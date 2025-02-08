Ефимов: на юго-востоке Москвы реализуют еще пять проектов КРТ
Ефимов: реализация еще пяти проектов КРТ началась на юго-востоке Москвы
© Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Реализация пяти проектов комплексного развития территорий (КРТ) началась в 2024 году на юго-востоке Москвы, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
«
"В прошлом году четыре инвестора и оператор КРТ приступили к реализации пяти проектов редевелопмента на юго-востоке Москвы. На участках общей площадью 102 гектара в срок от пяти до 17 лет запланировано строительство 2,6 миллиона квадратных метров недвижимости. Здесь появятся современные жилые и деловые кварталы со спортивными, образовательными, коммунальными, промышленными и другими объектами", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении уточняется, что всего в округе появится 17,2 тысячи рабочих мест для жителей. Проекты КРТ будут реализованы в районах Некрасовка, Нижегородский, Печатники и Рязанский.
В свою очередь глава департамента городского имущества Москвы Максим Гаман отметил, что в рамках проекта на юго-востоке столицы возведут 1,8 миллиона квадратных метров жилья. Кроме того, тут построят общественно-деловые и производственные объекты площадью более 818 тысяч квадратных метров.
Одним из масштабных проектов КРТ в округе – это реорганизация части бывшей промзоны "Южный порт", предусматривающая строительства свыше 1,4 миллиона квадратных метров различной недвижимости.