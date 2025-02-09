https://ria.ru/20250209/ekzamen-1785078788.html

Как подготовиться к ЕГЭ: эффективные способы, инструменты и советы

Как подготовиться к ЕГЭ: с чего начать, подготовка с нуля самостоятельно, правила

Как подготовиться к ЕГЭ: эффективные способы, инструменты и советы

Единый государственный экзамен — главное испытание для школьников. От количества полученных баллов зависит вероятность поступления в желаемый вуз. С чего... РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T16:09:00+03:00

2025-02-09T16:09:00+03:00

2025-02-09T16:09:00+03:00

общество

александр филатов

федеральный институт педагогических измерений (фипи)

youtube

единый государственный экзамен (егэ)

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Единый государственный экзамен — главное испытание для школьников. От количества полученных баллов зависит вероятность поступления в желаемый вуз. С чего начать, чтобы быстро и эффективно освоить материал, как подготовиться к ЕГЭ с нуля самостоятельно, где бесплатно искать задания и материалы, пошаговые правила подготовки и рекомендации экспертов, — в материале РИА Новости. Как подготовиться к ЕГЭЧтобы быть готовым к экзаменам без стресса, важно составить стратегию и выбрать для себя удобный формат подготовки. Ведь от качества подготовки к ЕГЭ зависит возможность поступления в высшее учебное заведение. Важен системный подход, мотивация, психологический настрой и соблюдение режима отдыха и сна."Обучаться в престижном вузе сможет каждый абитуриент, готовый вкладываться в подготовку морально и физически", — говорит Денис Титов, руководитель академического отдела онлайн-школы.Способы подготовки к ЕГЭПри определении способа изучения материала нужно учитывать удобство для школьника, а также бюджет семьи.РепетиторРепетитор — индивидуальный наставник для ученика. Занятия с преподавателем могут проходить как в очном, так и в заочном режиме. Стоимость варьируется в зависимости от степени квалификации учителя, длительности и формата уроков.К преимуществам занятий с репетитором Денис Титов относит внимание, сфокусированное на одном ученике. "Обучающийся может запрашивать разбор конкретных тем, вызывающих затруднение. Преподаватель чутко следит за прогрессом своего подопечного и при необходимости возвращается к ранее пройденному материалу", — говорит специалист.Но такой вид подготовки имеет и свои недостатки. Стоимость уроков с репетитором обходится родителям школьника в несколько тысяч рублей, если учитель имеет большой опыт преподавания и широкий спектр заслуг в сфере образования. "Но даже дипломы не свидетельствуют о качестве обучения. ЕГЭ строятся на основе установленных стандартов, без учета которых нельзя сдать экзамены на высокие баллы даже при наличии крепкого фундамента знаний. Репетитор обязательно должен готовить по актуальному формату ЕГЭ, а не просто давать теорию", — считает эксперт.КурсыКурсы — популярный вариант подготовки к ЕГЭ. На них выстроена структурированная система получения знаний, уроки проводят высококвалифицированные преподаватели. Можно выбрать очные встречи или онлайн-занятия, поэтому освоение материала не ограничено местоположением школьника — обучаться можно из любой точки мира.Денис Титов говорит, что занятия на курсах групповые, но с индивидуальным подходом к каждому ученику. Кураторы координируют прогресс школьников, проверяют домашние задания, выставляют баллы по критериям, а также указывают на допущенные ошибки.В онлайн-школе ребенка окружают такие же выпускники, как и он. Все ребята состоят в общей беседе курса, в которой они поддерживают друг друга и не дают сдаться на полпути. Личные наставники, которые проверяют домашние задания и делятся своим опытом сдачи экзамена, мотивируют подопечных и контролируют сроки сдачи заданий.Курсы можно оплачивать ежемесячно или годовым пакетом сразу, во втором случае чаще всего действуют скидки. Месячная стоимость составляет в среднем несколько тысяч рублей.