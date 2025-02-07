https://ria.ru/20250207/spetsoperatsiya-1997869719.html

FPV-дроны уничтожили немецкий танк Leopard на Красноармейском направлении

FPV-дроны уничтожили немецкий танк Leopard на Красноармейском направлении - РИА Новости, 07.02.2025

FPV-дроны уничтожили немецкий танк Leopard на Красноармейском направлении

Немецкий танк Leopard ВСУ уничтожен расчётами FPV-дронов российской группировки "Центр" на красноармейском направлении, сообщили журналистам в МО РФ. РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T05:09:00+03:00

2025-02-07T05:09:00+03:00

2025-02-07T08:25:00+03:00

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ЛУГАНСК, 7 фев – РИА Новости. Немецкий танк Leopard ВСУ уничтожен расчётами FPV-дронов российской группировки "Центр" на красноармейском направлении, сообщили журналистам в МО РФ. "Танк "Леопард" ВСУ был уничтожен расчётами FPV-дронов алтайского мотострелкового соединения группировки войск "Центр" на красноармейском направлении. Операторы, заметив цель, выполнили боевые заходы и спикировали дронами в заднюю и переднюю части вражеской техники, поразив боевую машину и экипаж, которой прятался под ней", - сообщили в оборонном ведомстве. На предоставленных МО кадрах видно первое попадание FPV-дрона на радиоуправлении по танку Leopard 2A4. На него дополнительно установлена динамическая защита от кумулятивных боеприпасов и маскировочная сеть. После удара дроном машина продолжает движение в сторону позиций ВСУ. Следует еще несколько попаданий БПЛА, машина начинает дымиться и в итоге застревает в траншее. Российский FPV-дрон на оптоволокне бьет в кормовую часть башни немецкого танка, где нет динамической защиты. Экипаж танка частично прячется под подбитым "Леопардом", частично укрывается в блиндажах. По ним наносятся точные удары дронами-камикадзе.

https://ria.ru/20250204/germanija-1997264473.html

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Уничтожение украинского танка Leopard FPV-дронами на Красноармейском направлении Бойцы группировки войск "Центр" сожгли украинский танк Leopard FPV-дронами на Красноармейском направлении, сообщили в Минобороны. 2025-02-07T05:09 true PT1M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, вооруженные силы украины, безопасность