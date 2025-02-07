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В Хмельницкой области прогремели взрывы
В Хмельницкой области прогремели взрывы - РИА Новости, 07.02.2025
В Хмельницкой области прогремели взрывы
Взрывы прогремели в городе Староконстантинов Хмельницкой области Украины, сообщает телеканал ТСН в Telegram-канале. РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T02:43:00+03:00
2025-02-07T02:43:00+03:00
2025-02-07T02:43:00+03:00
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Взрывы прогремели в городе Староконстантинов Хмельницкой области Украины, сообщает телеканал ТСН в Telegram-канале. "Староконстантинов - взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном ТСН. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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В Хмельницкой области прогремели взрывы
В Староконстантинове Хмельницкой области прогремели взрывы