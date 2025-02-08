https://ria.ru/20250208/mishustin-1998116152.html

Мишустин отметил рост значимости науки в развитии страны

Мишустин отметил рост значимости науки в развитии страны - РИА Новости, 08.02.2025

Мишустин отметил рост значимости науки в развитии страны

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в поздравлении по случаю Дня российской науки заявил, что значимость науки в социально-экономическом развитии страны... РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T09:58:00+03:00

2025-02-08T09:58:00+03:00

2025-02-08T09:58:00+03:00

наука

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в поздравлении по случаю Дня российской науки заявил, что значимость науки в социально-экономическом развитии страны продолжает стремительно расти. "Поздравляю вас с Днем российской науки. Этот праздник учреждён в знак глубокого уважения к труду профессионального сообщества. Благодаря новаторским идеям выдающихся ученых, исследователей, изобретателей были сделаны прорывные открытия в различных областях, включая физику, математику, химию, биологию, многие из них вписаны в мировую историю. Сегодня значимость науки в социально-экономическом развитии страны продолжает стремительно расти, повышается и интерес к ней. Все больше молодых людей связывают свою жизнь с профессией исследователя", - говорится в телеграмме. Мишустин отметил, что правительство создает необходимые условия для поддержки талантливых ребят, реализации их творческого потенциала. Премьер уверен, что российские ученые достойно продолжат традиции отечественной научной школы, совершая новые открытия, укрепят мощь и независимость страны. "Главой государства поставлена приоритетная задача – достижение национального суверенитета во всех сферах. Для ее решения наращиваются собственные компетенции в критически важных отраслях, проводятся фундаментальные и прикладные исследования, внедряются конкурентоспособные инновации. В центре внимания остаётся подготовка высококвалифицированных кадров, от которых напрямую зависит экономический рост, появление перспективных разработок, улучшающих качество жизни миллионов граждан", - добавил он. Премьер-министр также пожелал деятелям науки осуществления намеченных планов, крепкого здоровья и благополучия.

https://ria.ru/20250207/nauka-1925633830.html

https://ria.ru/20241028/peskov-1980576920.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, михаил мишустин