https://ria.ru/20250208/baltiysk-1998091558.html

Главу Балтийска и его заместителя задержали по делу о взятке

Главу Балтийска и его заместителя задержали по делу о взятке - РИА Новости, 08.02.2025

Главу Балтийска и его заместителя задержали по делу о взятке

Главу города Балтийск под Калининградом Сергея Мельникова и его заместителя Максима Коваленко задержали по подозрению во взяточничестве, возбуждено уголовное... РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T00:12:00+03:00

2025-02-08T00:12:00+03:00

2025-02-08T01:33:00+03:00

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следственный комитет россии (ск рф)

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КАЛИНИНГРАД, 8 фев - РИА Новости. Главу города Балтийск под Калининградом Сергея Мельникова и его заместителя Максима Коваленко задержали по подозрению во взяточничестве, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка СК. По данным следствия, 15 января 2025 года Коваленко, в силу занимаемой должности находящийся в зависимости от Мельникова, передал последнему взятку в сумме не менее 575 тысяч рублей взамен на общее покровительство и попустительство по службе. В отношении Мельникова и его заместителя возбудили уголовное дело. Глава Балтийска подозревается в получении взятки в крупном размере, а Коваленко — в передаче взятки.Следствие решило возбудить уголовное дело на основании материалов оперативно-розыскных мероприятий, проведенных управлением экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Калининградской области. "В настоящее время Мельников и Коваленко задержаны в качестве подозреваемых, с ними выполняются необходимые следственные действия. По месту жительства и работы фигурантов проводятся обыски", — добавили в пресс-службе. По уголовному делу выполняется полный комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на детальное установление всех обстоятельств и закрепление доказательной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

https://ria.ru/20250207/sud-1998014293.html

https://ria.ru/20250206/degtjarsk-1997698083.html

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происшествия, россия, балтийск, калининградская область, следственный комитет россии (ск рф)