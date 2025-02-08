https://ria.ru/20250208/pozhar-1998181398.html

Появились кадры с места крупного пожара на востоке Москвы

Появились кадры с места крупного пожара на востоке Москвы - РИА Новости, 08.02.2025

Появились кадры с места крупного пожара на востоке Москвы

Кадры с места тушения пожара в административном здании на востоке Москвы опубликовал Telegram-канал МЧС России. РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T19:13:00+03:00

2025-02-08T19:13:00+03:00

2025-02-08T19:13:00+03:00

происшествия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Кадры с места тушения пожара в административном здании на востоке Москвы опубликовал Telegram-канал МЧС России.На видео показаны сотрудники МЧС, развертывающие пожарные шланги.Пожар произошел в административном пятиэтажном здании по адресу улица Электрозаводская, дом 21. Движение по улице Электрозаводская затруднено.По данным Департамента здравоохранения Москвы три человека госпитализировали с отравлением продуктами горения, их состояние не тяжелое. В ведомстве отметили, что медики остались на месте пожара на случай последующих обращений.Столичная прокуратура проводит проверку. Следователи и криминалисты СК приступили к осмотру места пожара, в ближайшее время назначат экспертизы. Организована доследственная проверка. Информация о пострадавших уточняется.

https://ria.ru/20250202/moskva-1996875289.html

москва

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Спасатели на пожаре в административном здании на востоке Москвы Кадры работы спасателей на пожаре в административном здании на востоке Москвы 2025-02-08T19:13 true PT0M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)