По его мнению, нельзя отрицать, что США играют важную роль в многостороннем сотрудничестве в сфере здравоохранения, являются крупнейшим донором ВОЗ и вносят значительный экспертный вклад в работу Организации на всех уровнях. Как напомнил Гатилов, по оценкам Секретариата ВОЗ и многих независимых специалистов, выход США из состава ВОЗ, безусловно, будет иметь негативные последствия для глобальных усилий, направленных на "достижение всеми народами возможно высшего уровня здоровья". Тем не менее, постпред заявил, что "не стал бы хоронить Организацию". По его словам, членство США в ВОЗ прекращается 22 января 2026 года, то есть через год после того, как американская сторона направила генсеку ООН как депозитарию Устава ВОЗ соответствующее уведомление. "При этом, чтобы решение вступило в силу, Вашингтон должен выполнить все свои финансовые обязательства перед Организацией за 2024, 2025 и 2026 годы. Это следует из совместной резолюции обеих палат американского Конгресса от 1948 г., которая определила условия выхода США из ВОЗ, признанные впоследствии Всемирной ассамблеей здравоохранения. Исходим из того, что администрация Дональда Трампа будет соблюдать законы своей страны и уважать международное право", - подчеркнул Гатилов. В то же время он указал, что многие программы и проекты ВОЗ финансируются из добровольных взносов не только правительства США, но и частных американских структур, включая Фонд Билла и Мелинды Гейтс, Фонд Блумберга. "Есть основания полагать, что частные доноры не только не планируют сворачивать поддержку ВОЗ, но и рассматривают возможность выделения дополнительных ресурсов", - отметил он. "В Секретариате ВОЗ рассчитывают на продолжение сотрудничества с американскими специалистами, заслуженный авторитет и компетентность которых под сомнение не ставится. При этом необходимая ВОЗ экспертиза есть не только у США. Соответствующий потенциал стран Глобального Юга существенно укрепился и нет никаких оснований считать американских экспертов незаменимыми", - заключил он. Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе страны из ВОЗ. Новая администрация считает, что ВОЗ недостаточно эффективна, находится под политическим влиянием и требует от США слишком большого финансирования.

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