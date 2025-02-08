https://ria.ru/20250208/trevoga-1998199101.html

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 08.02.2025

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в субботу в Киевской, Сумской и Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой... РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T22:10:00+03:00

2025-02-08T22:10:00+03:00

2025-02-08T22:10:00+03:00

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в субботу в Киевской, Сумской и Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. По данным ресурса на 21.58 мск, сигнал тревоги звучит в Киевской, Сумской и Черниговской областях на севере Украины, а также в подконтрольных ВСУ районах ДНР. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250208/ukraina-1998138504.html

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