СамоподготовкаБюджетный, но не всегда самый эффективный вариант. "Для самостоятельного обучения нужна высокая степень организованности и готовность ученика отказаться от соблазнов, убивающих время. На смену беззаботному времяпрепровождению должна прийти системность, — подчеркивает Денис Титов. — На плечи школьника ложится поиск достоверных источников информации, нахождение сборников для решения заданий. Удобство заключается в том, что ученик может сам выстраивать план и сроки занятий".У самоподготовки есть следующие недостатки: школьники впервые сталкиваются с ЕГЭ, они не могут посмотреть на свою работу глазами эксперта и обнаружить неточности. По мнению Александра Филатова, при самостоятельной подготовке необходимо мотивированное окружение. Для этого можно найти "study buddy" (напарника по учебе) в группах, посвященных ЕГЭ. "Когда есть тот, с кем можно поделиться переживаниями и трудностями, появляется дополнительный стимул продолжать учебу", — отмечает специалист.Сколько времени нужно на подготовкуСрок подготовки зависит от базы знаний, имеющейся у школьника. По мнению эксперта, оптимальный период освоения теории и закрепления ее на практике — один-два года. Лучше начинать тренироваться заблаговременно.Когда начинать подготовкуНекоторые ученики заранее определяются, какие экзамены будут сдавать, а остальная часть выпускников приступает к подготовке к ЕГЭ в 11 классе."Оптимальное время — сентябрь, как только школьник пошел в 11 класс. Однако, начав подготовку еще в 10 классе, можно существенно преуспеть и получить более высокий балл. Кроме того, распределить весь необходимый материал для экзамена на два года гораздо легче", — считает преподаватель обществознания Александр Филатов.Как подготовиться к ЕГЭ самостоятельноСайт ФИПИ (Федерального института педагогических измерений) знаком каждому старшекласснику и всем причастным к школьным экзаменам. Это официальный сайт разработчиков ЕГЭ, на котором есть критерии оценивания, демоверсии экзаменационных работ по всем предметам, кодификаторы и открытый банк заданий.Инструменты для подготовкиУчеба, контрольные, олимпиады, онлайн-лекции, видеоуроки, сборники заданий — используя все способы в совокупности, можно успешно сдать ЕГЭ и поступить в желаемый вуз на бюджет.Существуют специальные антистресс-тренажеры по русскому языку, физике, биологии, обществознанию, математике и информатике. После прохождения теста школьник получит чек-лист, который поможет настроиться в день экзамена.Уточнение критериев этого годаКаждый учебный сезон в ЕГЭ вносятся коррективы. Они затрагивают типы заданий и критерии проверки работ. На сайте ФИПИ опубликованы демоверсии, кодификаторы и спецификации по всем предметам, где указаны требования, предъявляемые к работам экзаменуемых. "При самостоятельной проверке второй части необходимо сверять ответы и критерии, а затем максимально честно и беспристрастно выставлять баллы, чтобы видеть реальный результат", — отмечает Денис Титов.Составление плана подготовкиУченику необходимо составить план: что нужно сделать для достижения минимально приемлемого результата. Постановка цели поможет выработать нужный вектор и понять, что в приоритете, а от чего стоит отказаться. План подготовки должен быть разбит по дням, неделям и месяцам. В нем нужно указывать темы и сроки, до истечения которых требуется успевать выполнить определенные задачи и не затягивать процесс обучения. Мотивация становится сильнее, если ученик сам видит свой прогресс.Онлайн-лекции и видео-урокиПреподаватели онлайн-школ и проверяющие эксперты часто выкладывают видеоразборы заданий. Главное — после просмотра сразу закреплять знания на практике", — говорит Александр Филатов.Сборники и материалыДля решения типовых задач существуют платформы Решу.ЕГЭ и открытый банк ФИПИ, где находятся задания прошлых лет. Пользователи могут самостоятельно настраивать блоки вопросов, что упрощает отработку локальных тем.По каждому предмету есть свои сборники, выпущенные составителями ЕГЭ. Перед выбором и приобретением книг Денис Титов советует попросить рекомендации учителей, одноклассников, почитать статьи с подборками пособий и отзывы.