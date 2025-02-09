https://ria.ru/20250209/obstrel-1998207215.html

Украинские войска четыре раза за сутки обстреляли территорию ДНР

Украинские войска четыре раза за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 09.02.2025

Украинские войска четыре раза за сутки обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за минувшие сутки четыре раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 11 боеприпасов, сообщает управление правительства республики по вопросам... РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T00:38:00+03:00

2025-02-09T00:38:00+03:00

2025-02-09T00:38:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 9 фев - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки четыре раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 11 боеприпасов, сообщает управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Четыре факта вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Три вооруженные атаки - на горловском направлении. Одна вооруженная атака - на макеевском направлении", - говорится в Telegram-канале управления. Отмечается, что всего было выпущено 11 боеприпасов. По данным управления, поступили сведения о гибели одного мирного жителя и ранении десяти гражданских лиц, в том числе детей 2017 и 2019 годов рождения. В предыдущие сутки было зафиксировано четыре обстрела.

https://ria.ru/20250209/spetsoperatsiya-1998205912.html

https://ria.ru/20250208/givi-1998199589.html

украина

донецкая народная республика

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украина, донецкая народная республика