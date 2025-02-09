https://ria.ru/20250209/avtobusy-1998292549.html

Россия передала Абхазии 20 школьных автобусов

Россия передала Абхазии 20 школьных автобусов - РИА Новости, 09.02.2025

Россия передала Абхазии 20 школьных автобусов

Россия передала Абхазии 20 школьных автобусов, сообщает пресс-служба абхазского минпросвещения. РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T19:31:00+03:00

2025-02-09T19:31:00+03:00

2025-02-09T19:32:00+03:00

россия

абхазия

москва

сергей кириенко

сергей кравцов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1d/1756893001_0:158:2976:1832_1920x0_80_0_0_5fe1c230f844968bf2e2f64277135651.jpg

СУХУМ, 9 фев - РИА Новости. Россия передала Абхазии 20 школьных автобусов, сообщает пресс-служба абхазского минпросвещения. "Двадцать автобусов для школ Абхазии доставили сегодня из России в Абхазию. Такая договоренность была достигнута во время встреч министров просвещения (Абхазии и РФ - ред.) Инала Габлия и Сергея Кравцова в Москве. Инициативу поддержал первый заместитель руководителя АП РФ Сергей Кириенко", - говорится в сообщении пресс-службы. Кириенко в ходе встречи с Габлия 1 февраля заявлял, что Россия поможет всем школам Абхазии решить первоочередные задачи.

https://ria.ru/20250208/kravtsov-1998146801.html

россия

абхазия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, абхазия, москва, сергей кириенко, сергей кравцов