https://ria.ru/20250209/moskva-1998288095.html

На юге Москвы автобус столкнулся с легковушкой

На юге Москвы автобус столкнулся с легковушкой - РИА Новости, 09.02.2025

На юге Москвы автобус столкнулся с легковушкой

Автобус столкнулся с легковушкой на юге Москвы, в результате ДТП пострадали четыре человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ. РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T18:49:00+03:00

2025-02-09T18:49:00+03:00

2025-02-09T18:49:00+03:00

происшествия

москва

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

дтп

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/06/1992638517_0:200:3120:1955_1920x0_80_0_0_3d633049d5d4c9cd165527e289f54eae.jpg

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Автобус столкнулся с легковушкой на юге Москвы, в результате ДТП пострадали четыре человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ. "По предварительным данным, сегодня на Южнобутовской легковушка столкнулась с автобусом. Пострадали четыре человека", - говорится в сообщении. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства ДТП, заключили в ведомстве.

https://ria.ru/20250208/dtp-1998181087.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии), дтп, россия