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Из горящего здания на востоке Москвы спасли 80 человек
Из горящего здания на востоке Москвы спасли 80 человек - РИА Новости, 08.02.2025
Из горящего здания на востоке Москвы спасли 80 человек
При пожаре на востоке Москвы спасены 80 человек, 120 эвакуированы, сообщила пресс-служба МЧС РФ. РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T18:37:00+03:00
2025-02-08T18:37:00+03:00
2025-02-08T20:10:00+03:00
москва
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пожар в здании электрозавода в москве
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. При пожаре на востоке Москвы спасены 80 человек, 120 эвакуированы, сообщила пресс-служба МЧС РФ.Ранее в столичном главке МЧС РИА Новости сообщили, что пожар произошел в административном 5-этажном здании на востоке Москвы, людей с верхних этажей спасают с помощью спасательных устройств и подъемных механизмов. Столичная прокуратура проводит проверку."Огнеборцами спасены 80 человек, 120 эвакуированы из пожара в административном здании на востоке Москвы", - говорится в сообщении.
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москва, происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар в здании электрозавода в москве
Москва, Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Пожар в здании Электрозавода в Москве
Из горящего здания на востоке Москвы спасли 80 человек
Из горящего здания на востоке Москвы спасли 80 человек, 120 эвакуировали