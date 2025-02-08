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Мишустин отметил рост значимости науки в развитии страны - РИА Новости, 08.02.2025
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Наука
 
09:58 08.02.2025
https://ria.ru/20250208/mishustin-1998116152.html
Мишустин отметил рост значимости науки в развитии страны
Мишустин отметил рост значимости науки в развитии страны - РИА Новости, 08.02.2025
Мишустин отметил рост значимости науки в развитии страны
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в поздравлении по случаю Дня российской науки заявил, что значимость науки в социально-экономическом развитии страны... РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T09:58:00+03:00
2025-02-08T09:58:00+03:00
наука
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в поздравлении по случаю Дня российской науки заявил, что значимость науки в социально-экономическом развитии страны продолжает стремительно расти. "Поздравляю вас с Днем российской науки. Этот праздник учреждён в знак глубокого уважения к труду профессионального сообщества. Благодаря новаторским идеям выдающихся ученых, исследователей, изобретателей были сделаны прорывные открытия в различных областях, включая физику, математику, химию, биологию, многие из них вписаны в мировую историю. Сегодня значимость науки в социально-экономическом развитии страны продолжает стремительно расти, повышается и интерес к ней. Все больше молодых людей связывают свою жизнь с профессией исследователя", - говорится в телеграмме. Мишустин отметил, что правительство создает необходимые условия для поддержки талантливых ребят, реализации их творческого потенциала. Премьер уверен, что российские ученые достойно продолжат традиции отечественной научной школы, совершая новые открытия, укрепят мощь и независимость страны. "Главой государства поставлена приоритетная задача – достижение национального суверенитета во всех сферах. Для ее решения наращиваются собственные компетенции в критически важных отраслях, проводятся фундаментальные и прикладные исследования, внедряются конкурентоспособные инновации. В центре внимания остаётся подготовка высококвалифицированных кадров, от которых напрямую зависит экономический рост, появление перспективных разработок, улучшающих качество жизни миллионов граждан", - добавил он. Премьер-министр также пожелал деятелям науки осуществления намеченных планов, крепкого здоровья и благополучия.
https://ria.ru/20250207/nauka-1925633830.html
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россия, михаил мишустин
Наука, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин отметил рост значимости науки в развитии страны

Мишустин: значимость науки в социально-экономическом развитии России растет

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в поздравлении по случаю Дня российской науки заявил, что значимость науки в социально-экономическом развитии страны продолжает стремительно расти.
"Поздравляю вас с Днем российской науки. Этот праздник учреждён в знак глубокого уважения к труду профессионального сообщества. Благодаря новаторским идеям выдающихся ученых, исследователей, изобретателей были сделаны прорывные открытия в различных областях, включая физику, математику, химию, биологию, многие из них вписаны в мировую историю. Сегодня значимость науки в социально-экономическом развитии страны продолжает стремительно расти, повышается и интерес к ней. Все больше молодых людей связывают свою жизнь с профессией исследователя", - говорится в телеграмме.
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Мишустин отметил, что правительство создает необходимые условия для поддержки талантливых ребят, реализации их творческого потенциала. Премьер уверен, что российские ученые достойно продолжат традиции отечественной научной школы, совершая новые открытия, укрепят мощь и независимость страны.
"Главой государства поставлена приоритетная задача – достижение национального суверенитета во всех сферах. Для ее решения наращиваются собственные компетенции в критически важных отраслях, проводятся фундаментальные и прикладные исследования, внедряются конкурентоспособные инновации. В центре внимания остаётся подготовка высококвалифицированных кадров, от которых напрямую зависит экономический рост, появление перспективных разработок, улучшающих качество жизни миллионов граждан", - добавил он.
Премьер-министр также пожелал деятелям науки осуществления намеченных планов, крепкого здоровья и благополучия.
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