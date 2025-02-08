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Захарова прокомментировала планы Зеленского заманить 18-летних в ВСУ - РИА Новости, 08.02.2025
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01:45 08.02.2025 (обновлено: 05:42 08.02.2025)
https://ria.ru/20250208/zakharova-1998095501.html
Захарова прокомментировала планы Зеленского заманить 18-летних в ВСУ
Захарова прокомментировала планы Зеленского заманить 18-летних в ВСУ - РИА Новости, 08.02.2025
Захарова прокомментировала планы Зеленского заманить 18-летних в ВСУ
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала планы Владимира Зеленского заманить 18-летних в ВСУ, иронично отметив, что это решение... РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T01:45:00+03:00
2025-02-08T05:42:00+03:00
украина
сша
киев
владимир зеленский
дональд трамп
мария захарова
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала планы Владимира Зеленского заманить 18-летних в ВСУ, иронично отметив, что это решение является частью сделки по редкоземельному металлу — цинку.Владимир Зеленский в интервью агентству Рейтер ранее заявил, что Киев планирует заманить 18-летних в ВСУ "выгодными контрактами", детали которых раскроют в ближайшие дни. На это обратила внимание Захарова, припомнив и обсуждаемую возможную сделку США и Украины по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь. "Часть сделки по редкоземельному металлу — цинку", — написала она в Telegram-канале. Новый президент США Дональд Трамп ранее выразил заинтересованность в получении редкоземельных металлов с Украины. Он ожидает предоставления гарантий по поставкам в обмен на оказываемую финансовую и военную помощь. Украинское агентство УНИАН при этом посетовало, что львиная доля редкоземельных металлов осталась в Донбассе. О том, что в Киеве допустили передачу США редкоземельных металлов в обмен на оказываемую ими помощь, писала и Financial Times, указывая и на то, что заявление Трампа якобы совпадает с положениями так называемого "плана" Зеленского. Источник газеты отмечал, что Украина предложила Трампу особые условия для сотрудничества в области ключевых ресурсов. Позднее глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что тема передачи ресурсов пока не обсуждается, но Киев хочет стратегического партнерства с Вашингтоном в будущем.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление Трампа о готовности продолжить оказывать помощь Украине, если Киев предоставит Вашингтону доступ к своим редкоземельным ресурсам, в свою очередь заявлял, что США лучше вообще не оказывать помощь Украине и способствовать тем самым завершению конфликта. Весной прошлого года Зеленский подписал закон, которым мобилизационный возраст на Украине был снижен с 27 до 25 лет. Позднее бывший советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что властям Украины предстоит принять решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет. Зеленский 14 января в ответ на призывы западных партнеров снизить мобилизационный возраст потребовал укомплектовать ВСУ техникой и оружием. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в возрасте от 18 до 60 лет в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20250207/mid-1998088793.html
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украина, сша, киев, владимир зеленский, дональд трамп, мария захарова, вооруженные силы украины
Украина, США, Киев, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Мария Захарова, Вооруженные силы Украины
Захарова прокомментировала планы Зеленского заманить 18-летних в ВСУ

Захарова: планы заманить 18-летних в ВСУ являются частью сделки по цинку

© МИД РФМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
© МИД РФ
Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала планы Владимира Зеленского заманить 18-летних в ВСУ, иронично отметив, что это решение является частью сделки по редкоземельному металлу — цинку.
Владимир Зеленский в интервью агентству Рейтер ранее заявил, что Киев планирует заманить 18-летних в ВСУ "выгодными контрактами", детали которых раскроют в ближайшие дни. На это обратила внимание Захарова, припомнив и обсуждаемую возможную сделку США и Украины по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
Захарова рассказала о переговорах с Парижем по визе российскому журналисту
Вчера, 23:22
«
"Часть сделки по редкоземельному металлу — цинку", — написала она в Telegram-канале.
Новый президент США Дональд Трамп ранее выразил заинтересованность в получении редкоземельных металлов с Украины. Он ожидает предоставления гарантий по поставкам в обмен на оказываемую финансовую и военную помощь. Украинское агентство УНИАН при этом посетовало, что львиная доля редкоземельных металлов осталась в Донбассе.
О том, что в Киеве допустили передачу США редкоземельных металлов в обмен на оказываемую ими помощь, писала и Financial Times, указывая и на то, что заявление Трампа якобы совпадает с положениями так называемого "плана" Зеленского. Источник газеты отмечал, что Украина предложила Трампу особые условия для сотрудничества в области ключевых ресурсов.
Позднее глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что тема передачи ресурсов пока не обсуждается, но Киев хочет стратегического партнерства с Вашингтоном в будущем.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
Москва ответит, если Париж пойдет на эскалацию, заявила Захарова
Вчера, 22:27
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление Трампа о готовности продолжить оказывать помощь Украине, если Киев предоставит Вашингтону доступ к своим редкоземельным ресурсам, в свою очередь заявлял, что США лучше вообще не оказывать помощь Украине и способствовать тем самым завершению конфликта.
Весной прошлого года Зеленский подписал закон, которым мобилизационный возраст на Украине был снижен с 27 до 25 лет. Позднее бывший советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что властям Украины предстоит принять решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет. Зеленский 14 января в ответ на призывы западных партнеров снизить мобилизационный возраст потребовал укомплектовать ВСУ техникой и оружием.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в возрасте от 18 до 60 лет в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
Захарова прокомментировала идею создать спецтрибунал по Украине
Вчера, 20:54
 
УкраинаСШАКиевВладимир ЗеленскийДональд ТрампМария ЗахароваВооруженные силы Украины
 
 
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