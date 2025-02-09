https://ria.ru/20250209/dzerzhinsk-1998269915.html

Подразделения контрразведки ищут украинских диверсантов в Дзержинске

Подразделения контрразведки ищут украинских диверсантов в Дзержинске - РИА Новости, 09.02.2025

Подразделения контрразведки ищут украинских диверсантов в Дзержинске

Работа по выявлению оставшихся украинских ДРГ (диверсионно-разведывательных групп) и корректировщиков началась в освобожденном Дзержинске (украинское название - РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T15:45:00+03:00

2025-02-09T15:45:00+03:00

2025-02-09T15:45:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

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ДОНЕЦК, 9 фев - РИА Новости. Работа по выявлению оставшихся украинских ДРГ (диверсионно-разведывательных групп) и корректировщиков началась в освобожденном Дзержинске (украинское название - Торецк), рассказали РИА Новости в пресс-службе УФСБ по ДНР. "Передовые подразделения УФСБ России по Донецкой Народной Республике приступили к выполнению задач по поиску и уничтожению украинских ДРГ", - говорится в сообщении УФСБ по региону. В ведомстве отметили, что "имя, которое носит город, имеет особое значение для сотрудников органов безопасности", а боевая работа в Дзержинске для сотрудников из ДНР зачастую "личная история". Минобороны РФ сообщило об освобождении Дзержинска 7 февраля 2025 года. По сообщению ведомства, украинских военных из города выбили подразделения 1-й, 9-й и 132-й гвардейских отдельных мотострелковых бригад 51-й армии и добровольческого формирования "Ветераны" группировки войск "Центр".

https://ria.ru/20250209/bmp-1998230965.html

донецкая народная республика

россия

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецкая народная республика, россия