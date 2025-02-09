https://ria.ru/20250209/ekaterinburg-1998234920.html

В Екатеринбурге локализовали пожар в здании автосервиса

В Екатеринбурге локализовали пожар в здании автосервиса - РИА Новости, 09.02.2025

В Екатеринбурге локализовали пожар в здании автосервиса

Открытое горение в здании автосервиса в Екатеринбурге локализовано, сообщает МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T09:53:00+03:00

2025-02-09T09:53:00+03:00

2025-02-09T10:31:00+03:00

происшествия

екатеринбург

россия

свердловская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/09/1998237301_0:12:728:421_1920x0_80_0_0_8999699a6c7fb147e3af3bb38a8e4ad9.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 фев – РИА Новости. Открытое горение в здании автосервиса в Екатеринбурге локализовано, сообщает МЧС России в Telegram-канале. По данным ГУ МЧС по Свердловской области, утром в воскресенье на улице Кислородной в Екатеринбурге загорелось здание автосервиса. Площадь пожара составила 1000 "квадратов", информации о пострадавших не поступало. "Огнеборцы МЧС России локализовали пожар в Екатеринбурге. К тушению привлечены 38 специалистов и 14 единиц техники", – говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20241026/moskva-1980281131.html

екатеринбург

россия

свердловская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, екатеринбург, россия, свердловская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)