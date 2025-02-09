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В Москве пять человек обратились за медпомощью после ДТП с автобусом - РИА Новости, 09.02.2025
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21:19 09.02.2025 (обновлено: 21:52 09.02.2025)
https://ria.ru/20250209/dtp-1998304571.html
В Москве пять человек обратились за медпомощью после ДТП с автобусом
В Москве пять человек обратились за медпомощью после ДТП с автобусом - РИА Новости, 09.02.2025
В Москве пять человек обратились за медпомощью после ДТП с автобусом
Пятый человек обратился за медицинской помощью после ДТП с участием автобуса на юге Москвы, сообщает столичная госавтоинспекция. РИА Новости, 09.02.2025
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Пятый человек обратился за медицинской помощью после ДТП с участием автобуса на юге Москвы, сообщает столичная госавтоинспекция. Ранее пресс-служба столичного главка МВД РФ сообщала, что в воскресенье на улице Южнобутовской легковой автомобиль столкнулся с автобусом, пострадали четыре человека. "Пятый человек обратился за медицинской помощью", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.В пресс-службе Мосгортранса сообщили РИА Новости, что, по предварительной информации, водитель автомобиля проследовал на запрещающий сигнал светофора и не уступил имеющему преимущество движения автобусу, в результате чего допустил столкновение трех транспортных средств.
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происшествия, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия, дтп
Происшествия, Москва, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия, ДТП
В Москве пять человек обратились за медпомощью после ДТП с автобусом

Пять человек обратились за медпомощью после ДТП с автобусом на юге Москвы

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи на улице Москвы
Автомобиль скорой помощи на улице Москвы - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи на улице Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Пятый человек обратился за медицинской помощью после ДТП с участием автобуса на юге Москвы, сообщает столичная госавтоинспекция.
Ранее пресс-служба столичного главка МВД РФ сообщала, что в воскресенье на улице Южнобутовской легковой автомобиль столкнулся с автобусом, пострадали четыре человека.
"Пятый человек обратился за медицинской помощью", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
В пресс-службе Мосгортранса сообщили РИА Новости, что, по предварительной информации, водитель автомобиля проследовал на запрещающий сигнал светофора и не уступил имеющему преимущество движения автобусу, в результате чего допустил столкновение трех транспортных средств.
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