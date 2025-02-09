https://ria.ru/20250209/mclaren-1998222697.html

Министр обороны Британии отменил контракт на брызговики с McLaren

Министр обороны Британии отменил контракт на брызговики с McLaren - РИА Новости, 09.02.2025

Министр обороны Британии отменил контракт на брызговики с McLaren

Министр обороны Великобритании Джон Хили отменил контракт на 5 миллионов фунтов (более 6 миллионов долларов) с британским производителем автомобилей McLaren на... РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T07:12:00+03:00

2025-02-09T07:12:00+03:00

2025-02-09T11:22:00+03:00

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Министр обороны Великобритании Джон Хили отменил контракт на 5 миллионов фунтов (более 6 миллионов долларов) с британским производителем автомобилей McLaren на размещение логотипа ведомства на брызговиках машин, сообщила газета Telegraph со ссылкой на источники. Как заявляет газета, министерство обороны Великобритании планировало потратить деньги на размещение логотипа ведомства на брызговиках электромобилей в рамках соглашения, которое тори заключили с компанией в 2023 году. Сотрудники ведомства также получали бесплатные билеты на гонки. Отмечается, что сами гонки, учрежденные еще в 2021 году, проводились всего четыре раза, однако в конце 2024 года эти заезды отменили. Соглашение министерства обороны с McLaren должно было помочь военным разработать электромобили для поля боя. "Хили вмешался и расторгнул партнерство с McLaren, которое должно было стоить налогоплательщикам более 5 миллионов фунтов стерлингов (более 6 миллионов долларов)", - рассказали газете неназванные источники из сферы обороны. Газета отмечает со ссылкой на неназванные источники, что Хили не смог назвать никаких преимуществ партнерства его ведомства с компанией McLaren. Другой неназванный источник из сферы обороны сообщил газете, что Хили "потерял дар речи", когда узнал, что министры-консерваторы выделили миллионы фунтов налогоплательщиков на "эту ерунду". "Военное ведомство надеется сэкономить до 2 миллионов фунтов (около 2,5 миллиона долларов - ред.) от досрочного расторжения контракта, которые будут перенаправлены на финансирование боевых возможностей", - добавляет издание.

https://ria.ru/20250204/britanija-1997261546.html

https://ria.ru/20250127/oborona-1995800690.html

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в мире, великобритания, джон хили