https://ria.ru/20250208/opasnost-1998162368.html

В Воронежской области снова объявили авиационную опасность

В Воронежской области снова объявили авиационную опасность - РИА Новости, 08.02.2025

В Воронежской области снова объявили авиационную опасность

Авиационная опасность снова объявлена в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T17:31:00+03:00

2025-02-08T17:31:00+03:00

2025-02-08T17:31:00+03:00

специальная военная операция на украине

воронежская область

александр гусев (губернатор)

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Авиационная опасность снова объявлена в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале. Ранее авиационная опасность объявлялась в регионе в 11.08 мск в субботу, она продлилась 2 часа 27 минут. "Уважаемые воронежцы! Внимание, в регионе снова объявляется авиационная опасность", - написал он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

воронежская область

украина

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Наталья Макарова

воронежская область, александр гусев (губернатор), украина, вооруженные силы украины