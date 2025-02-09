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"Чичиков современности". В Раде разоблачили главную ложь Зеленского - РИА Новости, 09.02.2025
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13:12 09.02.2025 (обновлено: 15:22 09.02.2025)
https://ria.ru/20250209/lozh-1998251518.html
"Чичиков современности". В Раде разоблачили главную ложь Зеленского
"Чичиков современности". В Раде разоблачили главную ложь Зеленского - РИА Новости, 09.02.2025
"Чичиков современности". В Раде разоблачили главную ложь Зеленского
Владимир Зеленский скрывает настоящие потери ВСУ, чтобы продолжать обогащаться, утверждает депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский в своем... РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T13:12:00+03:00
2025-02-09T15:22:00+03:00
в мире
украина
владимир зеленский
александр дубинский
вооруженные силы украины
верховная рада украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский скрывает настоящие потери ВСУ, чтобы продолжать обогащаться, утверждает депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский в своем Telegram-канале.&quot;Ответ: Зеленский — величайший Чичиков современности, который ворует на мертвых душах. Ведь одно дело выделять из бюджета деньги на десять солдат, а другое — на трех. Потому что семь уже умерли или пропали без вести&quot;, — указал нардеп.Депутат Верховной рады Анна Скороход перешла на нецензурную лексику, комментируя слова Владимира Зеленского об украинских потерях, а обнародованные данные об этом назвала бредом.В конце января Минобороны России сообщило, что за последние полгода ежемесячные санитарные и невосполнимые потери живой силы ВСУ стабильно составляют около 50 тысяч человек и выше. Так, по данным министерства, в январе украинская армия лишилась 51 960 человек, в декабре 2024 года — 48 470, в ноябре — 60 805. В оборонном ведомстве отмечали, что темпы мобилизации на Украине не помогают восполнить потери, что приводит к сокращению численности ВСУ.
https://ria.ru/20250209/vopros-1998241662.html
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в мире, украина, владимир зеленский, александр дубинский, вооруженные силы украины, верховная рада украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Александр Дубинский, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
"Чичиков современности". В Раде разоблачили главную ложь Зеленского

Депутат Дубинский: Зеленский скрывает настоящие потери ВСУ ради обогащения

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский скрывает настоящие потери ВСУ, чтобы продолжать обогащаться, утверждает депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский в своем Telegram-канале.
«

"Ответ: Зеленский — величайший Чичиков современности, который ворует на мертвых душах. Ведь одно дело выделять из бюджета деньги на десять солдат, а другое — на трех. Потому что семь уже умерли или пропали без вести", — указал нардеп.

Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
На Западе задали вопрос Зеленскому после его дерзких слов о России
11:02
Депутат Верховной рады Анна Скороход перешла на нецензурную лексику, комментируя слова Владимира Зеленского об украинских потерях, а обнародованные данные об этом назвала бредом.
В конце января Минобороны России сообщило, что за последние полгода ежемесячные санитарные и невосполнимые потери живой силы ВСУ стабильно составляют около 50 тысяч человек и выше. Так, по данным министерства, в январе украинская армия лишилась 51 960 человек, в декабре 2024 года — 48 470, в ноябре — 60 805. В оборонном ведомстве отмечали, что темпы мобилизации на Украине не помогают восполнить потери, что приводит к сокращению численности ВСУ.
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В миреУкраинаВладимир ЗеленскийАлександр ДубинскийВооруженные силы УкраиныВерховная Рада УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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