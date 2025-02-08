Посол назвал условие исключения Швейцарии из списка недружественных стран
РФ исключит Швейцарию из списка недружественных стран при условии смены политики
Флаг Швейцарии. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 8 фев – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Россия исключит Швейцарию из списка недружественных стран после Берна, когда Швейцария прекратит свою недружественную политику в отношении Москвы, снимет санкции и не будет участвовать в каких-либо антироссийских инициативах в Совете Европы, заявил в интервью РИА Новости по случаю дня дипломата посол РФ в Швейцарии Сергей Гармонин.
"Таких просьб (от Швейцарии для исключения из этого списка – ред.) не поступало, швейцарская дипломатия просто "приняла к сведению" данный факт. Условие покинуть этот список очень простое - отказ от недружественной политики в отношении России. На практике это означает отмену санкций, отказ от дискриминационных мер в отношении наших сограждан, неучастие в антироссийских инициативах по "реестру ущерба" Совета Европы или организации некоего судилища в отношении нашей страны", - сказал он.
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Гармонин добавил, что в последнее время РФ отмечает многочисленные попытки швейцарской прессы и отдельных официальных представителей нарисовать картинку, будто бы Россия стала в меньшей степени воспринимать Конфедерацию недружественной страной.
"Это не так. Мы сознательно не обостряем наши отношения, но мы и не видим предпосылок к их потеплению, даже если кто-то очень сильно хочет примерить на себя роль посредника и миротворца", - подчеркнул посол.
Ранее в январе новый президент Швейцарии Карин Келлер-Саттер заявила Киеву, что Берн готов выступить посредником в мирном урегулировании.
Первый саммит по Украине в швейцарском Бюргенштоке прошел 15-16 июня минувшего года. Участие в нем подтвердили более 90 стран, половина из которых - из Европы, а также восемь организаций. При этом итоговое коммюнике не подписали Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Позже свои подписи под коммюнике отозвали Ирак и Иордания. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
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