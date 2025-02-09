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Исторический музей в день рождения снизил цену билетов для посетителей
Исторический музей в день рождения снизил цену билетов для посетителей - РИА Новости, 09.02.2025
Исторический музей в день рождения снизил цену билетов для посетителей
Государственный исторический музей (ГИМ) 9 февраля отмечает День рождения – 153 года со дня основания. РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T09:01:00+03:00
2025-02-09T09:01:00+03:00
2025-02-09T09:01:00+03:00
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Государственный исторический музей (ГИМ) 9 февраля отмечает День рождения – 153 года со дня основания.Именно в этот день было получено высочайшее соизволение императора Александра II на устройство в Москве Исторического музея имени цесаревича Александра Александровича. Сегодня посетители могут увидеть постоянную экспозицию со скидкой в 50 процентов. Кассы работают до 20 часов, а музей – до 21 часа.Сейчас в здании на Красной площади представлена многовековая история нашего государства. В собрании - более пяти миллионов единиц хранения. "Музей развивается, прирастая новыми филиалами в Москве и за ее пределами. Из года в год на выставки приходит все больше посетителей, что говорит и об увеличении популярности учреждения, и о возросшем интересе к истории страны", – говорит гендиректор комплекса Алексей Левыкин.Государственный исторический музей - один из крупнейших в мире и крупнейший в России. В комплекс входят собор Василия Блаженного с памятником Минину и Пожарскому, Палаты бояр Романовых на Варварке, Музей Отечественной войны 1812 года и выставочный комплекс на Площади Революции, реставрационные мастерские в Измайлово, филиал в Туле. В ближайшие годы будут открыты Центральный музей российского казачества и Экспозиционно-выставочный центр вблизи Новодевичьего монастыря.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
культура, новости культуры, исторический музей, москва, алексей левыкин, александр александрович, александр i
Культура, Культура, Новости культуры, Исторический музей, Москва, Алексей Левыкин, Александр Александрович, Александр I
Исторический музей в день рождения снизил цену билетов для посетителей
Исторический музей 9 февраля вдвое снизил стоимость билетов для посетителей
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Государственный исторический музей (ГИМ) 9 февраля отмечает День рождения – 153 года со дня основания.
Именно в этот день было получено высочайшее соизволение императора Александра II на устройство в Москве Исторического музея имени цесаревича Александра Александровича.
Сегодня посетители могут увидеть постоянную экспозицию со скидкой в 50 процентов. Кассы работают до 20 часов, а музей – до 21 часа.
Сейчас в здании на Красной площади представлена многовековая история нашего государства. В собрании - более пяти миллионов единиц хранения.
"Музей развивается, прирастая новыми филиалами в Москве и за ее пределами. Из года в год на выставки приходит все больше посетителей, что говорит и об увеличении популярности учреждения, и о возросшем интересе к истории страны", – говорит гендиректор комплекса Алексей Левыкин.
Государственный исторический музей - один из крупнейших в мире и крупнейший в России. В комплекс входят собор Василия Блаженного с памятником Минину и Пожарскому, Палаты бояр Романовых на Варварке, Музей Отечественной войны 1812 года и выставочный комплекс на Площади Революции, реставрационные мастерские в Измайлово, филиал в Туле. В ближайшие годы будут открыты Центральный музей российского казачества и Экспозиционно-выставочный центр вблизи Новодевичьего монастыря.