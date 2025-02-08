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Ефимов: на юго-востоке Москвы реализуют еще пять проектов КРТ - РИА Новости, 08.02.2025
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12:18 08.02.2025
https://ria.ru/20250208/efimov-1998090027.html
Ефимов: на юго-востоке Москвы реализуют еще пять проектов КРТ
Ефимов: на юго-востоке Москвы реализуют еще пять проектов КРТ - РИА Новости, 08.02.2025
Ефимов: на юго-востоке Москвы реализуют еще пять проектов КРТ
Реализация пяти проектов комплексного развития территорий (КРТ) началась в 2024 году на юго-востоке Москвы, сообщил заммэра столицы по градостроительной... РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T12:18:00+03:00
2025-02-08T12:18:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Реализация пяти проектов комплексного развития территорий (КРТ) началась в 2024 году на юго-востоке Москвы, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."В прошлом году четыре инвестора и оператор КРТ приступили к реализации пяти проектов редевелопмента на юго-востоке Москвы. На участках общей площадью 102 гектара в срок от пяти до 17 лет запланировано строительство 2,6 миллиона квадратных метров недвижимости. Здесь появятся современные жилые и деловые кварталы со спортивными, образовательными, коммунальными, промышленными и другими объектами", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что всего в округе появится 17,2 тысячи рабочих мест для жителей. Проекты КРТ будут реализованы в районах Некрасовка, Нижегородский, Печатники и Рязанский.В свою очередь глава департамента городского имущества Москвы Максим Гаман отметил, что в рамках проекта на юго-востоке столицы возведут 1,8 миллиона квадратных метров жилья. Кроме того, тут построят общественно-деловые и производственные объекты площадью более 818 тысяч квадратных метров.Одним из масштабных проектов КРТ в округе – это реорганизация части бывшей промзоны "Южный порт", предусматривающая строительства свыше 1,4 миллиона квадратных метров различной недвижимости.
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: на юго-востоке Москвы реализуют еще пять проектов КРТ

Ефимов: реализация еще пяти проектов КРТ началась на юго-востоке Москвы

© Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Реализация пяти проектов комплексного развития территорий (КРТ) началась в 2024 году на юго-востоке Москвы, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
«
"В прошлом году четыре инвестора и оператор КРТ приступили к реализации пяти проектов редевелопмента на юго-востоке Москвы. На участках общей площадью 102 гектара в срок от пяти до 17 лет запланировано строительство 2,6 миллиона квадратных метров недвижимости. Здесь появятся современные жилые и деловые кварталы со спортивными, образовательными, коммунальными, промышленными и другими объектами", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении уточняется, что всего в округе появится 17,2 тысячи рабочих мест для жителей. Проекты КРТ будут реализованы в районах Некрасовка, Нижегородский, Печатники и Рязанский.
В свою очередь глава департамента городского имущества Москвы Максим Гаман отметил, что в рамках проекта на юго-востоке столицы возведут 1,8 миллиона квадратных метров жилья. Кроме того, тут построят общественно-деловые и производственные объекты площадью более 818 тысяч квадратных метров.
Одним из масштабных проектов КРТ в округе – это реорганизация части бывшей промзоны "Южный порт", предусматривающая строительства свыше 1,4 миллиона квадратных метров различной недвижимости.
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
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