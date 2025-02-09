https://ria.ru/20250209/dzerzhinsk-1998269915.html
Подразделения контрразведки ищут украинских диверсантов в Дзержинске
Подразделения контрразведки ищут украинских диверсантов в Дзержинске - РИА Новости, 09.02.2025
Подразделения контрразведки ищут украинских диверсантов в Дзержинске
Работа по выявлению оставшихся украинских ДРГ (диверсионно-разведывательных групп) и корректировщиков началась в освобожденном Дзержинске (украинское название - РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T15:45:00+03:00
2025-02-09T15:45:00+03:00
2025-02-09T15:45:00+03:00
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ДОНЕЦК, 9 фев - РИА Новости. Работа по выявлению оставшихся украинских ДРГ (диверсионно-разведывательных групп) и корректировщиков началась в освобожденном Дзержинске (украинское название - Торецк), рассказали РИА Новости в пресс-службе УФСБ по ДНР. "Передовые подразделения УФСБ России по Донецкой Народной Республике приступили к выполнению задач по поиску и уничтожению украинских ДРГ", - говорится в сообщении УФСБ по региону. В ведомстве отметили, что "имя, которое носит город, имеет особое значение для сотрудников органов безопасности", а боевая работа в Дзержинске для сотрудников из ДНР зачастую "личная история". Минобороны РФ сообщило об освобождении Дзержинска 7 февраля 2025 года. По сообщению ведомства, украинских военных из города выбили подразделения 1-й, 9-й и 132-й гвардейских отдельных мотострелковых бригад 51-й армии и добровольческого формирования "Ветераны" группировки войск "Центр".
https://ria.ru/20250209/bmp-1998230965.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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донецкая народная республика, россия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия
Подразделения контрразведки ищут украинских диверсантов в Дзержинске
Подразделения контрразведки ищут членов украинских ДРГ в Дзержинске