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Ефимов: на юго-востоке Москвы реализуют еще пять проектов КРТ

Ефимов: на юго-востоке Москвы реализуют еще пять проектов КРТ - РИА Новости, 08.02.2025

Ефимов: на юго-востоке Москвы реализуют еще пять проектов КРТ

Реализация пяти проектов комплексного развития территорий (КРТ) началась в 2024 году на юго-востоке Москвы, сообщил заммэра столицы по градостроительной... РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T12:18:00+03:00

2025-02-08T12:18:00+03:00

2025-02-08T12:18:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Реализация пяти проектов комплексного развития территорий (КРТ) началась в 2024 году на юго-востоке Москвы, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."В прошлом году четыре инвестора и оператор КРТ приступили к реализации пяти проектов редевелопмента на юго-востоке Москвы. На участках общей площадью 102 гектара в срок от пяти до 17 лет запланировано строительство 2,6 миллиона квадратных метров недвижимости. Здесь появятся современные жилые и деловые кварталы со спортивными, образовательными, коммунальными, промышленными и другими объектами", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что всего в округе появится 17,2 тысячи рабочих мест для жителей. Проекты КРТ будут реализованы в районах Некрасовка, Нижегородский, Печатники и Рязанский.В свою очередь глава департамента городского имущества Москвы Максим Гаман отметил, что в рамках проекта на юго-востоке столицы возведут 1,8 миллиона квадратных метров жилья. Кроме того, тут построят общественно-деловые и производственные объекты площадью более 818 тысяч квадратных метров.Одним из масштабных проектов КРТ в округе – это реорганизация части бывшей промзоны "Южный порт", предусматривающая строительства свыше 1,4 миллиона квадратных метров различной недвижимости.

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы