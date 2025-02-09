https://ria.ru/20250209/obstrel-1998207215.html
Украинские войска четыре раза за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска четыре раза за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 09.02.2025
Украинские войска четыре раза за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки четыре раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 11 боеприпасов, сообщает управление правительства республики по вопросам... РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T00:38:00+03:00
2025-02-09T00:38:00+03:00
2025-02-09T00:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 9 фев - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки четыре раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 11 боеприпасов, сообщает управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Четыре факта вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Три вооруженные атаки - на горловском направлении. Одна вооруженная атака - на макеевском направлении", - говорится в Telegram-канале управления. Отмечается, что всего было выпущено 11 боеприпасов. По данным управления, поступили сведения о гибели одного мирного жителя и ранении десяти гражданских лиц, в том числе детей 2017 и 2019 годов рождения. В предыдущие сутки было зафиксировано четыре обстрела.
https://ria.ru/20250209/spetsoperatsiya-1998205912.html
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украина
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украина, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Украина, Донецкая Народная Республика
Украинские войска четыре раза за сутки обстреляли территорию ДНР
ВСУ четыре раза за сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 11 боеприпасов