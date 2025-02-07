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FPV-дроны уничтожили немецкий танк Leopard на Красноармейском направлении - РИА Новости, 07.02.2025
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05:09 07.02.2025 (обновлено: 08:25 07.02.2025)
https://ria.ru/20250207/spetsoperatsiya-1997869719.html
FPV-дроны уничтожили немецкий танк Leopard на Красноармейском направлении
FPV-дроны уничтожили немецкий танк Leopard на Красноармейском направлении - РИА Новости, 07.02.2025
FPV-дроны уничтожили немецкий танк Leopard на Красноармейском направлении
Немецкий танк Leopard ВСУ уничтожен расчётами FPV-дронов российской группировки "Центр" на красноармейском направлении, сообщили журналистам в МО РФ. РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T05:09:00+03:00
2025-02-07T08:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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ЛУГАНСК, 7 фев – РИА Новости. Немецкий танк Leopard ВСУ уничтожен расчётами FPV-дронов российской группировки "Центр" на красноармейском направлении, сообщили журналистам в МО РФ. "Танк "Леопард" ВСУ был уничтожен расчётами FPV-дронов алтайского мотострелкового соединения группировки войск "Центр" на красноармейском направлении. Операторы, заметив цель, выполнили боевые заходы и спикировали дронами в заднюю и переднюю части вражеской техники, поразив боевую машину и экипаж, которой прятался под ней", - сообщили в оборонном ведомстве. На предоставленных МО кадрах видно первое попадание FPV-дрона на радиоуправлении по танку Leopard 2A4. На него дополнительно установлена динамическая защита от кумулятивных боеприпасов и маскировочная сеть. После удара дроном машина продолжает движение в сторону позиций ВСУ. Следует еще несколько попаданий БПЛА, машина начинает дымиться и в итоге застревает в траншее. Российский FPV-дрон на оптоволокне бьет в кормовую часть башни немецкого танка, где нет динамической защиты. Экипаж танка частично прячется под подбитым "Леопардом", частично укрывается в блиндажах. По ним наносятся точные удары дронами-камикадзе.
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Уничтожение украинского танка Leopard FPV-дронами на Красноармейском направлении
Бойцы группировки войск "Центр" сожгли украинский танк Leopard FPV-дронами на Красноармейском направлении, сообщили в Минобороны.
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РИА Новости
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
FPV-дроны уничтожили немецкий танк Leopard на Красноармейском направлении

Военные группы Центр уничтожили танк Leopard на Красноармейском направлении

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ЛУГАНСК, 7 фев – РИА Новости. Немецкий танк Leopard ВСУ уничтожен расчётами FPV-дронов российской группировки "Центр" на красноармейском направлении, сообщили журналистам в МО РФ.
"Танк "Леопард" ВСУ был уничтожен расчётами FPV-дронов алтайского мотострелкового соединения группировки войск "Центр" на красноармейском направлении. Операторы, заметив цель, выполнили боевые заходы и спикировали дронами в заднюю и переднюю части вражеской техники, поразив боевую машину и экипаж, которой прятался под ней", - сообщили в оборонном ведомстве.
На предоставленных МО кадрах видно первое попадание FPV-дрона на радиоуправлении по танку Leopard 2A4. На него дополнительно установлена динамическая защита от кумулятивных боеприпасов и маскировочная сеть. После удара дроном машина продолжает движение в сторону позиций ВСУ. Следует еще несколько попаданий БПЛА, машина начинает дымиться и в итоге застревает в траншее. Российский FPV-дрон на оптоволокне бьет в кормовую часть башни немецкого танка, где нет динамической защиты. Экипаж танка частично прячется под подбитым "Леопардом", частично укрывается в блиндажах. По ним наносятся точные удары дронами-камикадзе.
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