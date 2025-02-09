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Россия передала Абхазии 20 школьных автобусов - РИА Новости, 09.02.2025
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19:31 09.02.2025 (обновлено: 19:32 09.02.2025)
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Россия передала Абхазии 20 школьных автобусов
Россия передала Абхазии 20 школьных автобусов - РИА Новости, 09.02.2025
Россия передала Абхазии 20 школьных автобусов
Россия передала Абхазии 20 школьных автобусов, сообщает пресс-служба абхазского минпросвещения. РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T19:31:00+03:00
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россия
абхазия
москва
сергей кириенко
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СУХУМ, 9 фев - РИА Новости. Россия передала Абхазии 20 школьных автобусов, сообщает пресс-служба абхазского минпросвещения. "Двадцать автобусов для школ Абхазии доставили сегодня из России в Абхазию. Такая договоренность была достигнута во время встреч министров просвещения (Абхазии и РФ - ред.) Инала Габлия и Сергея Кравцова в Москве. Инициативу поддержал первый заместитель руководителя АП РФ Сергей Кириенко", - говорится в сообщении пресс-службы. Кириенко в ходе встречи с Габлия 1 февраля заявлял, что Россия поможет всем школам Абхазии решить первоочередные задачи.
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россия, абхазия, москва, сергей кириенко, сергей кравцов
Россия, Абхазия, Москва, Сергей Кириенко, Сергей Кравцов
Россия передала Абхазии 20 школьных автобусов

Двадцать автобусов для школ доставили 9 февраля из России в Абхазию

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкШкольные автобусы
Школьные автобусы - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Школьные автобусы. Архивное фото
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СУХУМ, 9 фев - РИА Новости. Россия передала Абхазии 20 школьных автобусов, сообщает пресс-служба абхазского минпросвещения.
«
"Двадцать автобусов для школ Абхазии доставили сегодня из России в Абхазию. Такая договоренность была достигнута во время встреч министров просвещения (Абхазии и РФ - ред.) Инала Габлия и Сергея Кравцова в Москве. Инициативу поддержал первый заместитель руководителя АП РФ Сергей Кириенко", - говорится в сообщении пресс-службы.
Кириенко в ходе встречи с Габлия 1 февраля заявлял, что Россия поможет всем школам Абхазии решить первоочередные задачи.
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