Прохождение демоверсии экзаменаПри решении демоверсий стоит засекать время, затраченное на всю работу. "Минуты на ЕГЭ строго ограничены: если экзаменуемый не успеет все доделать или перенести ответы в бланк, его листы заберут. Увы, таков регламент", — поясняет Денис Титов. После выполнения варианта надо внимательно выставлять баллы и сверять ответы с критериями. После нескольких написанных демоверсий станет ясно, какие темы вызывают наибольшие затруднения.Тренировка в реальных условияхОфициальные пробники устраиваются в школах бесплатно. Если ученик хочет дополнительно пройти испытание, он может обратиться в платный центр, специализирующийся на ЕГЭ. Эксперты отмечают, что условия пробника тождественны реальному экзамену, они помогают привыкнуть к атмосфере и снизить уровень волнения на ЕГЭ.Анализ результатов подготовки"Еженедельно и ежемесячно нужно делать отчеты о проделанной работе, анализировать решенные демоверсии, искать закономерности ошибок и выявлять слабые стороны", — говорит Денис Титов. Ничего критичного, если набранные баллы не соответствуют ожиданиям. Для улучшения результатов есть время и все ресурсы.Психологическая подготовкаПсихологический настрой не менее важен, чем уровень знаний. Из-за стресса даже самый подготовленный ученик может забыть материал и допустить глупые ошибки. "Безусловно, экзамены важны, но это не ключевое событие в жизни. Если не получится поступить, можно отдохнуть от постоянной нагрузки и сдать ЕГЭ через год", — говорит Денис Титов.Клинический психолог Анастасия Екушевская рекомендует организовывать регулярные перерывы. "Если учиться без перерыва даже час или два, работоспособность заметно снижается ― человек начнет “зависать” и испытывать трудности с концентрацией. Если такое случилось, бессмысленно заставлять себя учить дальше ― лучше сделать перерыв, отвлечься и переключиться на что-то другое. Это позволит мозгу войти в рассеянный режим, чтобы потом снова сфокусироваться", — комментирует эксперт.Специалист советует использовать технику Pomodoro. Ее суть в делении рабочего времени на одинаковые блоки: 25 минут работы + 5 минут отдыха. Через каждые четыре блока нужно делать долгий перерыв ― 30 минут. "Поставьте таймер, а чтобы работа была еще эффективнее, назначьте маленькие призы после каждого цикла (например, съесть конфетку или полистать соцсети)", — объясняет Анастасия Екушевская.Физическая подготовкаНа уровень стресса сильно влияют физические факторы. Недоедание и недосып приводят к снижению работоспособности мозга и нарушают баланс в организме, что влечет ухудшение показателей здоровья. Отдыхом ни в коем случае нельзя пренебрегать — постоянная нагрузка усиливает риск выгорания.Анастасия Екушевская рекомендует изменить время занятий с учетом хронотипа школьника. Он влияет и на психологическое состояние, и на физиологическое."Если учитывать эти изменения, можно выстроить эффективный график работы ― успевать больше и уставать меньше. Суть в том, что на пике нужно заниматься подготовкой к экзамену и использовать сфокусированный режим работы мозга для отработки сложных тем. На спаде лучше заняться простыми задачами или отдохнуть и побездельничать ― это восстановит силы", — отмечает эксперт.Предметная подготовкаПомимо основных предметов — русского языка и математики базового или профильного уровня — школьники могут сдать ЕГЭ по истории, иностранным языкам, физике, биологии, химии, географии, литературе, обществознанию, информатике.Бесплатных ресурсов по подготовке к ЕГЭ бесчисленное множество. В таком потоке информации легко потеряться. Если старшеклассник хочет готовиться самостоятельно, то ему необходимо проверять все источники. Основа для подготовки к экзаменам — материалы ФИПИ."Важно проходить задания последовательно — после изучения теории по одному заданию сразу же переходить к практике. Обязательно фиксировать свои ошибки и работать над ними. Ко второй части можно приступать, когда ученик будет чувствовать себя уверенно при решении первой", — советует Александр Филатов.