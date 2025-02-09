https://ria.ru/20250209/lozh-1998251518.html

"Чичиков современности". В Раде разоблачили главную ложь Зеленского

"Чичиков современности". В Раде разоблачили главную ложь Зеленского - РИА Новости, 09.02.2025

"Чичиков современности". В Раде разоблачили главную ложь Зеленского

Владимир Зеленский скрывает настоящие потери ВСУ, чтобы продолжать обогащаться, утверждает депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский в своем... РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T13:12:00+03:00

2025-02-09T13:12:00+03:00

2025-02-09T15:22:00+03:00

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владимир зеленский

александр дубинский

вооруженные силы украины

верховная рада украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский скрывает настоящие потери ВСУ, чтобы продолжать обогащаться, утверждает депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский в своем Telegram-канале."Ответ: Зеленский — величайший Чичиков современности, который ворует на мертвых душах. Ведь одно дело выделять из бюджета деньги на десять солдат, а другое — на трех. Потому что семь уже умерли или пропали без вести", — указал нардеп.Депутат Верховной рады Анна Скороход перешла на нецензурную лексику, комментируя слова Владимира Зеленского об украинских потерях, а обнародованные данные об этом назвала бредом.В конце января Минобороны России сообщило, что за последние полгода ежемесячные санитарные и невосполнимые потери живой силы ВСУ стабильно составляют около 50 тысяч человек и выше. Так, по данным министерства, в январе украинская армия лишилась 51 960 человек, в декабре 2024 года — 48 470, в ноябре — 60 805. В оборонном ведомстве отмечали, что темпы мобилизации на Украине не помогают восполнить потери, что приводит к сокращению численности ВСУ.

https://ria.ru/20250209/vopros-1998241662.html

https://ria.ru/20250208/ukraina-1998121825.html

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в мире, украина, владимир зеленский, александр дубинский, вооруженные силы украины, верховная рада украины, министерство обороны рф (минобороны рф)