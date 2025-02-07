https://ria.ru/20250207/vooruzhenie-1997855521.html

В Генштабе рассказали об изучении образцов трофейных вооружений

В Генштабе рассказали об изучении образцов трофейных вооружений - РИА Новости, 07.02.2025

В Генштабе рассказали об изучении образцов трофейных вооружений

Российские ученые в 2024 году изучили свыше 90 образцов иностранного вооружения и военной техники, это позволило более эффективно вести боевые действия на... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T00:24:00+03:00

2025-02-07T00:24:00+03:00

2025-02-07T00:32:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

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россия

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красная звезда

василий трушин

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Российские ученые в 2024 году изучили свыше 90 образцов иностранного вооружения и военной техники, это позволило более эффективно вести боевые действия на Украине, заявил председатель военно-научного комитета Вооружённых сил РФ – замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Василий Трушин в интервью газете "Красная звезда". "Поддержка Западом киевского режима в виде регулярных поставок вооружений дала возможность нашим учёным и инженерам детально изучить иностранные образцы вооружения, захваченные у противника в бою. Только за прошедший год исследовано более 90 образцов ВВТ иностранного производства, в том числе различные БЭК, оперативно-тактическая ракета ATACMS, 155-мм буксируемая гаубица М777, 60-мм миномёт М224, ПТРК NLAW, гранатомёты АТ4 CS RS, RGW 90, защищённые автомобили "Козак-2", Varta, Mastiff и Kirpi", - сказал он. Трушин подчеркнул, что полученные сведения использованы военными учёными для обоснования и уточнения тактико-технических требований к российским вооружениям, разрабатываемым предприятиями ОПК как по государственным контрактам, так и в инициативном порядке. "Кроме того, до войск доводятся слабые и уязвимые места образцов вооружения противника, а также рекомендации по борьбе с вражеской техникой, что в конечном счёте позволяет войскам вести боевые действия более эффективно", - пояснил он. Помимо этого, данные по исследованию трофейной техники используются при подготовке аналитических материалов. Так, до войск доведено свыше 70 документов, раскрывающих преимущества и недостатки западных образцов вооружения, из них более 40 сборников материалов по анализу применения отдельных образцов и классов вооружений, результатов военно-технических экспериментов, по опыту применения и эксплуатации образцов вооружений. По словам Трушина, результаты проводимой работы представляют ценность не только для войск, но и для инженеров и конструкторов вооружений, а также должностных лиц, организующих их эксплуатацию и боевое применение.

https://ria.ru/20250207/vooruzhenie-1997855183.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, технологии, россия, украина, красная звезда, василий трушин