Русский язык"ЕГЭ по русскому языку традиционно считается самым легким среди экзаменов. Многие ученики некоторые задания делают при помощи логики и/или интуиции. Средний балл ЕГЭ по русскому один из самых высоких", — говорит преподаватель русского языка онлайн-школы подготовки к ЕГЭ Оксана Кудлай. Готовиться к ЕГЭ эксперт рекомендует заранее — за пять-шесть месяцев."Русский язык — это не математика, не точный предмет. Принцип написания сочинения нельзя объяснить формулой сокращенного умножения. Так, в числе частых ошибок в сочинении выделяют бедность речи, стилевые и речевые неточности", — отмечает Оксана Кудлай. По мнению специалиста, проблему нужно устранять еще до ее возникновения — для этого школьники должны читать. "Именно чтение развивает зрительную память, грамотность, расширяет словарный запас, который так необходим при написании сочинения", — поясняет эксперт.МатематикаБазовый экзамен по математике необходим для получения аттестата тем, кто не планирует поступление в вуз или выбирает специальности, где математика не является одним из вступительных испытаний. Профильный уровень требует углубленного изучения предмета, готовиться к сдаче экзамена следует заранее и системно: решать задачи, разбирать ошибки, учить формулы.ИсторияИстория считается одним из сложных экзаменов, потому что нужно знать и помнить сотни событий, имен и дат, четко формулировать свои рассуждения и уметь работать с источниками и картами. Стоит при подготовке делать конспекты по темам, чтобы структурировать и лучше запомнить материал. Важно максимально подробно изучить как период с древности до 1914 года, так и новейшую историю с 1914 года по настоящее время и отработать все задания формата ЕГЭ. В 2024 году в ЕГЭ по истории добавлены вопросы, посвященные спецоперации.Английский языкЧтобы успешно сдать ЕГЭ по английскому, важно учитывать формат каждого задания: формулировки вопросов, правила записи ответов, критерии оценивания. "В английском языке все не так просто", — отмечает преподаватель английского языка онлайн-школы подготовки к ЕГЭ Марина Лесковец. По словам эксперта, чтобы с нуля изучить предмет до уровня B2 (когда свободно говоришь на английском и можешь написать сочинение или письмо) понадобится около трех лет занятий с репетитором или на курсах. А при уровне знаний В2 подготовиться к формату экзамена можно за год."Английский не терпит перерывов. Занимайтесь языком регулярно со второго класса, учите его в школе, не пропускайте занятия. И тогда ЕГЭ не покажется сложным", — говорит Марина Лесковец.ОбществознаниеОбществознание — самый популярный предмет по выбору для сдачи ЕГЭ. Для подготовки к нему в интенсивном режиме достаточно двух месяцев, но лучше постепенно заниматься на протяжении всего 11 класса. Важно структурировать информацию, изучать и разбирать теорию, анализировать текст, уметь аргументировать свою позицию.БиологияДля успешной сдачи экзамена нужно подготовиться по всему курсу биологии 5-11-го классов на углубленном уровне. Использовать учебники, дополнительную литературу, решать задания ЕГЭ последних лет и постоянно освежать в памяти пройденные темы.ФизикаДля тщательной подготовки к ЕГЭ по физике рекомендуется уделять внимание всем заданиям — механика, молекулярная физика, термодинамика, электродинамика — изучать теорию и практиковаться на решении конкретных задач.ХимияНаписать ЕГЭ по химии на высоком уровне помогут тщательная подготовка и знание основных принципов и законов, используемых при написании химической реакции. Важно прорабатывать задания, хорошо ориентироваться в исключениях, решать тесты, посвящать время как теоретическому материалу, так и практике.ИнформатикаЕГЭ по информатике проходит только с использованием компьютера. В нем 27 заданий с одним кратким ответом. Чтобы сдать экзамен, нужно запомнить стандартные алгоритмы на языке программирования, пройти ЕГЭ разных лет и изучить обучающие материалы по информатике.ЛитератураГотовиться к ЕГЭ по литературе нужно начинать за год-два до экзамена. Само испытание сложнее, чем другие дисциплины. Необходимо работать с большим объемом информации. Экзаменуемый должен знать содержание художественных произведений, сюжетные линии, систему персонажей, понимать проблематику и композиционное строение, уметь анализировать язык произведения и изобразительно-выразительные средства.