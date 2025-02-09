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На юге Москвы автобус столкнулся с легковушкой
На юге Москвы автобус столкнулся с легковушкой - РИА Новости, 09.02.2025
На юге Москвы автобус столкнулся с легковушкой
Автобус столкнулся с легковушкой на юге Москвы, в результате ДТП пострадали четыре человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ. РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T18:49:00+03:00
2025-02-09T18:49:00+03:00
2025-02-09T18:49:00+03:00
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Автобус столкнулся с легковушкой на юге Москвы, в результате ДТП пострадали четыре человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ. "По предварительным данным, сегодня на Южнобутовской легковушка столкнулась с автобусом. Пострадали четыре человека", - говорится в сообщении. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства ДТП, заключили в ведомстве.
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происшествия, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии), дтп, россия
Происшествия, Москва, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), ДТП, Россия
На юге Москвы автобус столкнулся с легковушкой
На юге Москвы автобус столкнулся с легковушкой, четыре человека пострадали