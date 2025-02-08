https://ria.ru/20250208/pozhar-1998173362.html

Из горящего здания на востоке Москвы спасли 80 человек

Из горящего здания на востоке Москвы спасли 80 человек - РИА Новости, 08.02.2025

Из горящего здания на востоке Москвы спасли 80 человек

При пожаре на востоке Москвы спасены 80 человек, 120 эвакуированы, сообщила пресс-служба МЧС РФ. РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T18:37:00+03:00

2025-02-08T18:37:00+03:00

2025-02-08T20:10:00+03:00

москва

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

пожар в здании электрозавода в москве

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/08/1998177885_0:254:3072:1982_1920x0_80_0_0_7e0a0b2ff0ab78dc592a7957aad4bb8b.jpg

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. При пожаре на востоке Москвы спасены 80 человек, 120 эвакуированы, сообщила пресс-служба МЧС РФ.Ранее в столичном главке МЧС РИА Новости сообщили, что пожар произошел в административном 5-этажном здании на востоке Москвы, людей с верхних этажей спасают с помощью спасательных устройств и подъемных механизмов. Столичная прокуратура проводит проверку."Огнеборцами спасены 80 человек, 120 эвакуированы из пожара в административном здании на востоке Москвы", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250208/pozhar-1998171120.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар в здании электрозавода в москве