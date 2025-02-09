https://ria.ru/20250209/spam-1998211717.html

В Госдуме назвали самые распространенные виды спама

В Госдуме назвали самые распространенные виды спама - РИА Новости, 09.02.2025

В Госдуме назвали самые распространенные виды спама

Мошенники используют несколько видов спама, которые отличаются по способу доставки и характеру угроз, но один из самых распространённых видов — фишинг, также... РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T02:18:00+03:00

2025-02-09T02:18:00+03:00

2025-02-09T02:18:00+03:00

общество

технологии

антон немкин (депутат)

госдума рф

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Мошенники используют несколько видов спама, которые отличаются по способу доставки и характеру угроз, но один из самых распространённых видов — фишинг, также популярны мошеннические рекламные рассылки с поддельными акциями и спам в мессенджерах и социальных сетях, рассказал РИА Новости член комитета ГД по информполитике Антон Немкин. "Сегодня мошенники используют несколько видов спама, которые отличаются по способу доставки и характеру угроз. Один из самых распространённых видов — это, конечно, — фишинг. Цель фишинга давно не меняется — похитить личные данные, такие как логины, пароли или данные банковских карт. Такие письма часто содержат тексты, которые вызывают у пользователя чувство срочности, например: "Ваш аккаунт будет заблокирован, если вы не подтвердите свои данные", - рассказал Немкин. По словам депутата, другой популярный вид спама — мошеннические рекламные рассылки, где пользователю предлагаются поддельные акции, скидки или выигрыш в лотерее. Такие письма содержат вредоносные вложения или ссылки, которые могут заразить устройство вирусами, установить шпионское ПО или перенаправить пользователя на фальшивый сайт. Как отметил депутат, также распространены мошеннические предложения быстро заработать, инвестиционные схемы или сомнительные медицинские товары, например, "волшебные таблетки" для похудения или улучшения здоровья. "Кроме того, активно используется спам в мессенджерах и социальных сетях, где сообщения приходят от фальшивых аккаунтов. В таких случаях мошенники могут предлагать перейти по ссылке, чтобы получить "подарок" или решить якобы возникшую проблему с аккаунтом. Эти методы становятся всё более персонализированными: злоумышленники используют информацию о жертве, чтобы сделать свои сообщения более убедительными", - заявил парламентарий. По словам депутата, важно помнить, что игнорирование подозрительных сообщений, использование надёжных спам-фильтров и повышение цифровой грамотности — это ключевые способы защиты от подобных угроз. "В 2024 году спамеры активно использовали несколько тем для рассылок, направленных на обман пользователей. Так, в четвёртом квартале 2024 года более 36% ежедневно блокируемых спам-писем содержали предложения об участии в лотереях, розыгрышах и онлайн-казино. Такие сообщения часто маскировались под легитимные предложения, используя логотипы известных брендов и ссылки на якобы официальные сайты, чтобы вызвать доверие у получателей", - подчеркнул Немкин. Ещё одной распространённой темой стали рассылки с фейковыми инфопродуктами и недобросовестными благотворительными сборами, отметил депутат. "Во втором квартале 2024 года такие письма составляли около 44% от общего объёма спама. Мошенники предлагали приобрести несуществующие обучающие материалы или сделать пожертвования в фиктивные благотворительные организации, вводя пользователей в заблуждение и похищая их средства", - подчеркнул он. По словам Немкина, около 19% спам-рассылок во втором квартале 2024 года составляли письма с реферальными ссылками, маскирующиеся под сообщения от банков и ритейлеров. "Спамеры отправляли письма якобы от имени известных финансовых учреждений или торговых компаний, предлагая перейти по ссылке для подтверждения информации или получения бонусов. Целью таких рассылок было получение личных данных пользователей или перенаправление их на мошеннические сайты", - заключил он.

https://ria.ru/20250127/moshenniki-1995786592.html

https://ria.ru/20250113/sberbank-1993412725.html

https://ria.ru/20250206/gosduma-1997768600.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, технологии, антон немкин (депутат), госдума рф