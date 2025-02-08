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Вице-спикер Молдавии призвал Санду к диалогу с Приднестровьем

Вице-спикер Молдавии призвал Санду к диалогу с Приднестровьем - РИА Новости, 08.02.2025

Вице-спикер Молдавии призвал Санду к диалогу с Приднестровьем

Вице-спикер парламента Молдавии от оппозиционной Партии социалистов Влад Батрынча назвал ошибкой отсутствие личных контактов с представителями Приднестровского... РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T22:09:00+03:00

2025-02-08T22:09:00+03:00

2025-02-08T22:09:00+03:00

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КИШИНЕВ, 8 фев - РИА Новости. Вице-спикер парламента Молдавии от оппозиционной Партии социалистов Влад Батрынча назвал ошибкой отсутствие личных контактов с представителями Приднестровского региона у главы молдавского государства Майи Санду. "Нужен постоянный и эффективный диалог Кишинева и Тирасполя. У Майи Санду не было личных контактов с представителями Приднестровского региона. И это ошибка. Приднестровский регион - составная часть Республики Молдова. Исходя из этого, официальному Кишиневу следовало бы разработать действенный план реинтеграции, создать привлекательные политики для Тирасполя", - сказал Батрынча журналистам. По его мнению, пора перейти к реальным переговорам между Кишиневом и Тирасполем. "Громкие декларации и взаимные обвинения никоим образом не влияют на сближение двух берегов. Необходимо прекратить этот политический пинг-понг и сесть за стол переговоров", - подчеркнул он. Ранее комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии одобрила выделение 20 миллионов евро из гранта ЕС на закупку газа для Приднестровья. Поставки планируется осуществлять до 10 февраля. Молдавский государственный поставщик Energocom 1 февраля приступил к закупкам природного газа на европейских биржах для обеспечения потребителей Приднестровья. В тот же день Молдавская ГРЭС, расположенная на территории ПМР, возобновила генерацию электроэнергии на газе, веерные отключения света прекращены, в жилые дома поступает тепло. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Коc заявила 4 февраля, что Европейский союз готов выделить еще 60 миллионов евро на преодоление энергетического кризиса в Приднестровье, однако помощь будет зависеть от соблюдения ряда условий, включая уважение прав человека. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.

https://ria.ru/20250206/pmr-1997809660.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, кишинев, молдавия, тирасполь, майя санду, евросоюз, газпром