https://ria.ru/20250208/pozhar-1998181398.html
Появились кадры с места крупного пожара на востоке Москвы
Появились кадры с места крупного пожара на востоке Москвы - РИА Новости, 08.02.2025
Появились кадры с места крупного пожара на востоке Москвы
Кадры с места тушения пожара в административном здании на востоке Москвы опубликовал Telegram-канал МЧС России. РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T19:13:00+03:00
2025-02-08T19:13:00+03:00
2025-02-08T19:13:00+03:00
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Кадры с места тушения пожара в административном здании на востоке Москвы опубликовал Telegram-канал МЧС России.На видео показаны сотрудники МЧС, развертывающие пожарные шланги.Пожар произошел в административном пятиэтажном здании по адресу улица Электрозаводская, дом 21. Движение по улице Электрозаводская затруднено.По данным Департамента здравоохранения Москвы три человека госпитализировали с отравлением продуктами горения, их состояние не тяжелое. В ведомстве отметили, что медики остались на месте пожара на случай последующих обращений.Столичная прокуратура проводит проверку. Следователи и криминалисты СК приступили к осмотру места пожара, в ближайшее время назначат экспертизы. Организована доследственная проверка. Информация о пострадавших уточняется.
https://ria.ru/20250202/moskva-1996875289.html
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Спасатели на пожаре в административном здании на востоке Москвы
Кадры работы спасателей на пожаре в административном здании на востоке Москвы
2025-02-08T19:13
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РИА Новости
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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Появились кадры с места крупного пожара на востоке Москвы
Опубликованы кадры тушения пожара в здании Электрозавода на востоке Москвы