ГеографияЕГЭ по географии требует запоминания большого объёма информации: о плотности населения, распространении полезных ископаемых, энергетике, промышленности и сельском хозяйстве России и мира. Прохождение пробников по географии позволит подготовиться к экзамену и рассчитать время.Возможные ошибки при подготовкеПри подготовке к экзаменам важно придерживаться системы и не допускать распространенных ошибок:Советы преподавателейКак правильно готовиться к ЕГЭ, рассказал Николай Ягодкин, основатель центра образовательных технологий:Грамотно распределять времяНачинать подготовку следует ещё в десятом классе, чтобы школьник мог составить четкий план и таким образом понять, сколько времени потребуется на изучение всех тем. После этого их надо разделить на блоки и подсчитать, сколько недель можно уделить каждой. Эта система работает для любого предмета. Важно не думать о результатах подготовки в первый месяц, так как он нужен для того, чтобы приучиться садиться и выделять время. Например, если пугает математика, то начать можно с биологии.Стартовать налегкеСтандартная ошибка при подготовке к ЕГЭ — браться за самое сложное. Это демотивирует. Лучше заниматься ежедневно маленькими блоками и уделять время повторению. Иногда можно устраивать интенсивы, но начинать следует всегда с минимума. Например, если в течение года школьник планирует готовиться по полчаса, то начать можно с 15 минут, а потом увеличивать время до 35-40 минут. Кроме того, подготовку следует начинать с учебников предыдущих классов. Дело в том, что ученик быстро разберется в них и запомнит материал, ведь он ему уже знаком. База, разгон на простом материале и привычка готовиться самостоятельно — секрет успеха. Помимо школьных учебников и пособий по ЕГЭ можно найти множество полезных материалов в интернете, чтобы расширить базу знаний.Подготовиться на четверкуНе стоит стремиться сдать все предметы на пять. Важно организовать подготовку уровнями: сначала готовиться на 3, затем на 4, а потом на 5. Следует пройти всю программу минимум на уровень четвёрки, но без сложных заданий, по "верхам". Ученик перестанет бояться экзамена, ведь он уже точно может сдать на хорошую оценку. Разогнавшись, можно переходить уже к более сложным заданиям и глубоким темам.Использовать специальные технологии и систему повторенийВзявшись за учебник, важно сразу выделить всю терминологию, факты, даты, формулы, законы и записать на карточках. Например, на одной стороне дату, на другой — историческое событие. Когда ученик их выучит, будет готова база, на которую легко ляжет оставшийся материал. К тому же карточки позволяют быстро и удобно повторять. Кроме них можно рисовать майнд-карты — универсальные схемы, благодаря которым легко структурировать любую информацию.Обратиться за помощью к репетиторуЕсли школьник не справляется самостоятельно, можно обратиться за помощью к репетитору. Но важно понимать, что он должен лишь направлять ребёнка, отвечать на его вопросы, помогать разбираться в сложных темах, но ни в коем случае не решать задания за ученика. Чем больше репетитор делает за школьника, тем менее самостоятельным тот будет в будущем.Готовиться ко всем экзаменам сразуЧтобы информация по всем предметам не забывалась, готовиться нужно параллельно. Следует делать упор на какой-то важный предмет, но об остальных забывать нельзя — надо постоянно повторять или решать различные варианты заданий. Главная задача выпускника — выстроить такую систему, чтобы большинство новой информации оставалось в голове и её не приходилось изучать снова. Таким образом, не просто сохраняются данные, а развивается колоссальная скорость воспроизведения информации. Закончить подготовку следует за 2-3 месяца до ЕГЭ и затем необходимо просто активно решать, повторять, задавать вопросы. Такой подход поможет снизить стресс.

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, александр филатов, федеральный институт педагогических измерений (фипи), youtube, единый государственный экзамен (егэ)