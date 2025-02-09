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В Москве пять человек обратились за медпомощью после ДТП с автобусом

В Москве пять человек обратились за медпомощью после ДТП с автобусом - РИА Новости, 09.02.2025

В Москве пять человек обратились за медпомощью после ДТП с автобусом

Пятый человек обратился за медицинской помощью после ДТП с участием автобуса на юге Москвы, сообщает столичная госавтоинспекция. РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T21:19:00+03:00

2025-02-09T21:19:00+03:00

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Пятый человек обратился за медицинской помощью после ДТП с участием автобуса на юге Москвы, сообщает столичная госавтоинспекция. Ранее пресс-служба столичного главка МВД РФ сообщала, что в воскресенье на улице Южнобутовской легковой автомобиль столкнулся с автобусом, пострадали четыре человека. "Пятый человек обратился за медицинской помощью", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.В пресс-службе Мосгортранса сообщили РИА Новости, что, по предварительной информации, водитель автомобиля проследовал на запрещающий сигнал светофора и не уступил имеющему преимущество движения автобусу, в результате чего допустил столкновение трех транспортных средств.

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происшествия, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия, дтп