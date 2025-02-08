https://ria.ru/20250208/opasnost-1998162368.html
В Воронежской области снова объявили авиационную опасность
В Воронежской области снова объявили авиационную опасность - РИА Новости, 08.02.2025
В Воронежской области снова объявили авиационную опасность
Авиационная опасность снова объявлена в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T17:31:00+03:00
2025-02-08T17:31:00+03:00
2025-02-08T17:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
воронежская область
александр гусев (губернатор)
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Авиационная опасность снова объявлена в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале. Ранее авиационная опасность объявлялась в регионе в 11.08 мск в субботу, она продлилась 2 часа 27 минут. "Уважаемые воронежцы! Внимание, в регионе снова объявляется авиационная опасность", - написал он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воронежская область, александр гусев (губернатор), украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор), Украина, Вооруженные силы Украины
В Воронежской области снова объявили авиационную опасность
Губернатор Воронежской области Гусев объявил об авиационной опасности в регионе