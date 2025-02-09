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В Екатеринбурге локализовали пожар в здании автосервиса
В Екатеринбурге локализовали пожар в здании автосервиса - РИА Новости, 09.02.2025
В Екатеринбурге локализовали пожар в здании автосервиса
Открытое горение в здании автосервиса в Екатеринбурге локализовано, сообщает МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T09:53:00+03:00
2025-02-09T09:53:00+03:00
2025-02-09T10:31:00+03:00
происшествия
екатеринбург
россия
свердловская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 фев – РИА Новости. Открытое горение в здании автосервиса в Екатеринбурге локализовано, сообщает МЧС России в Telegram-канале. По данным ГУ МЧС по Свердловской области, утром в воскресенье на улице Кислородной в Екатеринбурге загорелось здание автосервиса. Площадь пожара составила 1000 "квадратов", информации о пострадавших не поступало. "Огнеборцы МЧС России локализовали пожар в Екатеринбурге. К тушению привлечены 38 специалистов и 14 единиц техники", – говорится в сообщении ведомства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, екатеринбург, россия, свердловская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Екатеринбург, Россия, Свердловская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Екатеринбурге локализовали пожар в здании автосервиса
В Екатеринбурге локализовали пожар в автосервисе на тысяче квадратных метров